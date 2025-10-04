إيلاف من القدس: نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام صفقة غزة جزء من نهجه الأوسع في عقد الصفقات. ويبدو أن هذا النهج يتضمن الإعلان عن قبول الصفقة حتى قبل أن يكون الطرفان على وفاق. وهذا يضمن إبقاء الطرفين على طاولة المفاوضات وإجبارهما على التوصل إلى تسوية.

في جوهر الأمر، تُبرم الصفقة أولًا، ثم تُعنى بالتفاصيل، أي أن عقلية قتل شيطان التفاصيل قد تكون هي سر ابرام الصفقات، فمن مشاكل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عادةً أنه يغرق في نقاشات جانبية صغيرة، ولا أحد لديه الشجاعة الكافية لاتخاذ القرارات الكبرى اللازمة.

إن أسلوب ترامب في إقناع الطرفين بـ"الموافقة" على إنهاء حرب غزة هو نفس أسلوبه في التعامل مع صفقات أخرى. وقد فعل الشيء نفسه خلال حرب إيران التي استمرت 12 يومًا. أعلن عن اتفاق قبل اكتماله. لقد طلب من الطرفين الموافقة، وأكد ذلك. هذا يساعد كلا الطرفين على حفظ ماء الوجه، والخروج من صراع قد يطول.

غالبًا ما تكون إنهاء الحروب أصعب من الدخول فيها. خذ على سبيل المثال الحرب العالمية الأولى . اندفع كلا الجانبين نحو الحرب دون أدنى فكرة عن كيفية تطورها. كان كلاهما متفائلاً، وكان الجمهور داعمًا إلى حد كبير. ومع ذلك، بمجرد أن اتضحت أهوال الجبهة، أدرك معظم الناس أن هذه الحرب بلا هدف حقيقي.

ومع ذلك، ورغم أن الحرب كانت على وشك الانهيار بعد الأشهر القليلة الأولى، فقد أمضى الجانبان سنوات في القتال بخسائر فادحة دون تحقيق أي إنجاز. في النهاية، تم توقيع اتفاق. لو كان بإمكان الجانبين إنهاء القتال في خريف عام 1914، لكان ذلك ممكنًا. ومع ذلك، لم يكن هناك ترامب في عام 1914 ليأتي ويخبر الجانبين بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

بدلاً من ذلك، لم تتدخل الولايات المتحدة حتى عام 1917، وفعلت ذلك حينها بأفكار مبهمة حول حرية الملاحة والديمقراطية. وقد قوبلت النقاط الأربع عشرة التي طرحها الرئيس الأمريكي آنذاك وودرو ويلسون بعد الحرب باستهجان واسع النطاق من جانب القوى الأوروبية.

غريزة ترامب.. ماذا تعني؟

تشكلت غريزة دونالد ترامب في أميركا في ثمانينيات القرن العشرين

ما يفهمه ترامب غريزيًا عن الحرب هو أنه بمجرد أن يتضح أن عوائدها متناقصة، من الأفضل تجنب التكلفة الغارقة للحرب. يجب كسب الحروب أو التوقف عن خوضها. يجب أن تكون لها استراتيجية. هذا ما تعلمته الولايات المتحدة بصعوبة في فيتنام، وهو صراع كان سيهيمن على أكثر من عقد من حياة ترامب.

تشكلت رؤية ترامب لأميركا في ثمانينيات القرن الماضي، في وقت كانت فيه تتأهب لما ستفعله في حقبة ما بعد فيتنام. وتشكل مفهوم استعادة عظمة أميركا في تلك الفترة كحلٍ لأزمة ما بعد فيتنام. تذكروا كم تأثر ترامب على الأرجح بأفلام عن المفقودين وأسرى الحرب الأمريكيين الذين تُركوا في فيتنام.

ومن المحتمل أن يكون إخلاص ترامب للرهائن في غزة مرتبطًا بالصدمة المستمرة التي شعر بها المفقودون في فيتنام في الولايات المتحدة. كما أن ترامب متفق مع حقيقة أن معظم الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب.

للحصول على موافقة الطرفين، استخدم ترامب أدواته في مفهومه لعقد الصفقات، بالإضافة إلى عقيدته الخاصة حول الأفكار الكبرى والسلام في المنطقة، وسعى للتوصل إلى اتفاق. جميعنا نعلم أن مجرد القول بوجود اتفاق لا يكفي. فـ"السلام في عصرنا" ليس دائمًا كما يبدو.

لذلك، من المهم في عقيدة ترامب أن هذا الاتفاق يجب أن يصل إلى نقطة النهاية ليُكتب له النجاح. وقد اتبع ترامب نهجًا شاملًا تجاه الاتفاق، حيث أصدر عددًا من التصريحات في 3 أكتوبر (تشرين الأول)، مُعلنًا أن الاتفاق يمضي قدمًا، ومطالبًا إسرائيل بوقف القصف.

"بناءً على البيان الصادر للتو عن حماس ، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وبسرعة... هذا يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط"، قال ترامب.

والآن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان فنه في التعامل سينجح.

=======

أعدت "إيلاف" هذا التقرير نقلاً عن "جيروزاليم بوست"

https://www.jpost.com/middle-east/article-869374