إيلاف من القاهرة: أفادت تقارير مصرية وإسرائيلية يوم السبت أن المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في طريقه إلى مصر برفقة مفاوضين إسرائيليين وعرب.

ويعتقد المسؤولون أن الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق محدود، ومن هنا جاء الإسراع في التوجه إلى طاولة المفاوضات. وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ N12: "نحن متجهون إلى أسبوع دراماتيكي ".

وينص الاتفاق، كما ذكره في البداية الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إطلاق سراح جميع الرهائن، الأحياء والأموات، في غضون 72 ساعة من الاتفاق.

ومع ذلك فإن إسرائيل تدرك أن الجدول الزمني لإطلاق سراح الرهائن قد يمتد اعتمادًا على الوضع على الأرض في غزة. ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات يوم الأحد.

مصر تستضيف الحوار الفلسطيني

وقال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس إن مصر ستستضيف "حوارا فلسطينيا داخليا حول الوحدة الفلسطينية ومستقبل غزة، بما في ذلك إدارة قطاع غزة". وأضاف المسؤول في حماس، الذي لم يكشف عن هويته، "نحن مستعدون لبدء المفاوضات على الفور لإنهاء كافة القضايا".

وذكرت صحيفة الشرق أن إسرائيل ستتبادل 250 أسيرا مؤبداً وأكثر من 1700 أسير اعتقلوا بعد مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

فيما أفادت قناة N12 أن مسؤولي الأمن الإسرائيليين بدأوا بالفعل بإعداد قائمة بأسماء السجناء الذين يمكن إطلاق سراحهم في إطار المفاوضات العاجلة. كما يُعد الجانبان خرائط الانسحاب.

وتشير التقارير إلى أن الوفد الإسرائيلي يحاول تسريع المحادثات بشأن الرهائن، ويريد طرح مناقشات حول انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من غزة، ومعنى وقف إطلاق النار الكامل، وأسماء السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم.

نهاية حقيقية للحرب؟

يأتي هذا بعد أن قال المفاوض الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح لموقع "واللا " إنه يعتقد أن صفقة ترامب بشأن غزة "يمكن أن تمثل بالفعل نهاية للحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضاف "أعتقد حقا أن أشياء جيدة تحدث الآن". وقال "أستطيع أن أرى أمام عيني نهاية الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سينتقل إلى العمليات الدفاعية بعد أن دعا ترامب إسرائيل إلى وقف قصف غزة للسماح بعودة الرهائن.

على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة! في الوقت الحالي، من الخطير جدًا القيام بذلك. نحن نناقش بالفعل التفاصيل التي يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط،" كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال".

