إيلاف من القاهرة: يتوجه رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى شرم الشيخ، مصر، صباح الأربعاء، للانضمام إلى المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إسرائيل وحماس حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان: "تأتي مشاركة آل ثاني في مرحلة حرجة من المحادثات، مؤكدةً عزم الوسطاء على التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الكارثية في قطاع غزة".

وفي سياق منفصل، أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء أن وفدًا تركيًا برئاسة رئيس المخابرات إبراهيم كالين سينضم إلى المفاوضات الأربعاء.

وأضافت الوكالة، نقلاً عن مصادر أمنية، أن كالين أجرى محادثات مع مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين وممثلين عن حماس قبل المحادثات غير المباشرة.

من جانب آخر قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن هناك "تفاؤلاً، ولكن بحذر شديد". وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، إن المفاوضات في شرم الشيخ بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بناء على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أحرزت تقدماً.

في حين قال كبير الدبلوماسيين المصريين إن وفدا أميركيا بقيادة المبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف سينضم الأربعاء إلى المفاوضات، وكذلك جاريد كوشنر.

وأضاف المسؤول أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، أحد كبار المقربين من نتانياهو والذي يرأس فريق التفاوض الإسرائيلي، سيغادر الأربعاء للمشاركة في المحادثات.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني يوهان فادفول، إنهم "أجروا محادثة مطولة مع ستيف ويتكوف، الذي من المتوقع أن يصل إلى مصر خلال الساعات المقبلة".

ومن المتوقع أيضا أن ينضم صهر ترامب ومستشاره في شؤون الشرق الأوسط جاريد كوشنر إلى المحادثات غير المباشرة التي استؤنفت يوم الاثنين في منتجع شرم الشيخ، حيث أفاد موقع أكسيوس الإخباري أن ترامب وكبار مستشاريه الأمنيين التقوا بالرجلين قبل مغادرتهما.

كان ويتكوف وكوشنر مهندسي خطة ترامب المكونة من عشرين نقطة، والتي تدعو إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين خلال 72 ساعة من بدء الهدنة، من بين شروط أخرى. وأطلع الاثنان المجموعة، التي ضمت نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيسة الخارجية سوزي وايلز، وفقًا للتقرير.

حماس تبحث عن ضمانات

من جانبه قال رئيس وفد حماس المفاوض خليل الحية، الثلاثاء، إن وفد الحركة جاء إلى شرم الشيخ لإجراء "مفاوضات مسؤولة وجادة"، تهدف إلى وقف الحرب على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكد الحية في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن "الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا مجنونة على القطاع منذ عامين"، مشيرا إلى أن حماس جاءت إلى شرم الشيخ وهي "تحمل أهداف وطموحات الشعب الفلسطيني في الاستقرار وإقامة الدولة وتقرير المصير".

وأضاف أن وفد حماس يقدر الجهود التي تبذلها الدول العربية والإسلامية، إلى جانب المساعي التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب نهائيا.

وأوضح الحية أن "الهدف المباشر من حضور المفاوضات هو إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين"، مؤكدا أن الحركة على استعداد لتحمل مسؤولياتها كاملة من أجل وقف الحرب، لكن "الاحتلال يواصل القتل والإبادة".

وقال رئيس وفد حماس المفاوض إن "الاحتلال ينكث وعوده بشأن وقف الحرب"، داعيا إلى وجود ضمانات دولية حقيقية لإنهاء العدوان بشكل نهائي.