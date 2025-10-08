إيلاف من لندن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يزور الشرق الأوسط يوم الأحد، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

افتتح دونالد ترامب اجتماع المائدة المستديرة، يوم الأربعاء، بالحديث عن المحادثات بشأن خطته للسلام في غزة المكونة من 20 نقطة.

وقال الرئيس الأمريكي: "التوصل إلى اتفاق قريب جدًا". وقالت تقارير إن توقيع الاتفاق محتمل أن يتم يوم الخميس.

وأضاف: "لدينا فريق عمل رائع هناك، ومفاوضون بارعون. أعتقد أن هذا سيحدث، وهناك احتمال كبير لحدوثه.

وأضاف: "قد أذهب إلى هناك قبل نهاية الأسبوع، يوم الأحد تحديدًا، وهناك احتمال كبير جدًا لأن المفاوضات تسير على ما يرام".

جاء حديث الرئيس ترامب في فعالية مائدة مستديرة في واشنطن حول حركة "أنتيفا"، وهي حركة احتجاجية صنفها مؤخرًا منظمة إرهابية محلية.

ومع ذلك، غالبًا ما يستغل الرئيس الأميركي مثل هذه الفرص أمام وسائل الإعلام العالمية لمناقشة مجموعة من المواضيعالمستجدة.