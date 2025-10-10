إيلاف من لندن: أُدين مهاجر أفغاني بتهمة التهديد بقتل زعيم حزب الاصلاح البريطاني نايجل فاراج عبر منشور على تيك توك.

اختار فايز خان، البالغ من العمر 26 عامًا، عدم الإدلاء بشهادته في محاكمته، التي اتُهم فيها بتهديد زعيم حزب الإصلاح البريطاني بين 12 و15 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي في مقطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي.

ووصف السيد فاراج الفيديو بأنه "مُرعب للغاية".

لم يكن عفويا

وفي كلمته الختامية، قال المدعي العام بيتر راتليف إن التهديد بالقتل "لم يكن مجرد تعليق عفوي"، وإن الفيديو "شرير ومُهدد".

وقال إن خان، الذي نفى التهمة، كان "رجلًا خطيرًا مولعًا بالأسلحة النارية"، وكان يحمل وشمًا لبندقية AK-47 على ذراعه ووجهه.

وقال محامي الدفاع تشارلز رويل إن خان كان "يُعبر عن موقفه بأسلوبه الخاص، الساذج، الكوميدي، اللافت للنظر، الذي يسعى لجذب الانتباه" بدلًا من التهديد بالقتل في فيديو تيك توك.

وأخبر المحامي، المحلفين أن المحاكمة "لا تتعلق بآرائكم بشأن الهجرة غير الشرعية، ولا بآرائكم بشأن وشم الوجه، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو الإصلاح".

وفي معرض حديثه عن قرار خان بعدم الإدلاء بشهادته، قال السيد رويل: "لا يجب عليكم الصمت تجاهه".

فيديو فاراج

وُأبلغت هيئة المحلفين، بأن السيد فاراج نشر فيديو على يوتيوب في 12 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي بعنوان "رحلة مهاجر غير شرعي"، سلط فيه الضوء على خان، وأشار إلى "شباب في سن القتال يأتون إلى بلدنا، ولا نعرف عنهم إلا القليل".

وردّ خان بعد يومين بمقطع فيديو ظهر فيه وهو يقول: "أيها الإنجليزي نايجل، لا تتحدث عني بسوء. أنت لا تعرفني. أتيت إلى إنجلترا لأني أريد الزواج من أختك. أنت لا تعرفني".

وتابع: لا تتحدث عني أكثر من ذلك. احذف الفيديو. أنا قادم إلى إنجلترا. سأُطلق النار، سأُطلق النار، سأُطلق النار."

وقال المدعي العام راتليف إنه أشار بيده إلى سلاح ناري ونطح الكاميرا برأسه خلال الفيديو، مشيرًا إلى وشم بندقية AK-47 على وجهه "للتأكيد على أنه لم يكن يمزح".

ومن جهته، قال السيد فاراج، الذي حضر المحاكمة في محكمة ساوثوارك كراون، إن الفيديو كان "مُرعبًا للغاية". وقال: "نظرًا لقربه من الأسلحة وحبه لها، كنت قلقًا للغاية".

واضاف فاراج: "يقول إنه قادم إلى إنجلترا وسيُطلق النار عليّ".

وحسب قناة (سكاي نيوز)، فإنه في منشور لاحق على تيك توك، كتب خان: "أعني ما أقول" على صورة لتقرير إخباري من GB News حول التهديد الموجه للسيد فاراج.

وعُرضت مقاطع فيديو أخرى نشرها خان على وسائل التواصل الاجتماعي على هيئة المحلفين، ظهر فيها وهو يُصدر أصوات "فرقعة، فرقعة، فرقعة" وإيماءات مسدس مماثلة بيده.

وبعد اعتقاله، قال خان للشرطة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي: "كان مجرد فيديو، ولم تكن نيته تهديده قط.

وأضاف: لم يكن في نيتي قتله أو أي شيء من هذا القبيل - هذه شخصيتي، وهكذا أتصرف في فيديوهاتي. "في كل فيديو، أُصدر تلك الأصوات، وأقول 'بوب، بوب بوب'."