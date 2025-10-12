إيلاف من لندن: انتقدت دبلوماسية إسرائيلية رفيعة المستوى نية الحكومة البريطانية إقامة دولة فلسطينية. وصرحت شارين هاسكل نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي أن "غزة كانت تمثل حل الدولتين"، وأن هذا الحل "انفجر في وجهنا".

قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي: "حكومة المملكة المتحدة، وخطة [الرئيس الفرنسي إيمانويل] ماكرون، والحديث برمته حول إعلان دولة فلسطينية، كما تعلمون، نختلف معكم.

واضافت: "لقد انفجرت تجربة الدولة الفلسطينية في وجهنا. غزة كانت تمثل حل الدولتين. كان لسكان غزة استقلالٌ يحكمون أنفسهم، ويتحكمون في تعليمهم، ويحكمون أنفسهم. وماذا فعلوا؟ استثمروا كل الأموال التي كان من المفترض أن تُنفق على البنية التحتية، والاقتصاد، والإرهاب. وبناء هذه الأنفاق، وهذه المستودعات والمصانع، وتدمير إسرائيل. أعني، هذا هو واقع الدولة الفلسطينية كما بدأ يتكشف". وقالت: لقد "انفجرت في وجهنا."

يذكر أن بريطانيا وفرنسا، من بين دول أوروبية أخرى، ملتزمتان بحل الدولتين في الشرق الأوسط، وهو ما يعني الاعتراف بكل من إسرائيل وفلسطين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أعلن الشهر الماضي أن المملكة المتحدة ستعترف بفلسطين.

لكن كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل قالتا إن هذا الإعلان غير مفيد وغير مرحب به.

وإذ ذاك، عارضت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي القول إن المملكة المتحدة لعبت "دورًا كبيرًا" في عملية السلام.

تشجيع حماس

وناقضت شارين هاسكل، وزيرة التعليم البريطانية بريدجيت فيليبسون بشكل مباشر، واتهمت بريطانيا بتشجيع حماس "لتشجيع موقفها".

وقللت هاسكل من ادعاء فيليبسون بأن المملكة المتحدة لعبت "دور محوري" في تحقيق السلام في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، صرحت وزيرة الحكومة البريطانية لشبكة سكاي نيوز: "لقد لعبنا دورًا محوريًا خلف الكواليس في صياغة هذا الأمر.

وقالت: "من الصواب أن نفعل ذلك لأنه من مصلحتنا جميعًا، بما في ذلك مصلحتنا الوطنية، أن ننتقل إلى سلام دائم في المنطقة."

وعندما سُئلت عن الدور الذي لعبته المملكة المتحدة بالفعل، أجابت فيليبسون: "هذه مسائل دبلوماسية معقدة نشارك فيها. لكننا نرحب بالدور الحاسم الذي لعبته الحكومة الأميركية في وصولنا إلى هذه النقطة، ونُدركه."

لكن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي صرحت لشبكة سكاي نيوز بعد ظهر اليوم الأحد بأنها تعتقد أن فيليبسون مُخطئة. وقالت هاسكل: "حسنًا، عليّ أن أُناقض كلماتها، للأسف.

وأضافت: للأسف، مع إعلان الدولة الفلسطينية في وقت حساس للغاية قبل شهرين، عندما كانت الفرق تتفاوض بالفعل، وفي وقت نعتقد فيه حقًا أننا قادرون على التوصل إلى اتفاق؛ كانت الرسالة التي بعثت بها حكومة المملكة المتحدة إلى حماس هي: كلما طال أمد هذه الحرب، سيُكافأون.

"أعني، يجب أن تفهموا أنه عندما تشكركم منظمة إرهابية، فأنتم على الجانب الخطأ من التاريخ.

"لذا، للأسف، مع سعي [الرئيس الفرنسي إيمانويل] ماكرون [للاعتراف بفلسطين] في ذلك الوقت الحساس، قضى ذلك تمامًا على فرصة التوصل إلى اتفاق سلام قبل شهرين فقط."

وتحدت نائبة الوزير الإسرائيلية أن فيليبسون أخطأ في القول إن المملكة المتحدة لعبت "دورًا رئيسيًا"، وأضاف: "يجب أن أقول إنها في الواقع كانت تلعب دورًا معاكسًا.

وقالت: "بمعرفتنا للأطراف وفهمنا لموقفنا، فإن الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة دفعت حماس بالفعل إلى تعزيز موقفها ورفض وقف إطلاق النار قبل شهرين.

وخلصت هاسكل إلى القول: "أعتقد أن الهدوء الذي ساد أثناء المفاوضات، وللرئيس ترامب، لعب دورًا أكبر على الأرجح مما فعلته الحكومة قبل شهرين".