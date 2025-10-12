إيلاف من بيروت: رحبت تركيا بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، وأرسلت وفدًا إلى المحادثات في مصر التي أثمرت عن الاتفاق. ويأمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يُمهد الاتفاق الطريق لمزيد من النفوذ التركي في غزة والمنطقة.

كانت أنقرة من أبرز منتقدي حرب إسرائيل على غزة. ويرتبط حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحركة حماس بجماعة الإخوان المسلمين، وقد رحبت تركيا بقادة حماس في الماضي.

حماس مهمة لتركيا، مما يمنحها نفوذًا أكبر بين الفلسطينيين. وقد بذلت تركيا جهودًا حثيثة لإصلاح علاقاتها الإقليمية في السنوات الأخيرة، متواصلةً مع مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وترى الحكومة الجديدة في سوريا حليفًا لها.

كما أن قطر حليفة لها، وتركيا وقطر حليفتان للولايات المتحدة. وبالتالي، مُهدت صفقة إنهاء الحرب في غزة جزئيًا بفضل تعاون أنقرة والدوحة مع ترامب.

تتخذ تركيا بالفعل خطواتٍ مهمة في المنطقة لضمان جني ثمار آمالها في إنهاء الحرب. فقد استقبلت رئيس إقليم كردستان العراق في أنقرة في 9 أكتوبر (تشرين الأول)، مباشرةً بعد إبرام الاتفاق في سيناء في الساعات الأخيرة من يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول). وهكذا، كانت أنقرة في حالةٍ من النشاط.

المنطقة الكردية في العراق

قال أردوغان لنيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، إن تركيا ترى في سلام العراق وأمنه أهميةً لا تنفصل عن أمنها. لعقود، تحتفظ أنقرة بقواعد عسكرية في شمال العراق، حيث تزعم أنها تقاتل حزب العمال الكردستاني.

وذكرت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية على منصة التواصل الاجتماعي "NSosyal" أن اللقاء الذي عُقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة تناول العلاقات التركية العراقية، والتعاون مع حكومة إقليم كردستان، والتطورات الإقليمية. وأكد أردوغان أن تركيا تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أهمية ابتعاد العراق عن دائرة العنف، ومشيرًا إلى أن أنقرة تتابع عن كثب الخطوات التي تتخذها حكومة إقليم كردستان في هذا الصدد.

أعرب أردوغان أيضًا عن أمله في أن تكون الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة الشهر المقبل مفيدة لجميع الشعب العراقي. كما رحب الرئيس التركي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة إقليم كردستان بشأن قضايا النفط، مؤكدًا أن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن مشروع طريق التنمية في المدى القريب سيخدم مصالح المنطقة بأسرها.

لقاء مع وزير الدفاع السوري

في غضون ذلك، التقى وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، نهاية الأسبوع الماضي، مع خلوق غورغون، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن اللقاء عُقد في دمشق.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع نُشر عبر قناتها على تيليغرام، ناقش الجانبان مجموعة من المواضيع المشتركة، وبحثا سبل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين سوريا وتركيا. وفي منتصف آب/أغسطس، وقّعت وزارتا الدفاع السورية والتركية اتفاقية تعاون عسكري مشترك.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز قدرات الجيش العربي السوري، وتقوية بنيته المؤسسية، ودعم الإصلاح الشامل الجاري في قطاع الأمن في البلاد.

قوات تركية في غزة؟

تسعى تركيا أيضًا إلى الانخراط في أي دور مؤقت في غزة. وذكرت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة أن "القوات المسلحة التركية مستعدة لتولي أي مهمة تُكلف بها ضمن قوة مهام غزة"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول في تركيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت القوات التركية ستنضم إلى قوة مهام غزة، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع زكي أكتورك إن الجيش شارك في السابق في العديد من المهام الدولية التي نظمتها مؤسسات مختلفة في مناطق مختلفة لضمان السلام والأمن العالميين.

وقال إن احترافية الجيش التركي وموقفه العادل أكسباه احترام جميع الأطراف، مضيفاً: "قواتنا المسلحة التي تمتلك خبرة واسعة في إرساء السلام والحفاظ عليه، مستعدة للقيام بأي مهمة تُكلف بها".

وبصفة عامة تتحرك تركيا بسرعة لتعزيز مكاسبها في سوريا والعراق في أعقاب اتفاق غزة. وتأمل أن يكون لها دور في غزة أيضًا.

===========

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن "جيروزاليم بوست" - مقال للمتخصص في شؤون الشرق الأوسط سيث جيه فرانتزمان:

https://www.jpost.com/middle-east/article-870117