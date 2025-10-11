إيلاف من شرم الشيخ (مصر): تعرض الوفد القطري المرافق لرئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، لحادث سير في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وتحديداً على بعد بـ50 كيلومتراً، وقد نتج عن الحادث وقوع 3 حالات وفاة ومصابين اثنين.

الضحايا هم: عبدالله بن غانم الخيارين، وحسن الجابر، وسعود بن ثامر آل ثاني، وعبدالله بن عيسى الكواري.

عمرو أديب: حادث مروري قبل شرم الشيخ ب50 كيلو يودي بحياة 3 من افراد الوفد القطري.. السيارة اتقلبت (صور خاصة للسيارة المقلوبة)



مجاناً على شاهد

برنامج #الحكاية يعرض من الجمعة - الأثنين الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على #MBCMASR

لمتابعة البث المباشر https://t.co/RTnAOFF7aE pic.twitter.com/JGWblg81mo — MBC مصر (@mbcmasr) October 11, 2025

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، عقد قمة دولية تحت عنوان قمة شرم الشيخ للسلام بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.