إيلاف من القدس: من الغارات الجوية إلى العناق، إسرائيل لا تزال لم تقرر ما إذا كانت قطر شريكة أم عدوة، لعقود، اتبعت إسرائيل نهجًا متناقضًا تجاه الدوحة، وهو الآن أكثر تأثيرًا من أي وقت مضى. ولكن هناك سبيل لتوجيه الإمارة ذات الوجهين نحو موقف أكثر إيجابية.

بينما استمر الغضب الدولي في التصاعد عقب الضربة الإسرائيلية للدوحة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان مصور أن الضربة لم تكن بمثابة تحذير لقادة حماس في عاصمة قطر فحسب - الذين سجدوا هناك في صلاة الشكر بينما ذبحوا الإسرائيليين في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 - بل وأيضاً "لقطر وجميع الدول التي تؤوي الإرهابيين".

إما أن تطردوهم أو تقدموهم للعدالة. وإلا، فسنفعل نحن ذلك،" هذا ما تعهد به نتانياهو.

بعد ثلاثة أسابيع، وبينما كان جالسًا في المكتب البيضاوي بجوار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غيّر رئيس الوزراء موقفه. وتحدث نتانياهو عبر جهاز استقبال كان حامله في حضن ترامب، واعتذر لرئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني، معربًا عن أسفه لمقتل حارس الأمن القطري دون قصد في الهجوم، ومتعهدًا بوقف أي هجمات أخرى.

تجنب الشكوك المستقبلية

وبعد فترة وجيزة، أعلن ترامب موافقة إسرائيل والعالم العربي على خطته لوقف إطلاق النار في غزة، وقال إن القدس والدوحة اتفقتا على "إطلاق آلية ثلاثية رسمية ... لتعزيز الأمن المتبادل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتجنب الشكوك المستقبلية".

وبعد أيام، تم تصوير فريق التفاوض الإسرائيلي وهو يصافح ويحتضن آل ثاني المبتسم في شرم الشيخ بعد أن وافقت حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. لم يكن هذا التحول السريع من جانب إسرائيل تغييرًا في نهجها تجاه الإمارة الخليجية القوية، بل كان استمرارًا لسياسة راسخة.

على مدى عقود من الزمن، تعاملت إسرائيل مع قطر باعتبارها شريكًا وخصمًا أيديولوجيًا وداعمًا لحماس ووسيطًا حيويًا.

بينما تُنهي إسرائيل حربها في غزة، وتبدأ بالتفكير مجددًا في موقعها بالمنطقة، سيتعين عليها مواجهة قطر ونفوذها. لكن هذه المرة، تخرج الدولة الغنية بالطاقة من الصراع بعلاقات أوثق مع واشنطن، بدعم من جيرانها الخليجيين، وهي على أهبة الاستعداد لرسم مستقبل غزة.

قد تختار إسرائيل إما مسايرة مساعي ترامب لإعادة ضبط العلاقات، أو مواجهة قوة صاعدة كانت من أبرز داعمي حماس. وبالنظر إلى تصرفات إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة، فإنها لم تقرر بعد ما إذا كانت تريد احتضان قطر أم تحديها.

قطر شريك موثوق

ويبدو أن الضربة الفاشلة في الدوحة تهدد عقوداً من التعاون التجاري والأمني ​​والاستخباراتي الراسخ بين إسرائيل وقطر.

لم تربط الدولتان علاقات دبلوماسية رسمية قط، لكنهما أقامتا علاقات تجارية عام 1996. أغلقت قطر المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة وسط ضغوط إقليمية خلال الانتفاضة الثانية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكنها سمحت بإعادة فتحه عام 2005 في أعقاب انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005. وأُغلق نهائيًا عام 2009 بعد عملية الرصاص المصبوب بين إسرائيل وحماس.

وعلى الرغم من التوترات، شارك رياضيون إسرائيليون في بعض الأحيان في الدوحة، وخلال بطولة كأس العالم 2022، سمح ترتيب خاص للدبلوماسيين الإسرائيليين في قطر بمساعدة المواطنين الزائرين.

في غضون ذلك، رسّخت قطر مكانتها كحليف رئيسي للولايات المتحدة في الخليج. تستضيف الإمارة أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وتوسطت لصالح واشنطن في قضايا متنوعة، من محادثات طالبان إلى الدبلوماسية مع إيران، وتتمتع بمزايا دفاعية وأمنية خاصة منذ أن صنّفها الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن عام 2022 "حليفًا رئيسيًا من خارج حلف الناتو".

لقد حافظ ترامب على هذه السياسة، وأشاد بـ"العمل العظيم" الذي قامت به قطر في التوسط خلال حرب غزة، بل وحتى تعزيز الحماية الأميركية للإمارة بعد الضربة الإسرائيلية من خلال أمر تنفيذي جديد وقعه الأسبوع الماضي.

منذ غزو حماس لجنوب إسرائيل، لعبت مهارة قطر كوسيط دوراً رئيسياً في الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن الإسرائيليين، والتوسط في وقف إطلاق النار مع حماس، وتشكيل مستقبل ما بعد الحرب للمنطقة.

دور قطر في الشرق الأوسط

وفي الوقت نفسه، تعتمد قدرة الدوحة على الوساطة على علاقاتها الطويلة الأمد مع حماس، والتي لا تشكل سوى جزء واحد من دورها في الشرق الأوسط.

في عام 2012، بعد أن اضطر قادة حماس إلى الفرار من دمشق بعد انحيازهم إلى المتمردين المناهضين للنظام في سوريا، استقبلتهم قطر، مدّعيةً أن هذه الخطوة كانت بتنسيق مع الولايات المتحدة. ومنذ عام 2018، وبموافقة إسرائيلية هادئة، ضخّت قطر مئات الملايين من الدولارات إلى غزة، مما ساهم في دعم السكان وحكم حماس.

كما أنشأت قطر وتمول شبكة الجزيرة التي حظرتها إسرائيل العام الماضي بتهمة التحريض على العنف، وتتهمها قوات الدفاع الإسرائيلية بالتعاون المباشر مع حماس استناداً إلى وثائق تظهر الاتصالات وعلاقات الموظفين مع الجماعات.

أبقى قادة إسرائيل قنوات الاتصال مفتوحة مع الدوحة، بينما نددوا بها مرارًا وتكرارًا باعتبارها "ممولًا رئيسيًا للإرهاب "، وبادروا باتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والسياسية ضدها. حتى أن نتانياهو كرر هذه المظالم - "من دعم الإخوان المسلمين إلى كيفية تصوير إسرائيل على قناة الجزيرة، إلى دعم المشاعر المعادية لإسرائيل في الجامعات الأميركية" - بشكل صريح خلال الاعتذار لآل ثاني.

ليست إسرائيل وحدها التي تعامل قطر، أحيانًا، كتهديد. ففي عام 2017، اتخذت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر كل الإجراءات الممكنة باستثناء إعلان الحرب على الدوحة، ففرضت حصارًا عليها مطالبةً إياها بقطع علاقاتها مع الإسلاميين، والحد من تعاونها مع إيران، وإغلاق قناة الجزيرة، وطرد القوات التركية من قاعدة عسكرية هناك.

لقد تم حل الأزمة من خلال اتفاق تم توقيعه بشكل خاص في عام 2021، ويبدو أن هذا الاتفاق كان مدفوعًا بالإرهاق والاعتبارات العملية في واشنطن أكثر من التنازلات القطرية - وهي ديناميكية لا تختلف كثيرًا عن التسوية الحالية المترددة لإسرائيل.

"حيث توجد قطر، توجد حماس"

بالنسبة لأولئك في إسرائيل وخارجها الذين يعتقدون أن نفوذ قطر ينبغي تقليصه بدلاً من إدارته، فإن الضربة في الدوحة كانت بمثابة تحدي طال انتظاره لمراوغة قطر.

قالت دانييل بليتكا، من معهد أمريكان إنتربرايز: "القطريون هم الوجه الجذاب لجماعة الإخوان المسلمين. من البديهي أن يُعاملوا معاملة داعمي الإرهاب".

وبينما ينص القانون الأميركي على فرض عقوبات على الدول الراعية للإرهاب، اعترفت بليتكا بأن مثل هذه الإجراءات غير واقعية على المدى القصير، لكنها حثت إسرائيل على حشد الدعم الدولي لكشف "ما تفعله قطر حقًا".

ولا يزال من غير الواضح كيف ستتكشف خطة ترامب لإنهاء الحرب، لكن يبدو أن قطر عازمة على لعب دور محوري في تنفيذها.

في المرحلة الأولية من الخطة، من المقرر أن تطلق حماس سراح جميع الرهائن الـ 48 في مقابل إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وانسحاب جزئي لقوات الدفاع الإسرائيلية، وهو ما لن يترك لإسرائيل أي سبب للقلق بشأن تورط الدوحة.

ولكن المرحلة الثانية ــ نزع سلاح غزة وسلاح حماس ــ سوف تتطلب قدراً أعظم كثيراً من الحذر لحماية مصالح إسرائيل وتجنب تكرار الأخطاء الماضية.

وحذر يوئيل جوزانسكي، من معهد إسرائيل لدراسات الأمن القومي، من أن الدوحة تسعى إلى "موطئ قدم للتأثير على ما يحدث في غزة [بعد الحرب]"، وقال إن "هذا ليس جيدا لإسرائيل، لأنه حيث توجد قطر، توجد حماس".

لطالما طرحت حماس فكرة التراجع عن الحكم مع الاحتفاظ بالسلطة السياسية في غزة بعد الحرب، على غرار حزب الله في لبنان. وأشار جوزانسكي إلى أن "القطريين يصدقون هذا"، محذرًا إسرائيل من أن تمنع الدوحة من رعاية عودة حماس سرًا من خلال هذه النتيجة.

لدى إسرائيل خياراتٌ لكبح نفوذ قطر. بإمكانها موازنة دور الدوحة من خلال إشراك جهاتٍ فاعلةٍ مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في إعادة إعمار غزة، مع فرض آلياتٍ صارمةٍ لمنع تحويل المساعدات إلى جهاتٍ ضارة، وهو ما كانت إسرائيل تتساهل معه في الماضي. ويمكن لمصر أيضاً أن تثبت قدرتها على موازنة نفوذ قطر.

مصر يمكنها تقليص نفوذ قطر

وأشار إران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، إلى أن مصر تشترك في مصالح استراتيجية واقتصادية وأيديولوجية أوسع مع إسرائيل، وخاصة النضال ضد التطرف الإسلامي.

جارة إسرائيل تربطها عقود من التعاون العسكري والاستخباراتي الوثيق مع تل أبيب، وتعتبر حماس تهديدًا، وتسيطر على الحدود الجنوبية لقطاع غزة. منذ سيطرة حماس على غزة عام 2007، لا يمكن لأي عضو في حماس يرغب في مغادرة غزة أو دخولها أن يفعل ذلك إلا بموافقة مصرية، مما منح مصر نفوذًا واسعًا على صانعي القرار على الأرض في غزة.

وحذر ليرمان أيضا من أن قطر قد تنسق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال الخميس إن أنقرة ستشارك في إعادة إعمار غزة.

وقال ليرمان: "ستصبح قطر بشكل متزايد ما يمكن أن نطلق عليه مساعد أردوغان، كجزء من جهوده وجهود معسكره لجعل تركيا، في هذا العصر من التراجع الإيراني، القوة الإقليمية المهيمنة - وهو الأمر الذي لدى إسرائيل مصلحة جدية للغاية في منعه".

قوة براجماتية؟

ومن ناحية أخرى، أظهرت قطر علامات تشير إلى أنها أكثر براغماتية من الأيديولوجية في علاقاتها مع حماس، وربما تكون تستعد بالفعل لتقليص قدرات الجماعة في القطاع مقابل الحصول على دعم دبلوماسي أكثر استدامة.

قال موران زاغا، الباحث في شؤون الخليج في معهد مايند إسرائيل: "قطر الآن في وضعٍ تُدرك فيه أن حماس مجرد حصانٍ ميت. إن علاقة قطر بحماس علاقةٌ براغماتية، وليست أيديولوجية، وأعتقد أن قطر بدأت بالفعل في تخفيف هذه العلاقات".

والآن أصبحت قطر في وضع أدركت فيه أن حماس أصبحت حصاناً ميتاً.

قال زاغا: "إذا أرادت قطر الحفاظ على نفوذها في الساحة الفلسطينية، فإنها تُدرك أن حماس لم تعد أداةً مؤثرة. وستحتاج إلى إعادة ابتكار هذه الأداة في شكلٍ جديد".

وإذا كانت غزة بعد الحرب ستدار بالفعل من قبل حكومة انتقالية مؤقتة من التكنوقراط الفلسطينيين، كما هو موضح في خطة ترامب، فإن الطريقة المعتادة التي تنتهجها الدوحة لتحقيق النفوذ ــ "من خلال الناس، وبالمال"، وهو ما يزعم أنها فعلته أيضا في إسرائيل، في مكتب رئيس الوزراء ــ لن تصمد، كما يقول زاجا.

بما أن هذه الحكومة التكنوقراطية غير مُقدر لها أن تدوم - لن تصمد لعام أو حتى عامين - فإنها لا تمنح قطر الوقت الكافي لتكوين علاقات وطيدة كعادتها لممارسة نفوذها السياسي. وهذا يضعها في مأزق، كما قال زاغا.

وسوف يتعين على قطر الآن أيضا أن تتحول من التنافس مع دول الخليج الأخرى على النفوذ في غزة إلى التعاون معها ــ وهو التغيير الذي قد يشجع على مشاركة جهات فاعلة أكثر اعتدالا، رغم أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الدول سوف تتعاون وكيف.

تغييرات كبرى في قناة الجزيرة

يبدو أن التغييرات الإدارية الكبرى في قناة الجزيرة خلال الشهر الماضي، بما في ذلك استبدال كبار المسؤولين التنفيذيين، تُشير أيضًا إلى استعداد الدوحة للتغيير.

ووفقًا لتقرير القناة 12 ، نقلًا عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي، فإن هذا التغيير كان جزءًا من تفاهمات بين الدوحة وواشنطن تهدف إلى الحد من "حجم التحريض الذي تنشره [الشبكة] في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وبالنسبة لقطر، فإن هذه البراجماتية تتسق مع استراتيجيتها الأوسع نطاقاً المتمثلة في وضع نفسها كوسيط لا غنى عنه.

وأشار نيكولاس هوبتون، السفير البريطاني لدى قطر من عام 2013 إلى عام 2015، إلى أن الدوحة تصر على استضافتها لقادة حماس "بناء على طلب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، على أساس أنه من الأفضل إبقاء مثل هذه الشخصيات في مكان مرئي وقابل للاحتواء".

بينما "من المستبعد أن تُعطي قطر الأولوية لاستعادة ما كانت عليه علاقتها مع إسرائيل"، قال، إلا أنها "ستحاول القيام بدور الوسيط، لأن هذا ما يفعله القطريون". وأوضح أن الإمارة "ليست دولة عدوانية. إنها صغيرة، لكنها تمتلك موارد هائلة، ويمكنها التواصل مع الجميع. من المهم للغاية للقوى العالمية أن يكون لديها دولة حليفة قادرة على القيام بهذا الدور".

رغم كل هذا الاحتكاك، لا تستطيع إسرائيل تجاهل نفوذ قطر. تتمتع الإمارة بقوة ناعمة هائلة، بما في ذلك في مجالات تشترك فيها الدولتان في المصالح، مثل الجيش اللبناني وحتى حقل غاز أشدود الإسرائيلي.

وأشار زاغا إلى أن "العلاقة بين إسرائيل وقطر ستستمر. قطر تُدرك أيضًا أنها لا تحتاج إلى الباب الفلسطيني فحسب، بل إلى الباب الإسرائيلي أيضًا".

وأضافت: "ستبذل قطر قصارى جهدها خلال فترة عمل هذه الحكومة التكنوقراطية. وستتطلع إلى خطوتها التالية، وهي الاستثمار في حكومة السلطة الفلسطينية المقبلة التي ستأتي بعد محمود عباس. وهذا ما تخطط قطر للتواجد فيه".

=====

أعدت إيلاف هذه المادة نقلاً عن "تايمز أوف إٍسرائيل"

https://www.timesofisrael.com/from-airstrike-to-hugs-israel-still-wont-decide-whether-qatar-is-partner-or-foe/