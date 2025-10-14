إيلاف من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن حركة حماس أبلغته بأنها "ستتخلى عن سلاحها". وأضاف ترامب، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي الثلاثاء: "حماس قالت إنها ستتخلى عن سلاحها.. وإذا لم تتخل عن سلاحها سنجردها منه".

وتابع: "إذا لم يلقوا سلاحهم، فسننزعه. وسيحدث ذلك سريعا وربما بعنف".

وحين سألته إحدى الصحفيات عن معنى "سريعا"، رد بالقول: "فترة زمنية معقولة"، ثم أوضح: "ليس علي أن أشرح كيف سنفعل ذلك، لكن إذا لم يتخلوا عن سلاحهم سنجردهم منه.. إنهم يعلمون أنني لا ألعب ألعاب".

وتابع: "تحدثت مع حماس.. وقلت لهم ستتخلون عن سلاحكم، صحيح؟، فقالوا نعم سيدي سنتخلى عن السلاح".

وتدارك فيما بعد وقال إن حماس لم تبلغه بشكل مباشر، لكن المحادثات جرت معها "من خلال أرفع المسؤولين الأميركيين".