إيلاف من نيويورك: نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقطع فيديو تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي في وقت متأخر من يوم السبت يظهر فيه كطيار مقاتل يرتدي تاجًا على رأسه (تاج الملوك)، ويقوم بتفريغ الصرف الصحي "البراز" على المتظاهرين الذين رفعوا شعار "لا للملوك" .

Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters.



This is where we are as a country. pic.twitter.com/rnzUkJ4C4K — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 19, 2025

وعلى وقع أنغام أغنية "Danger Zone" الشهيرة من فيلم "Top Gun" في الخلفية، ظهرت طائرة مقاتلة تابعة لترامب وهي تسقط كميات كبيرة من الفضلات على المتظاهرين فوق ما بدا أنه مدينة نيويورك، وفقاً ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست" الأحد.

يُظهر مقطع الفيديو المذهل الذي تبلغ مدته 19 ثانية لقطة قريبة للمؤثر اليساري هاري سيسون وهو يتعرض للغمر بالطين البني إلى جانب المتظاهرين الآخرين في مدينة نيويورك الكبيرة. وقد استخدم المقطع لقطات حقيقية لسيسون في تجمع "لا للملوك".

وفي مقطع الفيديو الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ظهرت طائرته المقاتلة مزينة بكلمات "الملك ترامب" أثناء تحليقه فوق ميدان تايمز سكوير.

"لم تكن تلك الطائرة لتتمكن من الإقلاع بوجودك في مقعد الطيار"، هكذا هاجم سيسون، البالغ من العمر 23 عامًا، X في وقت لاحق.

هل يمكن لمراسل أن يسأل ترامب عن سبب نشره فيديو ذكاء اصطناعي لنفسه وهو يُسقط برازًا عليّ من طائرة مقاتلة؟ سيكون ذلك رائعًا، شكرًا.

ونشر ترامب الفيديو على موقع Truth Social بعد ساعات من اندلاع عشرات الاحتجاجات "لا للملوك" في جميع أنحاء أميركا للتظاهر ضده يوم السبت. وكان من المقرر تنظيم نحو 2600 مظاهرة ضد إدارة ترامب في جميع أنحاء البلاد يوم السبت.

مظاهرات "لا للملوك"

وتأتي هذه المظاهرات في أعقاب مظاهرات "لا للملوك" التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي عندما احتفل الجيش الأمريكي بالذكرى السنوية الـ250 لتأسيسه باستعراض في عاصمة البلاد - وهو الأمر الذي حدث بالتزامن مع عيد ميلاد ترامب.

وبالمثل، قام نائب الرئيس جيه دي فانس بمضايقة الليبراليين يوم السبت من خلال نشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي على منصة بلو سكاي اليسارية والذي أظهر ترامب وهو يضع تاجًا على رأسه ويتحول إلى ملك.

وأظهر مقطع الفيديو الساخر لنائب الرئيس ترامب وهو يرتدي رداءً مهيبًا ويسحب سيفًا بينما ظهر سياسيون ديمقراطيون مثل رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وهم يركعون أمامه.

تم استخدام لقطات حقيقية لـ بيلوسي مرتدية ثوبًا تقليديًا إلى جانب مشرعين آخرين راكعين في "لحظة صمت" عام 2020 للترويج لإصلاح الشرطة في مقطع الفيديو الذي تم تصويره بالذكاء الاصطناعي.

ليس الفيديو الساخر الأول لترامب

ينشر ترامب بين الحين والآخر مقاطع فيديوهات طريفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصته "تروث سوشيال". ففي فبراير (شباط)، على سبيل المثال، نشر ترامب مقطع فيديو صادمًا بتقنية الذكاء الاصطناعي يُظهر منتجعًا فاخرًا باسم "ترامب غزة" في القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

وفي الآونة الأخيرة، قام ترامب بالترويج لمقطع فيديو يظهر مدير مكتب الإدارة والميزانية روس فوغت وهو يحمل منجلًا على شكل حاصد أرواح في وقت سابق من هذا الشهر للسخرية من الديمقراطيين بشأن تداعيات قرارهم بمنع مشروع قانون يدعمه الحزب الجمهوري لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.



