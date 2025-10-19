إيلاف من واشنطن: خرج الأمريكيون في جميع أنحاء الولايات الخمسين في احتجاجات ضد إدارة ترامب يوم السبت، متحدين وراء رسالة مفادها أن البلاد تنزلق نحو الاستبداد وأنه لا ينبغي أن يكون هناك ملوك في الولايات المتحدة.

اجتمع الناس في المجتمعات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء البلاد مع اللافتات والفرق الموسيقية ولافتة ضخمة عليها ديباجة الدستور الأميركي والتي يمكن للناس التوقيع عليها، والأزياء القابلة للنفخ، وخاصة الضفادع، والتي ظهرت كدليل على المقاومة بداية من بورتلاند بولاية أوريجون.

The No Kings protests aren’t for Trump to see.



They’re for the marginalized so they know they aren’t alone.



…for unaffected people so they know this isn’t normal.



…for Republicans so they know their blind obedience to fascism won’t be tolerated.

pic.twitter.com/rCFGgFxCR8 — Melanie D'Arrigo (@DarrigoMelanie) October 18, 2025

وتمثل هذه المظاهرات تحولا عن الوضع الذي كان سائدا قبل ستة أشهر فقط، عندما بدا الديمقراطيون في حيرة من أمرهم بشأن كيفية مواجهة قبضة الجمهوريين على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس بعد خسائر فادحة في الانتخابات الوطنية.

الاستسلام أسوأ خيار

قال عزرا ليفين، أحد مؤسسي منظمة "إنديفايسبل" (Indivisible)، وهي جماعة تنظيمية رئيسية، لوكالة أسوشيتد برس: "ما نراه من الديمقراطيين هو بعض الشجاعة. أسوأ ما يمكن أن يفعله الديمقراطيون الآن هو الاستسلام".

في شيكاغو، في ملعب بتلر فيلد بغرانت بارك، تجمع ما لا يقل عن 10,000 شخص، حمل العديد منهم لافتات تعارض موظفي الهجرة الفيدراليين أو تسخر من ترامب. وحذرت محطات التلفزيون التي تنقل الاحتجاجات المشاهدين من أنها لا تتحمل مسؤولية اللغة المستخدمة في اللافتات. وقدّرت صحيفة شيكاغو تريبيون لاحقًا عدد الحضور بـ 100,000.

قال بعضهم "ارفعوا أيديكم عن شيكاغو"، وهي هتافات حاشدة انطلقت عندما أعلن الرئيس نيته إرسال الحرس الوطني إلى المدينة. بينما ردد آخرون "قاوموا الفاشية"، بينما استخدم آخرون لغةً غير لائقة للبث.

وانفجرت الحشود بالهتافات "اللعنة على دونالد ترامب" عندما صعد ممثل إلينوي جوناثان جاكسون إلى المسرح.

وقال عمدة شيكاغو براندون جونسون للحشد إن إدارة ترامب "قررت أنها تريد إعادة مباراة الحرب الأهلية"، التي خسرها الكونفدرالية العنصرية البيضاء أمام الاتحاد في القرن التاسع عشر.

قال جونسون: "نحن هنا لنقف بثبات ونلتزم بأننا لن ننحني، ولن ننحني، ولن نخضع، ولن نخضع". وأضاف: "لا نريد قوات في مدينتنا".

وفي يوم السبت، انضمت جيني إيشباخ إلى احتجاجها رقم 42 منذ تنصيب ترامب في يناير (كانون الثاني).

جاءت السيدة البالغة من العمر 72 عامًا إلى تجمع لا ملوك No Kings في لوس أنجلوس مرتدية زي سبونج بوب SpongeBob SquarePants، وهو اختيارها الثاني بعد عدم تمكنها من العثور على زي الضفدع القابل للنفخ.

أردتُ أن أكونَ مُتفائلةً، لأني أعتقدُ أن ذلك يُظهرُ لهم أننا عندما نكونُ هنا جادّين، ومع ذلك، لسنا خطرينَ ولا عنيفين،" قالت، مُشيرةً إلى جهودِ الجمهوريين لتصويرِ المظاهراتِ على أنها خطيرةٌ وغيرُ أمريكية. "نحنُ ببساطةٍ غيرُ راضين."

BREAKING: 7 million people took part in NO KINGS protests across 2,700+ U.S. cities TODAY.



The tides are turning. pic.twitter.com/La6Dx4xR3U — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 18, 2025

بالنسبة لإيشباخ، الذي قاد سيارته من ثاوزند أوكس، وهي مدينة تقع شمال غرب لوس أنجلوس، وحمل العلم الأمريكي، فإن حملة إدارة ترامب على حرية التعبير كانت مثيرة للقلق بشكل خاص.

أنا شخصيًا لستُ راضيةً عن تآكل حقوقنا التي يكفلها التعديل الأول. هذا هو أشدّ ما يقلقني، إذ يهاجمون الجامعات ووسائل الإعلام ومكاتب المحاماة، والآن حريتنا في التعبير، ويهددون قدرتنا على التجمع السلمي.

200 ألف متظاهر في واشنطن

تظاهر أكثر من 200 ألف من سكان منطقة واشنطن العاصمة قرب مبنى الكابيتول الأمريكي. وفي العديد من المدن، ارتدى المتظاهرون أزياءً على شكل حيوانات قابلة للنفخ - وهو أسلوبٌ مستوحى من حركة دادا، استُخدم خلال احتجاجات إنفاذ قوانين الهجرة في بورتلاند، أوريغون، لمواجهة رواية الإدارة الأمريكية عن مدينةٍ غارقةٍ في الفوضى وانعدام القانون.

في حين كانت مسيرة الاحتجاج الرئيسية في وسط مدينة بورتلاند بولاية أوريغون سلمية، وساعد ضباط الشرطة المحليون في إغلاق الشوارع والجسور أمام المتظاهرين، قوبل احتجاج أصغر خارج منشأة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حي الواجهة البحرية الجنوبي للمدينة بالقوة من قبل الضباط الفيدراليين.

وذكرت سوزيت سميث من صحيفة بورتلاند ميركوري على قناة بلو سكاي أن العملاء الفيدراليين ألقوا عبوات الغاز على المتظاهرين الذين تجمعوا في المنشأة قبل الاحتجاج المقرر في الساعة الخامسة مساءً.

نيو مكسيكو أيضاً

في سانتا فيه، نيو مكسيكو، شملت الشخصيات المزينة بالأزياء وحيد القرن والدجاج والضفادع. وصرحت إيمي أدلر، إحدى سكان المدينة، لصحيفة سانتا فيه، نيو مكسيكو، وهي ترتدي زي جراد البحر، قائلةً إنه بمثابة تحية لبورتلاند: "الأمر يتعلق بعبثية كل هذا".

على قناة فوكس لايف، ناقش محلل الأمن القومي، المقدم هال كيمبفر، ما إذا كانت هذه الأزياء لأغراض دفاعية. قال: "لا أستبعد أنهم يستعرضون الأزياء فقط، ولكن أي زي كهذا قد يوفر حماية دفاعية من كرات الفلفل وما شابه. لكن يجب الموازنة بين ذلك، إذ لا يمكنك التحرك بسرعة كبيرة ولا يمكنك الرؤية بوضوح".

جورجيا.. 10 آلاف يتحركون

وفي جورجيا، امتلأ ميدان مركز أتلانتا المدني بما لا يقل عن 10 آلاف شخص استعدادا لمسيرة إلى عاصمة الولاية بحلول منتصف الصباح.

"سمعت رئيسًا أمريكيًا يقف في اليوم الآخر ويقول للجنرالات في جيشنا إننا يجب أن نقف ضد العدو الداخلي"، هذا ما قاله السيناتور الأمريكي رافائيل وارنوك من جورجيا. قال وارنوك: "لا يهمني توجهاتك السياسية. إذا كنت مواطنًا أمريكيًا، فعليك أن تشعر بقلق بالغ". وحذّر من انتشار قوات إنفاذ القانون الفيدرالية "في جميع أنحاء بلدنا".

ماذا يحدث بحق الجحيم؟ علينا جميعًا أن نقلق.

ترامب يريد تجريم المعارضة

شن ترامب حملة قمع على المدن الأمريكية، محاولًا إرسال قوات فيدرالية وزيادة عدد موظفي الهجرة. ويسعى إلى تجريم المعارضة، وملاحقة المنظمات ذات الميول اليسارية التي يدّعي دعمها للإرهاب أو العنف السياسي.

وقد قاومت المدن إلى حد كبير، ورفعت دعاوى قضائية لمنع إرسال قوات الحرس الوطني، وخرج السكان إلى الشوارع للتحدث ضد عسكرة مجتمعاتهم.

سعى حلفاء ترامب إلى تصوير احتجاجات "لا للملوك" على أنها معادية لأمريكا، تقودها حركة "أنتيفا"، وهي حركة لامركزية مناهضة للفاشية، زاعمين في الوقت نفسه أن الاحتجاجات تُطيل أمد الإغلاق الحكومي. وصرح جريج أبوت، حاكم ولاية تكساس، بأنه سيرسل الحرس الوطني إلى أوستن، عاصمة الولاية، تحسبًا للاحتجاجات.

حضر بعض السياسيين، بمن فيهم السيناتوران الديمقراطيان تشاك شومر وكريس مورفي، والسيناتور المستقل بيرني ساندرز، الاحتجاجات. وقد أكد تحالف "لا للملوك" مرارًا وتكرارًا التزامه بالمقاومة السلمية، وتدرب عشرات الآلاف من المشاركين على أساليب السلامة وتهدئة الأوضاع.

لن نخاف ومظاهراتنا سلمية

قالت ليزا جيلبرت، الرئيسة المشاركة لمنظمة "بابليك سيتيزن" وإحدى منظمي الاحتجاج: "الرسالة الأهم التي يجب أن يحملها الناس هي أن الرئيس يريدنا أن نشعر بالخوف، لكننا لن نستسلم للخوف والصمت. ومن المهم للغاية أن يحافظ الناس على سلميتهم، وأن يقفوا بفخر ويعبّروا عما يهمهم، وألا يخيفهم هذا الخوف".

انضمت أكثر من 200 منظمة كشركاء في احتجاجات 18 أكتوبر (تشرين الأول). وحدد المنظمون عدة مدن رئيسية: واشنطن العاصمة، سان فرانسيسكو، سان دييغو، أتلانتا، نيويورك، هيوستن، هونولولو، بوسطن، كانساس سيتي في ولاية ميسوري، بوزمان في ولاية مونتانا، شيكاغو، ونيو أورلينز.

ترامب: لست الملك

التفسير البسيط للاحتجاجات هو أن الولايات المتحدة لا ملوك لها، في إشارة إلى استبداد ترامب المتزايد. صرّح ترامب لقناة فوكس نيوز يوم الجمعة: "يقولون إنهم يشيرون إليّ كملك. أنا لست ملكًا". ووصف قادة جمهوريون، بمن فيهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الاحتجاجات بأنها "تظاهرة كراهية لأميركا".

في واشنطن العاصمة، ردّ السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت، على وصف جونسون قائلاً: "يا إلهي، إنه مخطئ. ملايين الأمريكيين يخرجون اليوم ليس لكرههم لأمريكا، بل لأننا نحبها. نحن هنا لأننا سنبذل قصارى جهدنا لتكريم تضحيات ملايين الرجال والنساء الذين ناضلوا، بل وماتوا أحيانًا، على مدى 250 عامًا الماضية، دفاعًا عن ديمقراطيتنا وحرياتنا".

ومن بين المواضيع التي أشار إليها المنظمون: استخدام ترامب لأموال دافعي الضرائب للاستيلاء على السلطة، وإرسال قوات فيدرالية للسيطرة على المدن الأمريكية؛ وصرح الرئيس بأنه يريد ولاية ثالثة و"يتصرف بالفعل مثل الملك"؛ وقد ذهبت إدارة ترامب إلى أبعد من أجندتها، وتحدت المحاكم وخفضت الخدمات بينما قامت بترحيل الناس دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

لا للموك.. لا لزعماء النازية

دعت الجماعات اليسارية إلى إعلان برنامج سياسي واضح ومطالب ملموسة. في بيان صدر في 15 أكتوبر (تشرين الأول) بعنوان " لا للملوك، لا للزعماء النازيين! حشدوا الطبقة العاملة ضد ديكتاتورية ترامب!" ، قال حزب المساواة الاشتراكية إن الشعار الرئيسي، "لا للملوك"، يُعبّر عن عداء شعبي واسع النطاق للاستبداد، لكنه حذّر من أن "الغضب والسخط لا يكفيان لوقف الديكتاتورية".

وقالت جماعة المواطن العام التقدمية إن الاحتجاجات تهدف إلى مواجهة "الإدارة الأكثر خرقا للقانون في التاريخ الأمريكي"، مضيفة أن "ملايين الأمريكيين سيجتمعون في احتجاجات سلمية مؤيدة للديمقراطية لإظهار أننا لن ننحني أبدًا لملك".

وقد اجتذبت احتجاجات "لا للملوك" في يونيو (حزيران) ملايين الأشخاص إلى الشوارع، حيث قدر اتحاد إحصاء الحشود في هارفارد أن ما بين مليوني و4.8 مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات في أكثر من 2000 موقع في ما كان "على الأرجح ثاني أكبر مظاهرة في يوم واحد منذ تولي ترامب منصبه لأول مرة في يناير (كانون الثاني) 2017"، بعد مسيرة النساء في عام 2017.



