انطلقت في مدينة نيويورك أولى المظاهرات من أصل نحو 2,500 احتجاج مُخطط له ضد الرئيس دونالد ترامب.

ويُتوقع أن يشارك الملايين في جميع أنحاء الولايات المتحدة في احتجاجات "نو كينغز" (لا ملوك). واتهم حلفاء ترامب المتظاهرين بالتحالف مع حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة، دون دليل.

وكان حكام جمهوريون في عدة ولايات أمريكية، قد وضعوا قوات الحرس الوطني في حالة تأهب، استعداداً للاحتجاجات المعارضة للرئيس دونالد ترامب وسياساته.

وفعّل حاكما تكساس وفرجينيا قوات الحرس الوطني في ولايتيهما، لكن من غير الواضح مدى الوجود العسكري خلال الاحتجاجات.

وانطلقت الاحتجاجات في مدينة نيويورك الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع أن تستمر في جميع أنحاء البلاد طوال اليوم. وستُقام احتجاجات كبرى أخرى في واشنطن العاصمة -حيث من المتوقع أن يُلقي بيرني ساندرز كلمة رئيسية-، وفي لوس أنجلوس.

وبحسب المنظمين، فإن الاحتجاج يهدف إلى مواجهة ما وصفوه بـ "سلطوية" ترامب.

وقال المنظمون إن أكثر من خمسة ملايين شخص شاركوا في آخر احتجاج لحملة "لا ملوك" في يونيو/حزيران الماضي، للتنديد بأجندة ترامب السياسية.

وقالوا عبر موقعهم الإلكتروني، إن "الرئيس يعتقد أن سلطته مطلقة... لكن في أمريكا، ليس لدينا ملوك، ولن نستسلم للفوضى والفساد والقسوة".

وفي مختلف أنحاء أوروبا، خرج متظاهرون إلى الشوارع في برلين ومدريد وروما لإظهار التضامن مع نظرائهم الأميركيين.

Reuters مظاهرة في مدريد

في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" من المقرر بثّها يوم الأحد، ورُوِّج لها يوم السبت، بدا أن ترامب يعلّق على التجمعات الاحتجاجية المرتقبة.

وقال ترامب في مقطع تمهيدي من المقابلة: "ملك! هذا ليس ادعاءً. كما تعلمون... إنهم يشيرون إليّ على أنني ملك. لستُ ملكاً".

ووصف جمهوريون الاحتجاجات بأنها مسيرات "كراهية أمريكا".

ونقلت شبكة CNN -قبل انطلاق الاحتجاج- عن السيناتور عن ولاية كانساس روجر مارشال، قوله: "سنضطر إلى نشر الحرس الوطني. نأمل أن تكون سلمية. لكنني أشك في ذلك".

وكان حاكم تكساس، غريغ أبوت، قد أعلن تفعيل الحرس الوطني استعداداً للاحتجاج المقرر في أوستن، عاصمة الولاية. وقال إن هناك حاجة للقوات بسبب "المظاهرة المخطط لها المرتبطة بأنتيفا".

وندد الديمقراطيون بهذه الخطوة، ومن بينهم جين وو، كبير الديمقراطيين في الولاية، الذي قال إن "إرسال جنود مسلحين لقمع الاحتجاجات السلمية هو ما يفعله الملوك والديكتاتوريون. وأثبت غريغ أبوت للتو أنه واحد منهم".

وأمر حاكم ولاية فرجينيا، غلين يونغكين، أيضاً بتفعيل الحرس الوطني في الولاية.

ومن بين المشاهير المتوقع مشاركتهم في احتجاجات "لا ملوك" كل من جين فوندا، وكيري واشنطن، وجون ليجند، وآلن كامينغ، وجون ليغويزامو.