إيلاف من القدس: اشترت دولة الإمارات أرضا في إسرائيل لبناء سفارة دائمة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية، السبت، وتم تقدير قيمة الصفقة بعشرات ملايين الشواقل، وفقًا للتقرير.

وأضافت قناة "كان" أن سلطة أراضي إسرائيل ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو شجعا وساعدا في هذه الخطوة.

وتعمل البعثة الدبلوماسية الإماراتية من مواقع مستأجرة في إسرائيل منذ إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات بموجب اتفاقيات إبراهيم، وتطبيع العلاقات بين البلدين.

وافتتحت الإمارات سفارتها في تل أبيب في يوليو (تموز) 2021 داخل مبنى بورصة تل أبيب، لتصبح أول دولة خليجية تفتتح سفارة لها في إسرائيل.

ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" لم تُحدد وكالة الأنباء الإسرائيلية (كان) موقع قطعة الأرض أو الجدول الزمني للبناء.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد وافق على إنشاء سفارة في إسرائيل في يناير (كانون الثاني) 2021، ومنذ ذلك الحين توسعت العلاقات بين البلدين عبر التجارة والسياحة والتكنولوجيا.