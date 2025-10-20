ولد محمد علي الشيرازي، المعروف بلقب "الباب"، في الأول من محرم عام 1235هـ الموافق 20 أكتوبر/تشرين الأول 1819. وقد دعا إلى ديانة جديدة بشّر فيها بقدوم رسول إلهي قريب، مؤكداً استمرار الرسالات السماوية، وأنه واحد في سلسلة الرسل التي تضم موسى والمسيح ومحمد.

تعرّض الباب وأتباعه لاضطهاد شديد من السلطات القاجارية في بلاد فارس (إيران الحالية).ووفقاً للنصوص التاريخية، بدأ الباب دعوته بمجموعة صغيرة من 18 شخصاً أطلق عليهم البهائيون لاحقاً اسم "حروف الحي"، وقد تولى هؤلاء نشر تعاليمه في مناطق مختلفة من إيران وصولاً إلى العراق، مبشرين بقدوم عصر جديد من الوحي الإلهي.

واستمرت دعوته نحو ست سنوات، وأثارت نشاطاته قلق السلطات السياسية والدينية، التي اعتقلته أكثر من مرة بسبب نشاطه الدعوي، في ظل تصاعد التوتر بين الحركة البابية والنظام الحاكم آنذاك.

واجهت دعوة الباب صداماً مع التعاليم الإسلامية التقليدية التي تؤكد أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء، إذ أعلن أن لكل عصر رسوله الخاص، وأن النبوة تتجدد عبر تجليات إلهية متعاقبة.

ومع ازدياد تأثير الدعوة البابية وإعلانها لاحقاً ديانةً مستقلة، أصدرت السلطات الإيرانية حكماً بإعدامه، فنُفذ الحكم رمياً بالرصاص في مدينة تبريز عام 1850، بأمر من رئيس الوزراء آنذاك ميرزا تقي خان، المعروف بـ"الأمير الكبير".

وبعد إعدامه، أُخفي جثمان الباب في أماكن سرّية لأكثر من خمسين عاماً، إلى أن نُقل عام 1909 إلى جبل الكرمل في مدينة حيفا التي كانت آنذاك تحت الحكم العثماني. هناك أُقيم له ضريح مهيب أصبح أحد الأضرحة الثلاثة المقدسة لدى البهائيين ومقصداً للزيارة والتأمل الروحي لأتباع الديانة حول العالم.

وتقع الأضرحة البهائية الثلاثة اليوم في إسرائيل الحالية، وهي ضريح الباب على سفح جبل الكرمل في حيفا، وضريح بهاء الله في عكا، وضريح نجله عبد البهاء في المدينة نفسها.

وفي عام 1852، قال أحد أتباع الباب، ميرزا حسين علي، المولود عام 1817 في فارس، إنه رأى في السجن رؤيا تفيد بأنه الرسول الذي بشّر به الباب، واتخذ لنفسه اسم "بهاء الله". وفي عام 1863، أعلن بهاء الله رسالته في بغداد، مؤسساً بذلك الديانة البهائية التي انتشرت لاحقاً في مناطق واسعة من العالم.

بهاء الله وخلفاؤه

Getty Images ضريح الباب في حيفا كما يظهر من جبل الكرمل في صورة تعود لمارس 1975، وهو مقدس لدى الديانة البهائية

بحسب دائرة المعارف البريطانية، تعد الديانة البهائية ديانة عالمية تأسست في منتصف القرن التاسع عشر على يد ميرزا حسين علي النوري، المعروف في التقليد البهائي باسم "بهاء الله". وقد بدأت كحركة إصلاحية داخل إيران قبل أن يعلنها بهاء الله ديانة مستقلة أثناء إقامته في العراق.

وجاء إعلان رسالته في سياق سياسي معقد، إذ نفي من فارس إلى الدولة العثمانية بسبب ملاحقة السلطات له. بدأ نفيه إلى بغداد، ثم إلى القسطنطينية (إسطنبول)، فإلى أدرنة، وأخيراً إلى مدينة عكا في فلسطين العثمانية، حيث أقام حتى وفاته عام 1892.

وخلال سنوات نفيه، ألّف بهاء الله عدداً كبيراً من الألواح والكتب التي أصبحت أساس العقيدة البهائية، ومن أبرزها "الكتاب الأقدس"، الذي يعد النص التشريعي الرئيسي في الديانة البهائية.

وبعد وفاته، انتقلت القيادة الروحية إلى ابنه عباس أفندي، المعروف باسم "عبد البهاء"، الذي شرح تعاليم والده وساهم في نشرها في الغرب. وخلال رحلاته إلى أوروبا والولايات المتحدة في مطلع القرن العشرين، قدّم عبد البهاء الدين البهائي كرسالة عالمية تدعو إلى وحدة الأديان والتقارب بين الشعوب.

وعقب وفاته عام 1921، تولى حفيده شوقي أفندي قيادة المجتمع البهائي، فعمل على تطويره نحو تنظيم مؤسسي حديث، وأرسى القواعد الإدارية التي يقوم عليها النظام البهائي العالمي المعمول به اليوم.

وبعد وفاة شوقي أفندي عام 1957 من دون أن يترك وريثاً، تولّى "البيت العدل الأعظم" إدارة شؤون الديانة البهائية. وقد تأسس هذا المجلس عام 1963 في حيفا ليكون المؤسسة العليا الدائمة المسؤولة عن قيادة المجتمع البهائي ووضع سياساته العامة.

ويتألف البيت العدل الأعظم من تسعة أعضاء ينتخبون كل خمس سنوات من قبل ممثلي المحافل الوطنية حول العالم، ويتولى هذا المجلس الإشراف على شؤون البهائيين عالمياً، وتوجيه جهودهم نحو تحقيق أهداف الدين الروحية والاجتماعية.

المعتقدات

Getty Images كويتي من أتباع الديانة البهائية يقرأ من "الكتاب الأقدس" خلال جلسة عبادة قبل بدء موسم الصيام، صورة يعود تاريخها لـ 28 فبراير 2018

تقوم العقيدة البهائية على الإيمان بأن بهاء الله، ومبشّره الذي سبقه المعروف بلقب "الباب"، هما تجليان لذات إلهية واحدة، وأن جوهر الله لا يمكن للعقل البشري أن يدركه إدراكاً كاملاً.

وفي الجانب اللاهوتي، يؤمن البهائيون بإله واحد لا يدرك كنهه، لكن يمكن التعرف إلى صفاته من خلال ما يعرف بـ"التجليات الإلهية"، أي الأنبياء والرسل الذين يظهرون في مراحل مختلفة من التاريخ بحسب حاجة البشرية. وترى العقيدة البهائية أن الوحي عملية مستمرة، تتطور مع نضج الإنسان عبر العصور، بحيث تعد كل رسالة سماوية امتداداً لما سبقها وتحديثاً لاحتياجات الزمن.

وتتمحور المبادئ الأساسية للديانة البهائية حول وحدة الأديان ووحدة الإنسانية. إذ يعتقد البهائيون أن جميع مؤسسي الديانات الكبرى - مثل موسى وعيسى ومحمد والكرشنا والبوذا - كانوا تجليات إلهية ووكلاء لخطة ربانية تهدف إلى تهذيب البشر وتطويرهم روحياً وأخلاقياً عبر التاريخ. ومن هذا المنطلق، لا يعتبر البهائيون أنفسهم منفصلين عن الأديان السابقة، بل يرون في دينهم حلقةً جديدة في سلسلة الوحي الإلهي المستمر، ويعبّرون عن ذلك بمفهوم "وحدة التجليات الإلهية"، أي أن جميع الأنبياء ينتمون إلى مصدر واحد ويجسدون حقيقة روحية واحدة، رغم اختلاف الأزمنة والثقافات.

ويعتقد البهائيون أن المهمة الخاصة لبهاء الله كانت السعي إلى إزالة الانقسام بين الأديان وتأسيس إيمان عالمي موحّد يجمع البشر كافة. كما يؤمنون بوحدة الجنس البشري، ويعملون من أجل القضاء على أشكال التمييز العرقي والطبقي والديني، والدعوة إلى تحقيق السلام العالمي.

المساواة والسلام

Getty Images بهائيون وضيوف من ديانات أخرى في مركز إيدا كينسي للاحتفال بعيد النوروز، الذي يصادف الاعتدال الربيعي وبداية العام البهائي الجديد في مانشستر بشمال غرب إنجلترا، صورة يعود تاريخها إلى 20 مارس 2024

تؤمن الديانة البهائية بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وبضرورة التعليم الإلزامي للجميع، كما تدعو إلى نبذ الفقر المفرط والغنى المفرط، وتشجع على البحث الحر عن الحقيقة دون تقليد أو تعصّب، وإلى السعي نحو السلام العالمي من خلال إقامة نظام دولي عادل يقوم على التشاور والتعاون بين الأمم.

وتوضح الكتابات البهائية أن الهدف النهائي للدين هو تحقيق السلام العالمي وتوحيد الإنسانية في نظام اجتماعي عادل. ويرى البهائيون، بحسب دائرة المعارف البريطانية، أن البشرية تمرّ حالياً بمرحلة انتقالية من الطفولة إلى النضج، وأن الصراعات والحروب تمثل جزءاً مؤلماً لكنه ضروري من عملية التطور نحو وحدة العالم. وتنظر البهائية إلى التاريخ برؤية تفاؤلية تعتبر أن المستقبل سيشهد توحيد البشر على أسس العدالة والمحبة.

ولا تعرف الديانة البهائية نظام الكهنوت أو رجال الدين، إذ لا توجد فيها طبقة دينية تفصل الإنسان عن ربّه، بل يقوم تنظيمها على مؤسسات إدارية منتخبة محلياً ووطنياً ودولياً. ويركّز الجزء الأكبر من تعاليمها على الأخلاق الاجتماعية وبناء المجتمع على أساس التعاون والمسؤولية الفردية.

وفي مجال السلوك الفردي، تدعو البهائية إلى تهذيب النفس وخدمة المجتمع، وتشجع على الصدق والأمانة والتسامح والعمل الجاد واحترام القوانين، كما تحظر الكحول والمخدرات والقمار. وتولي الأسرة مكانة مركزية باعتبارها نواة المجتمع، وتشجع على الزواج الأحادي القائم على المودة والتفاهم، فيما لا يُسمح بالطلاق إلا في ظروف خاصة وبعد مرور عام كامل من محاولة المصالحة.

التشاور

Getty Images يحمل الأمريكي بول موراي رمزًا للدين البهائي، وهو عبارة عن رسم بالخط العربي مؤطر يُعرف باسم "الاسم الأعظم" في منزله في مدينة ألباني الأمريكية، صورة تعود لعام 2013

كما تؤكد الديانة البهائية على مبدأ التشاور في اتخاذ القرارات، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، فالتشاور يعدّ وسيلة للوصول إلى الحقيقة بطريقة جماعية بعيداً عن التعصب، ويُمارس هذا المبدأ في جميع المؤسسات البهائية، من المحافل المحلية إلى البيت العدل الأعظم.

ومن الجدير بالذكر أن البهائية ترفض ممارسة السياسة الحزبية أو التدخل في الصراعات السياسية، لكنها تشجع المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع والعمل من أجل السلام والعدالة، ويعتبر البهائيون أنفسهم ملتزمين بطاعة الحكومات التي يعيشون تحت سلطتها، ما دامت لا تتعارض مع تعاليم دينهم.

وعلى حدّ تعبير مؤسسها، فإن الديانة البهائية هي دعوة إلى بناء عالم جديد يقوم على المحبة والوحدة، لا على التفرقة والصراع، فهي تسعى إلى تجاوز الحدود القومية والطائفية والعرقية التي مزّقت البشرية عبر التاريخ، وتؤكد أن الإنسانية عائلة واحدة لا يمكنها البقاء إلا بالتعاون المتبادل والعدالة الاجتماعية، ومن هذا المنظور، تعدّ البهائية مشروعاً روحياً واجتماعياً في آنٍ واحد، يجمع بين القيم الدينية والمبادئ الإنسانية الحديثة.

الشعائر والحقيقة الدينية

Getty Images زوار يصلون في دار العبادة البهائية المعروفة شعبياً باسم معبد اللوتس في العاصمة الهندية نيودلهي، صورة يعود تاريخها لعام 2011

أما الشعائر البهائية فهي بسيطة مقارنة بديانات أخرى إذ تعتبر الصلاة في الديانة البهائية وسيلة للتواصل المباشر مع الله، وهي من أهم أركان العبادة الفردية، ويُطلب من كل بالغ بهائي أداء إحدى الصلوات اليومية الثلاث: القصيرة، أو المتوسطة، أو الطويلة، ويمكن اختيار أي واحدة لأدائها يومياً.

وتؤدى الصلوات جماعياً خلال المناسبات البهائية والأعياد، مع حرية التعبير الروحي للفرد، دون وجود كهنوت أو طقوس إلزامية، مما يعكس طبيعة البهائية البسيطة في العبادة.

وتركز الصلاة البهائية على الروحانية العملية وتقوية الأخلاق، مثل الصدق والخدمة للآخرين، وتتميز بالمرونة، إذ يمكن أداؤها في أي مكان، سواء في المنزل أو في المعابد البهائية أو في الطبيعة، دون الحاجة لأدوات أو شعائر خاصة.

وتكملها عبادات أخرى كالصوم في شهر العلاء، حيث يمتنع البالغون عن الطعام والشراب من الفجر حتى الغروب، لتعميق الصلة بالله وتهذيب النفس، وشهر العلاء هو الشهر الأخير من السنة البهائية الذي يسبق عيد النيروز (رأس السنة البهائية) الموافق عادة ليوم 21 مارس/ آذار.

ويرى البهائيون أيضاً أن الحقيقة الدينية ليست جامدة، وأن التقدم العلمي والمعرفي لا يتعارض مع الدين، بل إن كليهما وسيلتان لمعرفة الحقيقة، ولذلك تشجع التعاليم البهائية على التعليم، والبحث العلمي، وتطوير الفنون والعلوم، واعتبار العلم والدين جناحين لطائر واحد هو الإنسان، لا يمكنه أن يطير بأحدهما دون الآخر.

ومن الجوانب البارزة في الفكر البهائي كذلك فكرة الوحدة العالمية، فبهاء الله دعا إلى إقامة نظام عالمي قائم على العدالة والسلام الدائم، وإلغاء الحروب والنزاعات، وإنشاء محكمة دولية للفصل بين الدول، وتبني لغة عالمية تُستخدم إلى جانب اللغات الوطنية لتسهيل التواصل بين الشعوب، وقد اعتبر البهائيون هذه المبادئ رؤية مبكرة لما يُعرف اليوم بفكرة الأمم المتحدة.

البهائيون

Getty Images مركز البهائيين في شارع بلور في تورنتو بكندا

من الناحية العددية، يقدّر عدد أتباع الديانة البهائية اليوم بما يتراوح بين 5 إلى 6 ملايين شخص موزعين في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، مما يجعلها من أكثر الديانات انتشاراً جغرافياً بعد المسيحية.

وتوجد أكبر التجمعات البهائية في الهند وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى وجود معتبر في الولايات المتحدة وكندا.

ورغم الانتشار الجغرافي الواسع للديانة البهائية، فإنها ما زالت تواجه تحديات في الاعتراف القانوني بها في عدد من الدول الإسلامية.

وقد تعرضت الجماعات البهائية منذ نشأتها إلى اضطهاد واسع النطاق، خاصة في إيران، حيث ما زالت السلطات تعتبرها جماعة منحرفة، وقد حُرم البهائيون هناك من حقوق المواطنة، ومن التعليم الجامعي، ومن العمل في مؤسسات الدولة، كما تعرّضت قبورهم وممتلكاتهم للتدمير في فترات مختلفة، وذلك بحسب ما ورد في موقع منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان.

ومع ذلك، بقي المجتمع البهائي الإيراني محافظاً على وجوده رغم التضييق المستمر وتشير التقديرات إلى وجود نحو 300 ألف بهائي في إيران.

وفي المقابل، يعيش البهائيون بحرية في بلدان أخرى مثل الهند والولايات المتحدة وكندا، حيث أقاموا معابد ومراكز ثقافية بارزة.

وأحد أبرز الرموز البهائية هو المعبد البهائي أو ما يُعرف بـ "مشرق الأذكار"، وهو بيت للعبادة المفتوحة لجميع الناس بغضّ النظر عن دينهم، ويوجد في كل قارة تقريباً معبد بهائي رئيسي، من أشهرها معبد نيودلهي في الهند المعروف باسم "معبد اللوتس"، الذي يتميز بتصميم معماري مستوحى من زهرة اللوتس البيضاء، ويُعد من أبرز المعالم السياحية في الهند.

أعياد البهائيين

Getty Images بهائيون وضيوف من ديانات أخرى يشاهدون مجموعة من الأطفال وهم يؤدون مسرحية في مركز إيدا كينسي في مانشستر بإنجلترا للاحتفال بعيد النوروز الذي يمثل الاعتدال الربيعي وبداية السنة البهائية الجديدة، صورة تعود لـ 20 مارس 2024

تتألف السنة البهائية من 19 شهراً، كل منها 19 يوماً، ويُضاف أربعة أو خمسة أيام "كبيسة" تُعرف بأيام الهاء، وتُخصّص للضيافة والأعمال الخيرية والاحتفالات.

وتبدأ السنة البهائية من الاعتدال الربيعي، ويُعدّ عيد النيروز أهم الأعياد البهائية، إذ يمثل بداية السنة الجديدة، كما يحتفل البهائيون بتسعة أعياد أخرى، من أبرزها عيد ميلاد الباب، وعيد ميلاد بهاء الله، وعيد إعلان الدعوة البهائية، وعيد الرضوان الذي يستمر 12 يوماً تخليداً لإعلان بهاء الله دعوته في بغداد.

وفيما يلي قائمة بأعياد البهائيين:

العيد الأعلى وهو أيام الصوم الـ 19 التي تبدأ في 2 مارس/آذار

عيد النوروز في 21 مارس/آذار

عيد الرضوان من 21 أبريل/نيسان لـ 2 مايو/آيار

إعلان الباب للدعوة في 22 و23 مايو/آيار

صعود بهاء الله في 29 مايو/آيار

استشهاد الباب في 9 يوليو/تموز