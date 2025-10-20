إيلاف من القدس: التقى وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بوزير الدفاع القطري ونائب رئيس الوزراء الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني في البنتاغون في وقت سابق من هذا الشهر. وهناك شعور بأنه يتوجب على إسرائيل أن تأخذ في الاعتبار احتمال تآكل تفوقها العسكري النوعي.

وفي إطار توافقها مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة، وبفضل علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، حصلت قطر على تنازل أمني آخر من واشنطن.

فقد التقى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث مؤخرًا بنظيره القطري، وشكره على مشاركة الدوحة في المحادثات الجارية، وأعلن أن الولايات المتحدة ستنشئ منشأة لتدريب الطائرات المقاتلة في قاعدة ماونتن هوم الجوية بولاية أيداهو للطيارين والطائرات المقاتلة القطرية.

ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من توقيع أمر رئاسي يمنح قطر، رهنًا بموافقة الكونغرس، التزامًا أمريكيًا بالدفاع عنها في حال تعرضها لهجوم من جهة أجنبية.

قوة سلاح الجو القطري

ووفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست" وهو التقرير الذي يتبنة وجهة النظر الإسرائيلية، فإنه ينبغي فهم أهمية هذه الخطوة في ضوء الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدوحة في السنوات الأخيرة لتحديث سلاحها الجوي، ضمن سياسة أوسع نطاقًا تهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية.

تُعرف هذه الإمارة الصغيرة بثروتها الهائلة أكثر من قوتها العسكرية، نظرًا لمكانتها كلاعب رئيسي في سوق الغاز العالمي، واستثماراتها الضخمة في البنية التحتية والأصول الخارجية، وتغلغلها العميق في الأوساط الأكاديمية والاقتصادية الغربية.

بيئة أمنية متقلبة

وفي الوقت نفسه، تدرك قطر تمام الإدراك البيئة الأمنية المتقلبة في الشرق الأوسط والحاجة المتزايدة إلى القدرات الدفاعية والهجومية على حد سواء ــ وهي الحاجة التي تزايدت في أعقاب محاولة إسرائيل اغتيال كبار مسؤولي حماس في الدوحة. وبناء على ذلك، ركزت قطر جهودها على تطوير قواتها الجوية، التي شهدت توسعاً هائلاً خلال العقد الماضي.

ويشير تقرير نشره معهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط إلى أن الأسطول الجوي للدوحة في عام 2014 لم يتضمن سوى 12 طائرة مقاتلة (تسعة منها عاملة) ــ وهي قوة متواضعة مقارنة بمنافسيها الإقليميين. واليوم، وبعد اتباع استراتيجية تسليح متسارعة، أصبح الأسطول يضم نحو 100 طائرة مقاتلة، بما في ذلك طائرات إف-15 كيو إيه الأميركية الصنع، وطائرات رافال الفرنسية، وطائرات يوروفايتر تايفون التي أنتجها اتحاد أوروبي (مشروع مشترك بين المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا).

مخاوف إسرائيل

تنظر إسرائيل إلى هذه التطورات بقلق، وهو قلق مبرر. فبينما من غير المرجح، على الأقل في المستقبل المنظور، أن يستخدم القطريون طائراتهم المقاتلة لشن هجوم مباشر على إسرائيل، فإن التوجه نحو امتلاك قدرات جوية هجومية متطورة قد يقوض المصالح الإسرائيلية بأشكال أخرى.

بما أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تزال المورد الرئيسي لقطر لتكنولوجيا ومعدات الدفاع، يحذر الخبراء من أن الدوحة قد تكون بمثابة قناة لنقل التقنيات والتكتيكات الغربية المتقدمة إلى جهات معادية لإسرائيل.

نقل التقنيات لإيران؟

ويزداد هذا القلق بسبب مشاركة القوات الجوية القطرية أحيانًا في تدريبات مشتركة مع دول مثل تركيا وباكستان، بالإضافة إلى قربها من إيران .

علاوة على ذلك، يبدو الغرب أكثر استعدادًا لتطبيع حضور قطر في الساحة الأمنية الدولية، بما في ذلك من خلال مشاركتها في مناورات مشتركة مع الدول الغربية. ويُهدد هذا التوجه بإخفاء الضرر المحتمل الكامن في العلاقات العسكرية الناشئة لقطر.

في مايو (آيار) من هذا العام، شاركت القوات الجوية القطرية في مناورة "فينيكس الأناضول"، وهي مناورة جوية مشتركة تُعقد مرتين سنويًا منذ عام 2012 برعاية تركية، وتشارك فيها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وقبل ذلك بشهر، شاركت الدوحة في مناورة "إنيوكوس 2025" الدولية في اليونان، والتي ركزت على التدريب على القتال الجوي، ومهام الضربات، وتنسيق العمليات، وشارك فيها أيضًا وفد من القوات الجوية الإسرائيلية.

تآكل الحافة العسكرية

في حين أن تعزيز التعاون الدفاعي مع قطر من خلال صفقات الأسلحة والمنتديات الدولية أصبح بالفعل أمرا واقعا في كل من أوروبا والولايات المتحدة، فإن إسرائيل سوف تكون حكيمة إذا درست بعناية الطرق التي قد تساهم بها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذه العملية - سواء من خلال القبول الضمني والاستعداد للمشاركة في مثل هذه المنتديات التي تحضرها الدوحة أو بالامتناع عن تعريف قطر كدولة معادية والآثار الاستراتيجية المترتبة على مثل هذا التصنيف.

أخيرًا، يجب على إسرائيل أن تأخذ بعين الاعتبار احتمال تآكل تفوقها العسكري النوعي في المنطقة. حتى الآن، رُفضت طلبات قطر لشراء طائرات إف-35 من الولايات المتحدة . ومع ذلك، إذا استمر التوجه الحالي نحو تعميق العلاقات الأميركية القطرية، مدفوعًا بالمصالح الاقتصادية، من بين أمور أخرى، فلا يمكن استبعاد هذا السيناريو مستقبلًا.