إيلاف من موسكو: تناولت الصحافة الروسية ما يحدث في غزة، وأشار موقع bloknot-ru الروسي إلى أن إسرائيل تقصف غزة وتستأنف الحرب، وتابع التقرير :"عالم ترامب "الورقي" ينهار أمام أعين الجميع".

ولم يدم "السلام الأبدي" الذي أعلنه دونالد ترامب أكثر من أسبوعين، فقد شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على منطقة رفح جنوب قطاع غزة، إثر حادث إطلاق نار استهدف جنودًا إسرائيليين.

ووفقًا لجيش الدفاع الإسرائيلي، زُعم أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين خرجت من نفق في المنطقة وأطلقت النار على مواقع إسرائيلية، لكن لم يُصب أحد في الهجوم، وأثار الحادث رد فعل سريع على أعلى المستويات: أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اتصالات هاتفية طارئة مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس والقيادة العسكرية.

ودعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير علنًا إلى استئناف العمليات العسكرية الشاملة في قطاع غزة، ويبدو أن نتنياهو قرر التخلي عن دونالد ترامب ومبادراته السلمية، وأمر باستمرار قصف قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات الجوية الإسرائيلية على رفح صباح اليوم رافقها قصف مدفعي بحري. كما أفادت التقارير بأن إسرائيل قصفت مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار التقرير الروسي إلى أن دونالد ترامب تفاخر بـ"الصفقة العظيمة"، ووعد بأن الحرب في الشرق الأوسط ستنتهي إلى الأبد.ولنتذكر أن إسرائيل أغلقت في وقت سابق معبر رفح ، الأمر الذي أصبح على الفور إشارة إلى أن عالم دونالد ترامب وهمي.

واشنطن تتحرك لإنقاذ الاتفاق

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، شن سلسلة غارات جديدة على جنوب قطاع غزة، في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير إعلامية أن واشنطن تسعى جاهدة لـ"إنقاذ" اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الجيش، في بيان: "بدأ الجيش الإسرائيلي قبل قليل موجة غارات ضد أهداف إرهابية لحماس في جنوب قطاع غزة في أعقاب خرق اتفاق وقف إطلاق النار في وقت سابق اليوم".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 20 غارة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وكانت إسرائيل شنت في وقت سابق الأحد غارات أولية على غزة، زاعمة أن حماس انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما نفته الحركة الفلسطينية.

وعقب ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته بالعمل بقوة ضد "أهداف إرهابية" في قطاع غزة.

وأفادت مصادر أميركية وإسرائيلية بأن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقا بالهجمات عبر مركز القيادة الأميركي المشرف على الهدنة، التي تم التوصل إليها قبل أيام قليلة.