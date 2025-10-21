إيلاف من القاهرة: قال مسؤولون من وزارة الصحة في غزة لصحيفة الغارديان إن ما لا يقل عن 135 جثة مشوهة لفلسطينيين أعادتهم إسرائيل إلى غزة كانت محتجزة في مركز احتجاز سيئ السمعة يواجه بالفعل اتهامات بالتعذيب والوفيات غير القانونية أثناء الاحتجاز.

وقال مدير عام وزارة الصحة الدكتور منير البرش والمتحدث باسم مستشفى ناصر في خان يونس حيث يتم فحص الجثث إن وثيقة وجدت داخل كل كيس جثة تشير إلى أن الجثث كلها جاءت من قاعدة سدي تيمان العسكرية في صحراء النقب، حيث كان يتم احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في أقفاص معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي ومقيدين إلى أسرة المستشفيات وإجبارهم على ارتداء الحفاضات، وفقاً للصور والشهادات التي نشرتها صحيفة الغارديان العام الماضي .

قال البرش: "إن بطاقات الوثائق داخل أكياس الجثث مكتوبة باللغة العبرية، وتشير بوضوح إلى أن الرفات كانت محفوظة في سدي تيمان. كما أظهرت البطاقات إجراء فحوصات الحمض النووي على بعضها هناك".

وفي العام الماضي، أطلق الجيش الإسرائيلي تحقيقاً جنائياً، ولا يزال مستمراً، في وفاة 36 سجيناً كانوا محتجزين في سدي تيمان .

وفي إطار الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة في غزة ، سلمت حماس جثث بعض الرهائن الذين لقوا حتفهم خلال الحرب، كما سلمت إسرائيل حتى الآن جثث 150 فلسطينياً قتلوا بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

صور الجثث تعكس طبيعة مروعة

تُظهر بعض صور الجثث الفلسطينية التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان - والتي لا يُمكن نشرها لطبيعتها المروعة - عددًا من الضحايا معصوبي الأعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم. وتُظهر إحدى الصور حبلًا مربوطًا حول عنق رجل.

وقال أطباء في خان يونس إن الفحوصات الرسمية والملاحظات الميدانية "تشير بوضوح إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال قتل وإعدامات ميدانية وتعذيبًا ممنهجًا بحق العديد من الفلسطينيين".

وقال مسؤولون صحيون إن النتائج الموثقة تضمنت "علامات واضحة على إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة، وجثثًا سحقت تحت عجلات الدبابات الإسرائيلية".

جثث بلا أسماء

وقال إياد برهوم المدير الإداري لمجمع ناصر الطبي إن الجثث "لم تحمل أسماء بل رموزا فقط" وأن جزءا من عملية التعرف على هوية الضحايا قد بدأ.

ورغم وجود أدلة دامغة على إعدام العديد من الفلسطينيين العائدين، إلا أن تحديد مكان مقتلهم أصعب بكثير.

سديه تيمان هو منشأة لتخزين الجثث المأخوذة من غزة، ولكنه أيضًا معسكر اعتقال اشتهر بوفيات الأسرى. يطالب نشطاء حقوق الإنسان بإجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كان أي من القتلى قد قُتل هناك، وإذا كان الأمر كذلك، فكم عددهم.

قتلوهم في غزة ثم نقلوا جثثهم إلى اسرائيل

ظهرت على جثة محمود إسماعيل شبات، 34 عامًا، من شمال غزة، آثار تعذيب حول رقبته، وساقاه محطمتان بآثار دبابة، مما يشير إلى أنه قُتل أو أُصيب في غزة، ونُقلت جثته لاحقًا إلى مستوطنة سدي تيمان. قال شقيقه رامي، الذي تعرف على جثة شقيقه من خلال ندبة جراحة سابقة في الرأس: "أكثر ما آلمنا هو أن يديه كانتا مقيدتين، وجسده كان مغطى بآثار تعذيب واضحة".

"أين العالم؟" قالت والدة شبات. "عاد جميع رهائننا معذبين ومنكسرين."

ويقول بعض الأطباء الفلسطينيين إن حقيقة أن العديد من الجثث كانت معصوبة الأعين ومقيدة تشير إلى أنهم تعرضوا للتعذيب ثم قتلوا أثناء احتجازهم في سدي تيمان - حيث تحتجز إسرائيل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية وشهادات من حراس السجن المبلغين عن المخالفات، ما يقرب من 1500 جثة لفلسطينيين من غزة.

قال مُبلغ لصحيفة الغارديان، وشاهد ظروف الاحتجاز في سدي تيمان: "لقد شهدتُ نقل مريض من غزة مصابًا بطلق ناري في صدره الأيسر. كان معصوب العينين ومكبّل اليدين، عاريًا عند وصوله إلى قسم الطوارئ. كما وصل مريض آخر مصاب بطلق ناري في ساقه اليمنى إلى مستشفاي في ظروف مماثلة". وسبق لمبلغ آخر أن وصف كيف كان المرضى، جميعهم من غزة، مقيدين بالأسرة. وكانوا جميعًا يرتدون حفاضات ومعصوبي الأعين.

أطراف مبتورة

أُبلغ أن بعض المرضى وصلوا من مستشفيات غزة. «هؤلاء مرضى أسرهم الجيش الإسرائيلي أثناء تلقيهم العلاج في مستشفيات غزة، ونُقلوا إلى هنا. كانت أطرافهم مبتورة وجروحهم ملتهبة. كانوا يئنون من الألم».

وزعم أن الجيش ليس لديه دليل على أن المعتقلين جميعهم أعضاء في حماس، حيث سأل بعض السجناء مرارا وتكرارا عن سبب وجودهم هناك.

وفي إحدى الحالات، قال إنه علم أن يد أحد المعتقلين قد بُترت "لأن المعصمين أصيبا بالغرغرينا بسبب جروح ناجمة عن التقييد".

جردوني من ملابسي تمامًا

قال شادي أبو سيدو، الصحفي الفلسطيني من غزة الذي يعمل في قناة فلسطين اليوم، والذي أفرج عنه بعد 20 شهراً من الاعتقال في سجن سدي تيمان وفي سجن إسرائيلي آخر، إن قوات الاحتلال اعتقلته في مستشفى الشفاء بتاريخ 18 مارس (آذار) 2024.

قال في مقابلة مصورة نشرتها قناة TRT التركية الرسمية على إنستغرام : " جردوني من ملابسي تمامًا لمدة عشر ساعات في البرد القارس. ثم نُقلت إلى سجن سدي تيمان واحتُجزت هناك لمدة 100 يوم، بقيت خلالها مكبل اليدين ومعصوب العينين.

مات كثيرون في الاعتقال، وفقد آخرون عقولهم. وبُترت أطراف بعضهم. وتعرضوا لاعتداءات جنسية وجسدية. أحضروا كلابًا تبولت علينا. وعندما سألتهم عن سبب اعتقالي، أجابوا: "لقد قتلنا جميع الصحفيين. ماتوا مرة واحدة. لكننا أحضرناك إلى هنا وستموت مئات المرات".

علامات تعذيب مرعبة

وقال ناجي عباس، مدير قسم الأسرى والمعتقلين في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل: "إن علامات التعذيب والإساءة التي وجدت على جثث الفلسطينيين الذين أعادتهم إسرائيل مؤخراً إلى غزة مرعبة - ولكنها للأسف ليست مفاجئة.

"وتؤكد هذه النتائج ما كشفته منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل على مدى العامين الماضيين بشأن الظروف داخل مرافق الاحتجاز الإسرائيلية - وخاصة في مخيم سدي تيمان - حيث تعرض الفلسطينيون للتعذيب والقتل المنهجي على أيدي الجنود وحراس السجن."

وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان: "إن العدد غير المسبوق من الفلسطينيين الذين ماتوا في الحجز الإسرائيلي، إلى جانب الأدلة المؤكدة التي وثقت الوفيات الناجمة عن التعذيب والإهمال الطبي - والآن النتائج المتعلقة بالجثث المعادة - لا تترك مجالاً للشك: هناك حاجة ماسة إلى تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين في إسرائيل".

وقدمت صحيفة الغارديان صور الجثث إلى طبيب إسرائيلي شهد أيضًا معاملة السجناء في المستشفى الميداني في سدي تيمان.

قال الطبيب، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن إحدى الصور "تُظهر الرجل مقيد اليدين، على الأرجح، برباطات بلاستيكية. هناك تغير في لون الذراعين واليدين عند مستوى الرباطات البلاستيكية، مما يُشير على الأرجح إلى تغيرات نقص تروية ناتجة عن التقييد المفرط".

وأضاف: "قد يكون هذا الشخص إما مصاباً وتم أسره (وبالتالي توفي وهو تحت الاحتجاز الإسرائيلي) أو شخصاً توفي بسبب الإصابات التي تعرض لها بعد أسره".

هل يتم التحقيق في جرائم التعذيب؟

وقال الدكتور موريس تيدبول بينز، وهو طبيب متخصص في الطب الشرعي ومقرر الأمم المتحدة: "يجب المطالبة بمساعدة الطب الشرعي بشكل مستقل ونزيه لدعم الجهود المبذولة لفحص وتحديد هوية الموتى".

عند التواصل بشأن مزاعم التعذيب، أفاد جيش الدفاع الإسرائيلي بأنه طلب من مصلحة السجون الإسرائيلية التحقيق. ولم تستجب مصلحة السجون لطلب التعليق.

فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة في سدي تيمان وتعذيب السجناء، صرّح جيش الدفاع الإسرائيلي سابقًا بأنه يعامل المعتقلين "بشكل لائق ودقيق"، وأن "أي ادعاء يتعلق بسوء سلوك جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يُفحص ويُعالج وفقًا لذلك. وفي الحالات المناسبة، تفتح الشرطة العسكرية تحقيقات جنائية".

وعندما سُئل جيش الدفاع الإسرائيلي عن مزاعم نقل الجثث الفلسطينية من مستوطنة سدي تيمان، قال إنه "لا يعلق على هذا الأمر".