إيلاف من لندن: إليكم جانبًا من كتاب "فتاة لا أحد" - وهي مذكرات فيرجينيا روبرتس جيوفري، التي انتحرت في أبريل (نيسان) من هذا العام - حيث صارعت الناشطة والناجية من جيفري إبستين شيئًا أكثر أكبر من الإساءة والعنف والاغتصاب.

تكتب بعد فقرة مبكرة شاقة تشرح بالتفصيل كيف تعرضت للاعتداء الجنسي في صباها وسنوات مراهقتها: "أعلم أن الأمر صعب الاستيعاب. لكن من فضلكم لا تتوقفوا عن القراءة". بعد أن روت المرة الأولى التي يُزعم أن إبستين أجبرها فيها على ممارسة الجنس مع أحد أصدقائه المليارديرات، كتبت: "أحتاج إلى استراحة. أراهن أنكم تحتاجونها أيضًا".

طوال أحداث الكتاب، تُغوي جيوفري، وتعتذر، وتكسر الحواجز بمرح، في محاولة لتخفيف حدة الاشمئزاز الذي تعتقد أن قصتها ستُثيره. لا شك في ذلك: هذا كتاب عن السلطة والفساد والاعتداء الجنسي واسع النطاق، وكيف انحاز الجميع إلى جانب الجاني على حساب ضحاياه.

شنق إبستين نفسه في السجن أثناء انتظاره المحاكمة عام 2019، وتقضي غيسلين ماكسويل، شريكته، عقوبة بالسجن 20 عامًا بتهمة الاتجار بالجنس، وقد مكّنت شهادة جيوفري هذه النتائج إلى حد كبير. لكنه أيضًا كتاب عن كيف تصبح شابة بطلة.

ضحية العنف الجنسي

بالطبع، هذه الافتراضات الخاصة بها ليست خاطئة. تعرف جيوفري، التي انتحرت عن عمر ناهز 41 عامًا والتي شارك في تأليف كتابها الذكي والماهر مع الصحفية آمي والاس، أن كونك ضحية للعنف الجنسي هو في أحسن الأحوال أمر مثير للشفقة وفي أسوأ الأحوال أمر مكروه. (عنوان نموذجي من صحيفة ديلي نيوز: "لم تكن متهمة جيفري إبستين عبدة جنسية، بل قطة جنسية متعطشة للمال، كما يقول أصدقاؤها السابقون").

لقد توجهت إليها بسؤالين. أولاً، هل يقدم أي فكرة عن ما يسمى بقائمة إبستين، وهي قائمة الرجال البارزين الذين تم الاتجار بجيوفري وآخرين إليهم؟ أقرب ما وصلنا إليه من ادعاء جديد هو وصف جيوفري لأحد عشرات الرجال الذين أجبرها إبستين على ممارسة الجنس معهم بأنه "سياسي" و"وزير سابق"، والذي خنقها وضربها حتى فقدت الوعي تقريبًا، لكنها كتبت أنه أقوى من أن يتم تسميته. (عندما أخبرت إبستاين بمدى عنف الرجل، قال لها ببرود: "سوف تحصلين على هذا في بعض الأحيان"). يبعث الكتاب الحياة في الوضع القانوني لجيوفري كضحية، ويظهر لنا فتاة مثل أي فتاة نعرفها.

وماذا عن المسجونة غيسلين ماكسويل؟

ثانيًا، هل يُصعّب الكتاب حياة غيسلين ماكسويل، المسجونة حاليًا في سجن ذي حراسة مشددة في تكساس، والتي تُحاول التقرب من الرئيس ترامب لتخفيف عقوبتها؟ (رُفض استئنافها الأخير في وقت سابق من هذا الشهر).

في هذا الصدد، يجب أن تُبعد رواية جيوفري احتمالية تأجيل الحكم. كانت ماكسويل - أو "جي ماكس" كما أصرت على أن تُناديها الفتيات - هي من رصدت جيوفري وهي تعمل كمساعدة في غرفة تبديل الملابس تبلغ من العمر 16 عامًا في مار إيه لاغو عام 2000، وأحضرتها إلى منزل إبستين لإجراء "مقابلة" معها كمدلكة محتملة.

أُجبرت جيوفري على ممارسة الجنس مع إبستين في ذلك اليوم، وشاركت ماكسويل في الاعتداءات اللاحقة. كتبت جيوفري: "بدأت ماكسويل تهاجمني بشدة خلال ثلاثياتنا. إذا اشتكيت، كانت تؤذيني أكثر".

هل تملك شجاعة قراءة هذه المذكرات القاسية

هذا يقودني إلى السؤال الثالث: نظرًا لطبيعته العقابية، لماذا نقرأ هذا الكتاب؟ لقد سمعت أكثر من شخص يقول إنه "لا يملك الشجاعة" لقراءته - دون صياغة ما يحتاج أي ضحية إلى سماعه - ولكن في حين أن الكتاب قاسٍ بلا هوادة وبشكل صادم، إلا أنه أيضًا سرد واضح وضروري لكيفية عمل مرتكبي الجرائم الجنسية.

إن أعظم مخاوف جيوفري - أن يجعلها الاغتصاب والاتجار بها بعيدة عن متناول معظم الناس - ليس في الواقع ما يحدث. يفعل السرد ما لا تستطيع الإفادة القيام به من خلال اصطحابنا إلى الغرفة معها.

ينفخ الكتاب الحياة في الوضع القانوني لجيوفري كضحية، ويظهر لنا فتاة مثل أي فتاة نعرفها، مثلنا، وينعش واقع أولئك الذين يتم الاتجار بهم بينما يكونون "أحرارًا" في الرحيل.

بعد أن تعرضت للإساءة منذ سن السادسة، كتبت جيوفري، بحلول الوقت الذي التقت فيه بإبستاين: "تعرضتُ للاستغلال الجنسي رغماً عني، ونجوتُ بالرضوخ. كنتُ أُرضي الآخرين، حتى عندما كلّفني إرضاءهم غالياً. لعشر سنوات، كان الرجال يُخفون إساءتهم لي بعباءة "الحب" الزائفة.

كان إبستاين وماكسويل يعرفان تماماً كيف يُستغلان هذا الظرف المُعوج نفسه".

حفلة جنس جماعي مع الأمير أندرو

في هذه الأثناء، ذكريات جيوفري عن الأمير أندرو ، وهو رجل يُزعم أنها أُجبرت على ممارسة الجنس معه ثلاث مرات - مرة في سياق حفلة جنس جماعي على جزيرة إبستين - تقدمه في صورة أكثر فظاعة وغرابة.

"خلعنا ملابسنا ودخلنا إلى حوض الاستحمام، لكننا لم نمكث هناك طويلًا لأن الأمير كان حريصًا على الوصول إلى السرير ... في ذاكرتي، استغرق الأمر كله أقل من نصف ساعة." ينكر الأمير أندرو مزاعم جيوفري بأنه مارس الجنس معها، أو أنها تم تهريبها إليه من قبل إبستين أو أنه قابلها على الإطلاق.

ولكن تم التركيز كثيرًا على الأمير لدرجة أنه بعد قراءة هذا الكتاب، لم يكن هو من فكرت فيه أكثر من غيره؛ بل كان الزوار العرضيون لقصر إبستين في نيويورك، والرجال المشهورين والنساء العرضيات الذين تقول جيوفري إنها قابلتهم في حفلات العشاء هناك.

فتاة الـ 17 عاماً متاحة للجميع

فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص، أود أن أسأل: من ظنوا أن الفتاة ذات السبعة عشر ربيعًا على الطاولة؟ ماذا ظنّوا أنها تفعل هناك؟ وحدها ميليندا غيتس، التي التقت بإبستين مرةً وذكرته عاملًا في انهيار زواجها من بيل غيتس، أدركت ما يبدو أن أحدًا منهم لم يستطع تحديده.

تقتبس جيوفري من تصريحٍ أدلت به غيتس بعد لقائها بإبستين: "ندمتُ على ذلك لحظة دخولي. كان بغيضًا. كان تجسيدًا للشر". إنها فكرةٌ غابت عن عباقرةٍ مثل أساتذة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذين استمر إبستين في تقديم المشورة لهم بعد إدانته بالاعتداء الجنسي لفترةٍ طويلة.

كانت جيوفري فخورة بحق بمحاسبة إبستين وماكسويل. ومع ذلك، بالنسبة لأي ناجية من العنف الجنسي، فإن تكلفة التعافي - ناهيك عن مواجهة المعتدين عليها أمام العالم - يمكن أن تكون باهظة للغاية. في بداية الكتاب، تشارك إيمي والاس تفاصيل الأشهر الأخيرة العصيبة لجيوفري، بما في ذلك المشاكل الصحية المتعددة والعنف المنزلي المزعوم على يد روبرت جيوفري، زوجها الأسترالي.

انشروا كتابي.. ثم انتحرت

(رفض محامي روبرت جيوفري التعليق على الادعاءات، مشيرًا إلى إجراءات المحكمة الجارية). في 1 أبريل (نيسان)، كتبت جيوفري إلى والاس: "أتمنى من أعماق قلبي أن يُنشر هذا العمل، بغض النظر عن ظروفي في ذلك الوقت".

بعد ثلاثة أسابيع، عُثر عليها ميتة في مزرعتها الأسترالية النائية، تاركة وراءها ثلاثة أطفال. في دعوى قضائية رفعتها جيوفري ضد إبستين في عام 2009، ذكر محاموها أن الإصابات التي تعرضت لها نتيجة إساءته شملت "فقدان القدرة على الاستمتاع بالحياة"، وكانت كبيرة لدرجة أنها "دائمة بطبيعتها". ويمكن قول الشيء نفسه عن هذا الكتاب المهم والشجاع الذي صدر بعد وفاته بشكل مأساوي.

أعدت إيلاف هذه المادة نقلاً عن "الغارديان".