إيلاف من بغداد: في إنجاز وصف بأنه "غير مسبوق في تاريخ العراق"، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، عن فوز البلاد بالمركز الأول على المستويين العربي والدولي في جائزة "أفضل أداء وتعاون ميداني في مكافحة المخدرات".

وجاء هذا التتويج خلال أعمال المؤتمر العربي الـ39 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات المنعقد في تونس، حيث تسلّم مدير عام مديرية شؤون المخدرات، الفريق أحمد الزركاني، الجائزتين المرموقتين نيابة عن العراق، وسط إشادة واسعة من الوفود المشاركة بالطفرة النوعية التي حققتها بغداد في مواجهة شبكات التهريب والترويج.

ثمرة جهود القيادة وتحول استراتيجي

وأكد الفريق الزركاني أن هذا النجاح الباهر هو "ثمرة الدعم المباشر والتوجيه المستمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري"، اللذين نقلا ملف مكافحة المخدرات إلى مستوى عمل استخباري وتقني متقدم.

وأوضح الزركاني أنه منذ مطلع عام 2023، أولت الحكومة العراقية هذا الملف أولوية قصوى، وانتقلت بشكل حاسم من الأساليب التقليدية إلى "نهج عملياتي استخباري عالي الدقة". يرتكز هذا النهج الجديد على تفكيك الشبكات العابرة للحدود، وتعقب مسارات تمويلها، مع تعزيز غير مسبوق للتنسيق الدولي والإقليمي في هذا المجال.

السوداني: حرب المخدرات لا تقل خطورة عن الحروب

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن "فخره الكبير" بهذا الإنجاز، معتبراً أنه يعبر عن "تحول نوعي في دور العراق الأمني والاستخباري". وأكد السوداني أن هذا الفوز ليس نهاية المطاف، بل هو "بداية لمرحلة جديدة من تكامل الأداء الأمني والتعاون الدولي".

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة "لن تتوانى في توفير كل الإمكانات" للأجهزة الأمنية، وفي تحديث التشريعات وتعزيز التعاون القضائي والمعلوماتي، لأن "مخاطر المخدرات باتت تُهدّد الأجيال والمجتمعات بنفس خطورة الحروب والتشريد". واعتبر أن هذا التقدير الدولي يفتح الباب أمام العراق ليقود "حرباً استخباراتية وتقنية" ضد هذه الآفة.

كيف حقق العراق هذا الإنجاز؟

عمليات نوعية وشبكات مفككة

يأتي هذا التكريم تتويجاً لسلسلة عمليات نوعية واسعة نفذتها الأجهزة العراقية مؤخراً على مستوى المحافظات والحدود. أسفرت هذه العمليات عن: