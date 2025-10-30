إيلاف من القدس: ألغى حزب يش عتيد وحزب الديمقراطيين اتفاقا مع حزب الليكود بشأن تقاسم التعيينات في المنظمة الصهيونية العالمية، ويأتي ذلك ردا على اختيار يائير نتانياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، عضوا في مجلس المنظمة الصهيونية العالمية، الأربعاء.

«بمجرد الإعلان عن اسمه، توقفت جميع المناقشات في المؤتمر الصهيوني العالمي. الجميع مصدومون من القرار، والاتفاقية حاليًا في خطر»، هذا ما قاله مصدر من حزب «يش عتيد».

ووفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست" فقد صرح حزب "يش عتيد" في بيان له: "لقد سمعنا بدهشة القرار المشين بتعيين يائير نتانياهو في منصب رفيع في المؤسسات الصهيونية. لن يوقع حزب "يش عتيد" على أي اتفاقية من هذا القبيل في المنظمة الصهيونية العالمية". وجاء في بيان صادر عن الحزب الديمقراطي: "هذا تعيين فاسد ومخز، وخطوة في تدمير المؤسسات الوطنية لإسرائيل".

وأضاف الحزب الديمقراطي: "يائير نتانياهو، الذي كرّس حياته للتحريض والتفرقة، لا يستحق تمثيل الشعب اليهودي أو التمتع بمكانة عامة وأموال. لن نتعاون مع هذا التعيين المشين، وسنبذل قصارى جهدنا لمنع استيلاء عائلة نتانياهو على السلطة بشكل عصابات".

«لقد فقدنا عقولنا تمامًا. ذروة القذارة هي تعيين يائير نتانياهو، الذي فرّ من البلاد خلال الحرب، في منصب رفيع في المؤسسات الصهيونية ضمن صفقة مع أحزاب المعارضة»، هذا ما قاله حزب الاحتياط بزعامة يوعز هندل في بيان.

لا أحد هنا يعتقد أنه بعد حرب كهذه، من المناسب رمزيًا تعيين جنود احتياط، أو حتى مجرد شخص قدّم شيئًا للبلاد خلال العامين الماضيين. كل شيء هنا إلا الصهيونية، كما جاء في البيان.

مزايا وزراء ومكتب وسيارة

من المتوقع أن يتولى يائير نتانياهو إدارة قسم الدعاية، وسيحصل على امتيازات تعادل امتيازات الوزراء. كما سيحصل على مكتب وسيارة.

ودعم حزب "إسرائيل بيتنا" تعيين نتانياهو في إطار صفقة حصل فيها حزب "يش عتيد" على وزارة المالية ورئاسة الصندوق القومي اليهودي لمائير كوهين.

وقد سعى وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار نيابة عن حزب الليكود إلى تعيين يائير نتانياهو في مجلس المنظمة الصهيونية العالمية، التي تم توسيعها إلى 24 مقعدًا في تعديل دستوري.

وقد حظي زوهار بدعم رئيس الوزراء في مسعاه للحصول على زعامة حزب الليكود العالمي، الأمر الذي تحول إلى صراع على السلطة بينه وبين فصيل يقوده رئيس المنظمة الصهيونية العالمية يعقوب هاجويل.