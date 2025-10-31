إيلاف من القاهرة: وسط ترقب عالمي، تتجه أنظار الملايين حول العالم صوب القاهرة، مساء السبت لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير، وفي ظل هذه الأجواء التي يغلفها الترقب، قال علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك إن عائلته لم تتلق أي دعوات لحضور الافتتاح على الرغم من أن الأب حسني مبارك هو من وضع حجر الأساس لهذا المتحف، مع وزير الثقافة السابق فاروق حسني، والذي اقترح المصريون دعوته للحفل أيضاً، إلا أن موقفه لايزال غامضاً.

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى معرض مفتوح للصور والفيديوهات الحقيقية أو المصنوعة بالذكاء الاصطناعي احتفاء باقتراب الحفل، مع ظهور أصوات تطالب بتكريم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك باعتباره واضع حجر الأساس للمتحف عام 2002، وكذلك وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني صاحب فكرة إنشائه.

وتفاعل علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، مع أحد المنشورات التي طالبت بتوجيه الدعوة لأسرة مبارك والدكتور فاروق حسني لحضور حفل الافتتاح، ليثير تفاعلا بعد إعلانه عدم تلقي الأسرة أية دعوات للحضور.

وقال مبارك في تعليق على منصة إكس: "للأسف الأسرة لم تتلق أية دعوة ولكن نلتمس العذر ربما لأن هنالك وفود أجنبية كثيرة والدعاوى محدودة".

وواصل: "نشاهد الحفل مع الوالدة في التليفزيون إن شاء الله، والأهم أن حلم المتحف تحقق وألف مبروك لنا جميعا".



وخلال الساعات الماضية، شارك علاء مبارك في تريند احتفاء المصريين باقتراب حفل افتتاح المتحف، ونشر أكثر من تدوينة وفيديوهات مصنوعة وأغان وطنية، بمناسبة اقتراب الحفل.

وردا على أحد المتابعين الذي وجه له سؤلا: "يا فندم أنت ليه محتاج دعوة"، قال مبارك: "علشان حفل افتتاح حضرتك ولازم دعوة لكل الحضور وده الصح".

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها الأشخاص مرتدين زيا فرعونيا، بالإضافة إلى فيديوهات كوميدية تظهر فيها التماثيل الأثرية وهي تتراقص على أنغام الموسيقى والأغاني.

وشيدت القاهرة المتحف المصري الكبير، ليكون أكبر متحف في العالم يضم آثار حضارة واحدة، وتأمل أن يجذب 7 ملايين سائح سنويا، ويضم المتحف 12 قاعة عرض تحتوي على نحو 40 ألف قطعة أثرية.

ويعد أبرز كنوز المتحف مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون التي تعرض بالكامل لأول مرة، حيث سيتم عرض نحو 5000 قطعة أثرية كانت أجزاء منها موزعة بين مخازن ومتاحف مختلفة.

