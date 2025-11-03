إيلاف من لندن: غداة حادث طعن جماعي في قطار اعتبر غير إرهابي، مثل رجل أمام محكمة بريطانية اليوم الإثنين.

كان تم نشر قوات شرطة مسلحة في بلدة هانتينغدون البريطانية، مقاطعة كامبريدجشير، مساء السبت بعد تعرض عدة أشخاص لهجوم على متن قطار من دونكاستر إلى لندن كينغز كروس.

ومثل رجل يبلغ من العمر 32 عامًا أمام المحكمة بتهمة 11 تهمة شروع في القتل بعد طعن جماعي في قطار وهجوم آخر قبل ساعات - حيث اتضح أن لاعب كرة قدم محترف من بين المصابين.

أُعيد أنتوني ويليامز، الذي ليس له مسكن ثابت، إلى الحبس الاحتياطي في محكمة بيتربورو الابتدائية.

ووُجهت إليه 10 تهم شروع في القتل، وتهمة واحدة بالإيذاء الجسدي، وتهمة واحدة بحيازة أداة حادة، وذلك بعد هجوم بسكين على متن قطار من دونكاستر إلى لندن كينغز كروس مساء السبت.

وأكد نادي سكونثورب يونايتد أن مدافعه جوناثان جيوشي في المستشفى مصاب بإصابات غير مهددة للحياة بعد الطعن الجماعي.

وأضافوا: "يتقدم جميع أعضاء النادي، من مجلس الإدارة والإدارة وزملائه، إلى جانب جميع الموظفين العاملين خلف الكواليس، بأحرّ التهاني لجوناثان بالشفاء العاجل، ولجميع الضحايا على متن القطار".

محاولة قتل

وأعلنت شرطة النقل البريطانية (BTP) أن ويليامز متهم أيضاً بمحاولة قتل وحيازة سلاح أبيض على خلفية حادثة وقعت على متن قطار في لندن في الساعات الأولى من صباح 1 نوفمبر.

وأضافت الشرطة أن أحد الضحايا أصيب بجروح في الوجه بعد تعرضه لهجوم بسكين في الساعة 12:46 صباحاً على متن قطار في محطة بونتون دوك على خط دوكلاندز للسكك الحديدية الخفيفة (DLR) شرق لندن.

وفي بيان، ذكرت شرطة النقل البريطانية أن المشتبه به غادر الموقع قبل وصول الشرطة، وأن الضباط تعرفوا لاحقاً على ويليامز كمشتبه به.

ونُشرت شرطة مسلحة في هانتينغدون، بمقاطعة كامبريدجشير، يوم السبت حيث تم إيقاف قطار LNER واحتجاز ويليامز في غضون ثماني دقائق من أول اتصال على الرقم 999.

وانتشرت لقطات من عملية اعتقاله، تُظهر رجلاً ملقىً على الأرض محاطًا بضباط وكلب بوليسي ينبح، مع صوت صاعق كهربائي يُطلق.

وأُفرج لاحقًا عن رجل آخر، كان محتجزًا أيضًا، بعد أن تأكد الضباط من براءته.

وارتدى ويليامز بدلة رياضية رمادية عندما مثل أمام المحكمة يوم الاثنين مكبل اليدين. تحدث بهدوء لتأكيد بياناته، وعندما سُئل عن عنوانه، تمتم قائلًا: "لا يوجد مسكن ثابت". لم يُطلب منه تقديم دفوع.

ومن المقرر أن يمثل ويليامز أمام محكمة التاج في كامبريدج في الأول من ديسمبر.

مصابون

ويوم الاثنين، صرحت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر أن رجلاً، كان يعاني في البداية من إصابات تهدد حياته، يرقد الآن في حالة حرجة لكنها مستقرة في المستشفى.

وقالت: "لقد ذهب لأداء عمله، وغادر العمل بطلاً. وهناك أناس ما زالوا على قيد الحياة اليوم بفضل أفعاله وشجاعته".

ويوم الأحد، أكدت شرطة النقل البريطانية أنه كان أحد موظفي سكك حديد لندن الشمالية الشرقية (LNER) الذي حاول إيقاف المهاجم.

وقال نائب رئيس شرطة النقل البري، ستيوارت كاندي: "بعد الاطلاع على كاميرات المراقبة من القطار، تبيّن أن تصرفات أحد موظفي السكك الحديدية كانت بطولية، وقد أنقذت بلا شك أرواح الناس".

كما أُشاد كاندي بسائق القطار، أندرو جونسون، ووصفه بأنه "شجاع" لأفعاله خلال عمليات الطعن.

وعقب الإعلان عن التهم يوم الاثنين، حذّر نائب رئيس شرطة النقل البري، كاندي، من أي شخص يتدخل في تحقيقاتهم الجارية.

وأضاف: "ينظر تحقيقنا أيضًا في جرائم أخرى محتملة ذات صلة. وبعد التهم التي أذنت بها دائرة الادعاء الملكية، أؤكد على أهمية عدم الإدلاء بأي تصريح أو نشر أي شيء قد يُعرّض الإجراءات الجنائية الجارية للخطر أو يُضرّ بها، أو يُمسّ بنزاهة التحقيق".

وأضافت الوزيرة ألكسندر لقناة سكاي نيوز أن شرطة النقل البري ستزيد من الدوريات المرئية في المحطات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت: "لكن بشكل عام، تُعدّ قطاراتنا من أكثر وسائل النقل العام أمانًا في العالم".

ومن جهتها، صرحت تريسي إيستون، المدعية العامة الرئيسية في في مقاطعة كامبردجشير: "عمل فريقنا من المدعين العامين خارج أوقات العمل على التأكد من وجود أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحكمة، وأن من المصلحة العامة متابعة الإجراءات الجنائية".

وقالت: عملنا بشكل وثيق مع شرطة النقل البريطانية لمراجعة كمية هائلة من الأدلة، بما في ذلك كاميرات المراقبة. سيُبقى عدد التهم قيد المراجعة مع استمرار تقدم هذه العملية.

وخلصت إلى القول: "نعلم الأثر المدمر لأحداث قطار يوم السبت، وكيف هزت الحادثة البلاد بأكملها. وقلوبنا مع جميع المتضررين."