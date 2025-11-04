أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستقدم مساعدات غذائية مخفضة لأكثر من 42 مليون أمريكي، في ظل اقتراب الإغلاق الحكومي هذا الأسبوع من أن يصبح الأطول على الإطلاق بدون وجود أي حل يلوح في الأفق.

وأعلنت وزارة الزراعة في الولايات المتحدة، أن الأمريكيين الذين يتلقون مساعدات غذائية سيحصلون على نصف حصتهم الشهرية الاعتيادية، بعد أن لجأت الحكومة لتمويل الطوارئ.

أمهل القضاة إدارة ترامب حتى يوم الاثنين لتقديم خطة لكيفية صرف استحقاقات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (سناب)، المعروف أيضاً باسم قسائم الطعام.

وظل تمويل البرنامج معلقاً بسبب الإغلاق الحكومي المستمر منذ أكثر من شهر.

بينما تُدير كل ولاية أمريكية برنامج الإعانات، يعتمد البرنامج على أموال الحكومة الفيدرالية، التي توقفت عن التمويل منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

ستحصل الولايات على توضيحات بشأن كيفية توزيع الأموال المخفضة بنهاية يوم الاثنين.

وأصدر قضاة فيدراليون في ولايتي ماساتشوستس ورود آيلاند حكماً يقضي بضرورة استخدام وزارة الزراعة 5.25 مليار دولار من أموال الطوارئ لسداد دفعات جزئية على الأقل للأمريكيين المستفيدين من البرنامج.

ويُكلف برنامج المساعدة الغذائية التكميلية قرابة 8 مليارات دولار شهرياً.

Reuters رجل يحمل لافتة كتب عليها "برنامج سناب يطعم العائلات"في بوسطن في ماساتشوستس

وقال قضاة الولايتين إن إدارة ترامب يمكنها استخدام الأموال المخصصة للحالات الطارئة لتوفير المخصصات.

وصرح الرئيس ترامب سابقاً بأنه وجّه محاميي الحكومة لسؤال المحاكم عن كيفية تمويل الإدارة قانونياً للبرنامج، مضيفاً: "حتى لو حصلنا على توجيهات فورية، فسيتأخر ذلك للأسف".

يوم الأحد، صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع سي إن إن، بأن الرئيس يريد سماع رأي المحاكم حول كيفية تحويل الأموال قانونياً لتمويل مدفوعات البرنامج، لكن يمكن إصدارها يوم الأربعاء.

قال بيسنت: "هناك عملية يجب اتباعها. لذا، علينا أن نحدد كيفيتها".

في أواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أنها لن توزع أموال المساعدات الغذائية اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب الإغلاق الحكومي.

ورفعت نصف الولايات ومقاطعة كولومبيا دعاوى قضائية ضد الإدارة بسبب تجميد المساعدات الغذائية، مشيرين إلى أن لديهم التزاماً قانونياً بالحفاظ على تشغيل البرنامج ضمن ولاياتهم القضائية.

ورفعت مدن ومنظمات غير ربحية دعاوى قضائية، وأعلنت بعض الولايات أنها ستستخدم أموالها الخاصة لتمويل مخصصات البرنامج.

ويتيح البرنامج للعديد من الأمريكيين من ذوي الدخل المحدود شراء البقالة، ويوفر لهم بطاقات خصم قابلة لإعادة الشحن يمكنهم استخدامها لشراء الطعام.

تتلقى الأسرة المكونة من أربعة أفراد في المتوسط ​​715 دولاراً أمريكياً شهرياً، أي ما يقل قليلاً عن 6 دولارات أمريكية يومياً للفرد.