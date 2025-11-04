إيلاف من لندن: مقاتلات "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تقدّم إسناداً جوياً للقوات المسلحة الأردنية خلال عمليات التحالف لمكافحة داعش.

قدّمت مقاتلات "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني إسناداً جوياً للقوات المسلحة الأردنية في إطار عمليات التحالف الدولي لمكافحة داعش. تعمل المقاتلات البريطانية، بتنسيق مباشر مع موجّهي الهجوم الجوي المشترك، بشكل وثيق مع القوات المسلحة الأردنية لتقديم الدعم الجوي في العمليات الهادفة إلى التصدي لزعزعة استقرار المنطقة.

وقال تقرير تلقته (إيلاف) من مركز الإعلام والتواصل الإقليمي البريطاني ومقره دبي، إن مقاتلات "تايفون" تنفذ طلعات جوية منتظمة فوق أراضي المنطقة انطلاقا من قاعدة أكروتيري في قبرص، وذلك دعما لأهداف التحالف الدولي.

شراكة استراتيجية

وتأتي هذه الجهود تأكيداً على متانة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة، في إطار التحالف الدولي الذي تأسس قبل أكثر من عشرة أعوام بهدف القضاء على تنظيم داعش أينما وجد. وتواصل القوات المسلحة الأردنية إضعاف قدرات داعش في المنطقة.

وأضاف التقرير: إن عمليات كهذه ي تأكيد على الشراكة البريطانية-الأردنية الدائمة، والمستوى العالي من التكامل بين قوات بلدينا.

وفي هذا السياق، أكد نائب قائد المكون الجوي (في الشرق الأوسط) قائلاً: "يدرك طيارونا تماماً الدور المحوري الذي يضطلعون به في مساندة أشقائنا في القوات المسلحة الأردنية، خلال قيامهم بمهمة صعبة في بيئة مليئة بالتحديات. كما أن العمل المشترك مع الحلفاء والشركاء في المنطقة يعزز الثقة والتفاهم المتبادل، ويضمن الجاهزية الكاملة لمواجهة أي تهديد يطال أمن واستقرار المنطقة."

وتشارك وحدات من سلاح الجو الملكي البريطاني في هذه الجهود ضمن عملية (شادر SHADER)، حيث الطائرات مستمرة في دوريات استطلاع مسلح فوق المنطقة للتصدي للتهديدات الإرهابية التي يشكلها داعش.

عملية شادر

يذكر أن عملية "شادر" هو الاسم الرمزي للعمليات الذي أُطلق على مساهمة المملكة المتحدة في التدخل العسكري المستمر ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في العام 2014.

وتشمل العملية قيام الجيش البريطاني بتقديم الدعم البري والتدريب لقوات التحالف التي تقاتل داعش، وتقديم سلاح الجو الملكي البريطاني لعمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية، والاستطلاع، والضربات الجوية، وتوفير البحرية الملكية البريطانية للاستطلاع والضربات الجوية من مجموعة حاملات الطائرات البريطانية، ومرافقة مجموعات حاملات الطائرات القتالية الحليفة.