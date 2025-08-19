إيلاف من الرباط: أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، الاثنين، عن توقيف شخصين يشتبه في انتمائهما للتنظيم الإرهابي "داعش"، خلال عملية نفذت بإقليم كتالونيا، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية (مخابرات داخلية).

وأوضح بيان للشرطة أن الموقوفين، البالغان من العمر 24 و26 سنة، اعتقلا في بلدة فالفوغونا دي بالاغير (شمال شرق إسبانيا)، للاشتباه في تورطهما في استهلاك ونشر دعاية إرهابية والتحريض على ارتكاب أعمال عنف.

وأضاف المصدر ذاته أن التحقيق، الذي فتح قبل سنة ونصف سنة، كشف أن أحد الموقوفين، المعروف لدى أجهزة الأمن الإسبانية، كان على درجة عالية من التطرف، ويلعب دورا نشيطا في نشر المحتويات الإرهابية والتجنيد لارتكاب اعتداءات إرهابية.

وقد مثل المعنيان بالأمر أمام قاضي التحقيق المركزي رقم 1، الذي أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي رهن الاعتقال الاحتياطي.

وأشار البيان إلى أن العملية، التي نفذت الخميس الماضي، مكنت من توقيف الشخصين وحجز معدات معلوماتية متعددة خلال عمليات التفتيش بالمنازل، وهي حاليا قيد التحليل.