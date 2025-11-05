إيلاف من الرباط: كشف تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (هيئة حكومية) أن 287 مواطنا من دول أوروبية يقبعون في السجون المغربية، أي ما يمثل حوالي 18 في المائة من مجموع السجناء الأجانب، تتصدرهم فرنسا بـ 102 سجين، تليها إسبانيا بـ 74 سجينا ثم هولندا بـ 31 سجينا .

وأوضح التقرير أن أغلب المعتقلين الأوروبيين يقضون عقوباتهم بسبب قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات، مشيرا إلى أن عدد السجناء في المغرب بلغ إلى غاية 30 سبتمبر الماضي 95 ألفا و685 سجينا، من بينهم 1598 أجنبيا، ضمنهم 102 امرأة و1496 رجلا.

وأوضح التقرير أن السجناء الأفارقة يشكلون النسبة الأكبر من مجموع السجناء الأجانب، إذ يبلغ عددهم 1228 سجينا، أي ما يعادل 77 في المائة من إجمالي السجناء الأجانب بالمملكة. ويأتي السنغاليون في المرتبة الأولى بـ 306 معتقلين، متبوعين بـالجزائريين (94)، ثم التونسيين (24)، والليبيين (7)، والمصريين والموريتانيين (12 لكل منهما).

كما تضم السجون المغربية 41 سجينا آسيويا من جنسيات متعددة، من بينها سوريا والعراق والسعودية واليمن وفلسطين والصين وإسرائيل، مما يعكس تنوعا واضحا في أصول السجناء داخل المؤسسات السجنية المغربية. كما أشار التقرير إلى وجود 24 سجينا يحملون جنسيات دول القارة الأميركية ، ضمنهم 11 برازيليا، و18 سجينا من ذوي الجنسيات المزدوجة، دون أن يحدد التقرير طبيعة تلك الجنسيات.