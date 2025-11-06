ايلاف من الرياض: انطلق اليوم في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض #ملتقى_الترجمة_الدولي_2025‬⁩ الذي تنظمه هيئة الادب والنشر والترجمة ويجمع خبراء الترجمة وصنّاع المحتوى اللغوي من حول العالم، ويقيم جلسات حوارية، وورش تدريبية، ومعرض مخصص لبناء العلاقات وتبادل الخبرات في عالم الترجمة وتطبيقاتها الحديثة . عبر مساراتٍ تلهم المترجمين وتجمع الثقافات. في تجربةٍ عالمية تجمع المترجمين وصُنّاع الكلمة من مختلف الثقافات العالمية .

ويأتي الملتقى ضمن مساعي سعودية لتعزيز دور الترجمة لبناء الجسور بين الثقافات والحضارات الإنسانية.

ومن الجلسات المقررة اليوم ندوة عن "تدريب المترجمين لمواجهة الأزمات: من قاعات التأهيل إلى الميادين" والمشاركون فيها هم د. خالد الشهاري من جامعة قطر د. باتريك كادويل من جامعة دبلن

والباحثة السعودية د. مشاعل الجاسر.



جانب من الندوة

وكذلك ندوة عن "الترجمة الطبية في المنشآت الصحية" بمشاركة فرانسيسكا ماتيودو وهو مترجم طبي، وريم الفراش مترجم طبي ود. خليفة الهزاع من جامعة قطر.

كما تقام عدة جلسات منها ندوة بعنوان "الجودة والاعتماد المهني: هندسة بناء الثقة في الترجمة" بمشاركة أ. مايكل ناماريش وكذلك ندوة بعنوان "ما بين إكسبو والمونديال: آفاق صناعة الترجمة الرياضية والسياحية" وندوة بعنوان " الترجمة الفورية في المؤتمرات: البنية التشغيلية ومنظومة التقنيات".

ويواصل الملتقى غداً بعدة جلسات وورش عمل تسعى لتطوير دور الترجمة في التواصل الإنساني سياسياً وثقافياً وعلمياً واجتماعياً .