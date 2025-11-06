إيلاف من لندن: كشف قاموس (كولينز -Collins) للغة الإنجليزية عن كلمته الفائزة للعام 2025، وهي امتداد لكلمة "brat" العام الماضي، والتي روّجت لها المغنية البريطانية تشارلي إكس سي إكس.

اختير مصطلح "ترميز الاهتزاز Vibe coding" كلمة كولينز للعام 2025، متفوقًا على كلمات منافسة مثل "clanker" و"glaze" و"aura farming".

ويشير "ترميز الاهتزاز" إلى عملية تطوير برمجيات ناشئة تُحوّل اللغة الطبيعية إلى شيفرة حاسوبية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

هذا المصطلح، الذي صاغه في فبراير الماضي أندريه كارباثي، المدير السابق للذكاء الاصطناعي في شركة تسلا والمهندس المؤسس في OpenAI، يُحدد بشكل أساسي كيف يُمكن للشخص الآن إعطاء الأولوية لوصف ما يحتاجه للذكاء الاصطناعي حتى يتمكن من إنشاء الشيفرة نيابةً عنه، بدلاً من كتابة الشيفرة سطرًا بسطر بنفسه.

مليار كلمة

يراقب معجميو قاموس كولينز، مجموعة كولينز، وهي قاعدة بيانات تضم 24 مليار كلمة، مستمدة من مجموعة من المصادر الإعلامية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، لإنشاء القائمة السنوية للكلمات الجديدة والبارزة.

وكان مصطلح "ترميز الاهتزازات" (Vibe coding) في منافسة شديدة مع مصطلح "clanker" - وهو مصطلح مهين لأجهزة الكمبيوتر أو الروبوتات أو مصادر الذكاء الاصطناعي، ويُستخدم غالبًا على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن الإحباط وعدم الثقة في برامج الدردشة ومنصات الذكاء الاصطناعي، ومصطلح "glaze" - وهو مصطلح يُثني على شخص ما أو يُجامله بشكل مفرط أو غير مستحق.

ومن المصطلحات الشائعة الأخرى التي تم النظر فيها "زراعة الهالة" - وهي ممارسة محاولة الظهور بمظهر جذاب من خلال التنشئة المتعمدة لشخصية مميزة وجذابة، ومصطلح "broligarchy" - وهو مصطلح يُشير إلى مالكي أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، والمعروفين بشكل غير رسمي باسم "tech bros".

فيما يلي بعض المصطلحات الأخرى المتنافسةـ كما أوردها تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية:

• الاختراق البيولوجي Biohacking- ويُشار إليه أيضًا باسم "علم الأحياء الذاتي". يصف هذا النشاط تغيير العمليات الطبيعية في الجسم سعياً لتحسين الصحة البدنية وإطالة العمر.

• التقاعد الجزئي Micro-retirement- مصطلح يستخدمه جيل Z وجيل الألفية غالباً لوصف أخذ استراحة بين فترات العمل لمتابعة اهتماماتهم الشخصية.

• عطلة باردة Coolcation- عطلة في مكان بارد، حيث ترتفع درجات الحرارة في مكان إقامتهم أو حيث اعتادوا قضاء عطلاتهم.

• إخفاء المهام Taskmasking- إعطاء انطباع خاطئ بأن الشخص منتج في مكان العمل.

• هنري HENRY- اختصار لعبارة "صاحب دخل مرتفع، ليس غنياً بعد". يشير إلى شخص لديه دخل كبير ولكنه لم يدخر الكثير.