إيلاف من بغداد: أدلى رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة بغداد، مع انطلاق عملية التصويت العام في جميع المحافظات العراقية.

وفي تصريح أدلى به عقب الإدلاء بصوته، هنّأ السوداني الشعب العراقي بانطلاق العملية الانتخابية، واصفًا هذا اليوم بأنه محطة ديمقراطية مهمة في مسار الدولة العراقية الحديثة، ومؤكدًا أن القرار بيد الشعب ليختار ممثليه ويحدد مستقبله السياسي بحرية ومسؤولية.

وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته أوفت بالتزامها بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تكرّس مبدأ التداول السلمي للسلطة وتعزز الثقة بالنظام السياسي والدستوري في العراق.

كما ثمّن السوداني جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأجهزة الأمنية وجميع الجهات الساندة التي ساهمت في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، مشيدًا كذلك بـ الدور المهني للإعلام المحلي والدولي في مواكبة مراحل العملية الانتخابية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي حرص حكومته على ضمان الشفافية والنزاهة من خلال حضور المراقبين الدوليين وممثلي المؤسسات الأممية، لعرض الصورة الحقيقية للعراق كدولة تمارس ديمقراطيتها بثقة واستقرار.

وأشار السوداني إلى أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص للقوات الأمنية بلغت نحو 82%، ما يعكس – بحسب قوله – الالتزام الوطني بالمشاركة في بناء المستقبل الديمقراطي للعراق.