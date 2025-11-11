إيلاف من اربيل: أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية في إقليم كوردستان، تصدراً للحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، بفارق كبير عن منافسه التقليدي، الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني، في انتخابات يُنظر إليها على أنها حاسمة لمستقبل تشكيل حكومة الإقليم المتعثرة منذ أكثر من عام.

وبحسب الأرقام الأولية، جاءت أصوات الأحزاب الكردية الرئيسية كالتالي:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 658,900 صوت

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 257,600 صوت

الاتحاد الإسلامي الكوردستاني: 109,705 أصوات

الموقف: 104,100 صوت

الجيل الجديد: 88,510 أصوات

نسب مشاركة متباينة

عكست نسب المشاركة في التصويت العام تبايناً واضحاً بين المحافظات، حيث سجلت معاقل الحزب الديمقراطي الكوردستاني نسباً مرتفعة جداً، وجاءت كالتالي:

زاخو: 81%

دهوك: 65%

حلبجة: 63%

السليمانية: 53%

أربيل: 50%

وشهد يوم الاقتراع، الذي بدأ في السابعة صباحاً وانتهى في السادسة مساءً، مشاركة واسعة من قادة الإقليم، وعلى رأسهم رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

بارزاني: نأمل بعهد جديد للعراق

وعقب انتهاء العملية الانتخابية، أصدر رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، رسالة هنأ فيها الشعب العراقي عامة، والشعب الكوردي خاصة، على "وفائهم بحقوقهم وواجباتهم الوطنية وانتخاب ممثليهم".

وعبر بارزاني عن شكره للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقوات الأمنية، وكذلك للمراقبين الأجانب والمحليين، على جهودهم في إنجاح العملية. وشدد رئيس الوزراء على أهمية "احترام إرادة الناخبين"، مؤكداً أن النواب المنتخبين يجب أن يكونوا ممثلين حقيقيين للشعب، و"يدافعوا عن الحقوق الدستورية للشعب الكوردي، وهيكلية إقليم كوردستان، ومصالح جميع المواطنين العراقيين".

وأضاف بارزاني: "آمل أن يبدأ عهد جديد في عراق اتحادي ديمقراطي، يحقق جميع الحقوق المشروعة لشعبنا، وأن تُحسّن نتائج الانتخابات حياة المواطنين العراقيين، وتعزز مكانة إقليم كوردستان."

المفوضية تفتح باب الطعون

في غضون ذلك، أكد مسؤول مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان، نبرد عمر، اليوم الثلاثاء، أن النتائج الأولية الرسمية ستُعلن غداً الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال عمر في مؤتمر صحفي إن المفوضية تمكنت من معالجة أعطال 27 جهاز تصويت خلال يوم الاقتراع، مشيراً إلى أن العملية استمرت بسلاسة. وأوضح أن الأحزاب بإمكانها تقديم شكاواها وطعونها خلال 72 ساعة من الآن، وأنه "في حال ثبوت أي تجاوزات سيتم معاقبة المخالفين".

وشارك في الانتخابات على مستوى إقليم كوردستان مليونان و800 ألف ناخب، أدلوا بأصواتهم في ألف و312 مركز اقتراع ضمت خمسة آلاف و599 محطة اقتراع.