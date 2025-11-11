إيلاف من الرباط: أشرف وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، الثلاثاء، بالعاصمة الإسبانية مدريد، على الحفل الرسمي لتوشيح المدير العام للأمن الوطني (الامن العام) ومراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) عبد اللطيف حموشي بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني، الذي يعد أرفع وأسمى وسام تمنحه هذه المؤسسة الأمنية للشخصيات الأجنبية.

وذكر بيان لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن مراسم حفل التوشيح وتسليم الوسام للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني حضرها كل من المديرة العامة للحرس المدني الإسباني مرسيدس كونزاليس فيرنانديز، واللواء لويس بالييز بنيرو المسؤول عن مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني، فضلا عن العديد من سامي الشخصيات الأمنية في كل من المملكتين المغربية والإسبانية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح وزير الداخلية الإسباني أن توشيح حموشي بأسمى وسام للاستحقاق يصدره الحرس المدني، هو اعتراف من جانب السلطات الإسبانية بالدور المتميز الذي يضطلع به المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في تدعيم وتطوير الشراكة الأمنية بين المغرب وإسبانيا، وبجهوده المتواصلة في تعزيز التعاون العملياتي والمساعدة المتبادلة لتحييد المخاطر والتهديدات التي تحدق بأمن البلدين.

كما أشاد وزير الداخلية الإسباني بما وصفها “الجهود الاستثنائية التي بذلها عبد اللطيف حموشي من أجل تطوير وتحديث مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، مما جعلها تتبوء حاليا مكانة مرموقة ونموذجا يحتذى به على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

واغتنم وزير الداخلية هذه المناسبة للتعبير عن التزام بلاده بالتعاون، المبني على الثقة المتبادلة، مع المملكة المغربية لتأمين نجاح منافسات كأس العالم لكرة القدم في سنة 2030، والتي اعتبرها مناسبة لتدعيم أواصر الأخوة والتعاون بين المملكتين المغربية والإسبانية.

وفي سياق متصل، شدد مسؤولو الحرس المدني الإسباني على أن توشيح حموشي بأرفع وسام للاستحقاق للحرس المدني، هو إشهاد صادق على التقدير العالي للتعاون المتميز الذي يجمع الحرس المدني الإسباني بقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف المجالات الأمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسب المصدر ذاته، يأتي تنظيم هذا الحفل الرسمي في سياق مصادقة الحكومة الاسبانية في وقت سابق، بناء على اقتراح من وزير داخليتها، على منح وسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني الإسباني للمدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، تقديرا لجهوده المتميزة في الارتقاء بالعمل الأمني المشترك بين البلدين.

وأضاف أن هذا الحفل شكل، كذلك، مناسبة سانحة لإجراء مباحثات ثنائية بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمسؤولين الأمنيين الإسبان، تناولت سبل وآليات تعزيز العمليات المشتركة لمواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف، والامتدادات العابرة للحدود الوطنية للجريمة المنظمة، بما فيها مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية والجريمة السيبرانية.

يذكر أن السلطات الإسبانية سبق لها أن وشحت، كذلك، حموشي في سنة 2014 بوسام الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أحمر، والذي يعد بدوره من أرفع الأوسمة الإسبانية، وذلك تقديرا لمساهماته المتميزة في التأسيس لشراكة أمنية نموذجية بين المغرب وإسبانيا.

وفي سياق متصل، سبق للسلطات الفرنسية أن وشحت المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بثلاث أوسمة رفيعة، من بينها وسام فارس من الدرجة الوطنية الشرفية من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية في سنة 2011، وميدالية الشرف الذهبية للشرطة الفرنسية بتاريخ 5أغسطس 2024، ووسام جوقة الشرف من درجة ضابط في يونيو 2025.

وعلى الصعيد العربي، وشح مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعه المنعقد في سنة 2025 المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى، تقديرا لجهوده في تقوية العمل الأمني العربي وتدعيمه على الصعيد الدولي.

كما سبق لحموشي أن حظي بسابغ العطف الملكي في سنة 2011، عندما أنعم عليه الملك محمد السادس، بوسام العرش من درجة ضابط، تقديرا لجهوده في التحقيقات المرتبطة بحادث أركانة الإرهابي، حيث شكل هذا التوشيح وقتها سابقة في تاريخ المؤسسة الأمنية بالمغرب، على اعتبار أن حموشي كان أول مسؤول أمني بارز يتقلد هذا الوسام الملكي الرفيع.