إيلاف من واشنطن: صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته المكثفة للضغط على الجمهوريين في الكونغرس لمعارضة الإفراج الكامل عن ملفات وزارة العدل المتعلقة بجيفري إبستين، قبل التصويت الحاسم الذي طال انتظاره في مجلس النواب بشأن هذه المسألة الأسبوع المقبل، والذي من المقرر أن يدعمه عشرات الجمهوريين.

أدى أداء القسم المتأخر للممثلة الديمقراطية أديليتا جريجالفا يوم الأربعاء - والذي رفضه رئيس مجلس النواب مايك جونسون لمدة شهرين تقريبًا أثناء الإغلاق الحكومي - إلى وصول عدد التوقيعات على عريضة طرد الجمهوري توماس ماسي والديمقراطي رو خانا إلى 218 وهو العدد المطلوب لإجبار المجلس على التصويت على التشريع الذي يطالب وزارة العدل بالإفراج عن جميع ملفاتها التحقيقية بشأن إبستين في غضون 30 يومًا.

من المتوقع أن يصوت عشرات الجمهوريين لصالحه، لعلمهم أن ناخبيهم يريدون شفافية أكبر بشأن القضية ويريدون منهم التمسك بموقفهم. وقد أعرب النواب دون بيكون من نبراسكا، وتيم بورشيت من تينيسي، وروب بريسناهان من بنسلفانيا عن رغبتهم في ذلك.

ذكرت شبكة CNN أن كبار المسؤولين استدعوا النائبة لورين بويبرت، إحدى الجمهوريين الأربعة في مجلس النواب الذين وقّعوا العريضة، إلى اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض مع المدعية العامة بام بوندي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، لمناقشة طلبها الإفراج عن الملفات . وكان ترامب قد اتصل بها هاتفيًا صباح الثلاثاء، قبل يوم من أداء جريجالفا اليمين الدستورية وتقديمه التوقيع النهائي الحاسم.

ترامب يتواصل مع نانسي

تواصل ترامب أيضًا مع النائبة نانسي ميس، وهي عضوة أخرى في كتلة الجمهوريين في مجلس النواب وقّعت على العريضة، لكنهما لم تتواصلا، وفقاً لتقرير "الغارديان"، وورد أن ميس كتبت للرئيس شرحًا مطولًا عن تجربتها الشخصية كناجية من اعتداء جنسي واغتصاب، ولماذا كان من المستحيل عليها تغيير موقفها من هذه المسألة. وكتبت على موقع X أن "عريضة إبستين شخصية للغاية".

جاءت محاولات الضغط الفاشلة من البيت الأبيض في الوقت الذي أصدر فيه الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب ثلاث رسائل بريد إلكتروني جديدة دامغة تُشير إلى أن ترامب كان على علم بسلوك إبستين، منها رسالة قال فيها المتهم المُدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال: "بالطبع كان ترامب على علم بالفتيات". ووصفت رسالة أخرى ترامب بأنه "كلبٌ لا ينبح"، وقالت إنه "أمضى ساعات" مع إحدى الضحايا في منزل إبستين.

ورد فريق الرئيس قائلا إن تلك الوثائق تم اختيارها بعناية، وتبع ذلك قيام ممثلي الحزب الجمهوري بإصدار مجموعة أكبر بكثير تضم أكثر من 20 ألف ملف.

موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع ترامب

ومن بين هذه الوثائق، كانت هناك وثائق كشفت أن موظفي إبستين أطلعوه على رحلات ترامب الجوية فيما يتصل بنقله الخاص - وأن تاجر الجنس الراحل كان على اطلاع دائم بأخبار صديقه السابق بعد سنوات من توتر علاقتهما.

حتى لو أُقرّ مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع ترامب. لم يُبدِ قادة مجلس الشيوخ أي إشارة إلى طرحه للتصويت، وقد استنكر ترامب - الذي وعد منذ فترة طويلة بنشر الملفات خلال حملته الانتخابية - هذه الجهود ووصفها بأنها "خدعة ديمقراطية".

وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام أنها لن تكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن القضية، مما دفع الجمهور إلى المطالبة بنشر الملفات المتعلقة بالتحقيق في أنشطة إبستين.