إيلاف من بيروت: هز دوى انفجار قوى العاصمة السورية دمشق مساء اليوم، وسط حالة من الذعر بين المواطنين فى مناطق عدة، ولم تُكشف على الفور طبيعة الانفجار أو خلفياته، فيما شهدت الشوارع القريبة حركة مرورية غير معتادة بسبب تدافع السكان للابتعاد عن مكان الانفجار، وسط مخاوف من العنف السياسي، وأن تكون دوافع التفجير سياسية.

ووفقاً لمصادر فقد كان هناك حالة من الإنتشار الأمني الكثيف في المزة بدمشق، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار.

ونقلت الإخبارية السورية عن مصدر أمني: إصابة سيدة جراء انفجار مجهول ناتج عن هجوم لمجهولين استهدف منزلاً بمنطقة المزة 86 في دمشق وقوى الأمن تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين.

ووسط تضارب الأنباء، أشارت مصادر أخرى إلى أن الانفجار وقع في منطقة المزة 86 جرَاء استهداف شقة سكنية بصاروخ موجه، وتوجهت فرق الإسعاف إلى مكان التفجير، وسط حضور أمني كبير.

مصدر عسكري: الصواريخ من منصة متحركة

قال مصدر عسكري سوري، الجمعة، إن الانفجار الذي هز منطقة المزة بالعاصمة دمشق تم بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، والتي أشارت إلى أن امرأة أصيبت جرّاء الانفجار.

وأبلغ المصدر العسكري الوكالة الرسمية بأن الجهات التي تقف خلف الهجوم وأداة الاستهداف لا تزال مجهولة حتى الآن، لافتاً إلى أن الجهات المختصة تتابع حيثيات الهجوم لكشف التفاصيل.

وكانت وكالة "سانا" ذكرت أن دوي انفجار سمع في منطقة المزة، ويجري التحقق من طبيعته.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر أمني أن الانفجار ناجم عن "هجوم نفذه مجهولون استهدف منزلاً في المنطقة"، مؤكداً أن قوى الأمن باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الفاعلين.

وذكرت وسائل إعلام محلي أن هناك انتشاراً أمنياً كثيفاً في حي المزة بدمشق بعد دوي انفجار وسيارات الإسعاف تهرع للمنطقة.