إيلاف من لندن: يتساءل قادة الجيش البريطاني عن كيفية إعادة بناء الدفاع، في ظلّ عجز التمويل عن تلبية المتطلبات وسط تزايد التهديدات من روسيا والصين، وضغوط من حلفاء الناتو.

أفادت مصادر دفاعية بأنّ كبار القادة العسكريين البريطانيين عقدوا اجتماعًا "صعبًا للغاية" هذا الأسبوع لمناقشة كيفية تمويل خطط إعادة بناء القوات المسلحة وسط مخاوف من المزيد من التخفيضات.

قلّلت وزارة الدفاع من شأن تقرير نشرته مجلة "سبكتاتور" يفيد بأنّ كبار القادة، بقيادة المارشال الجوي السير ريتش نايتون، رئيس أركان الدفاع، يعتزمون كتابة رسالة مشتركة استثنائية إلى وزير الدفاع جون هيلي، لشرح أنّ مراجعته الدفاعية التي نُشرت في يونيو/حزيران لا يمكن تسليمها دون المزيد من التمويل.

وقال مصدر في وزارة الدفاع: "لا توجد رسالة"، مضيفًا أنّه من غير المتوقع استلام مثل هذه الرسالة أيضًا.

وعود

مع ذلك، أكدت مصادر أخرى من داخل الجيش والبحرية والقوات الجوية لشبكة (سكاي نيوز) وجود قلق متزايد بين القادة بشأن الفجوة بين الوعود التي قطعتها حكومة السير كير ستارمر لإصلاح القوات المسلحة البريطانية المُفرّغة وواقع حجم ميزانية الدفاع، التي لا يُنظر إليها حاليًا على أنها تنمو بالسرعة الكافية.

وهذا يعني إما ضرورة إيجاد مليارات الجنيهات الإضافية بسرعة أكبر، أو قد يتعين كبح طموحات تحديث القوات المسلحة على الرغم من التحذيرات من التهديدات المتزايدة من روسيا والصين وضغوط دونالد ترامب على المملكة المتحدة وبقية دول أوروبا لإنفاق المزيد على دفاعاتها.

وقال أحد المصادر: "تبقى الحقائق أن مراجعة الدفاع الاستراتيجي (SDR) كانت طموحة للغاية، لكن لدينا وقودًا للقمر".

وأيد مصدر ثانٍ هذا الرأي. على سبيل المثال، قالوا إن الجنرال السير رولي ووكر، قائد الجيش، كان مُدركًا تمامًا للتحديات المالية التي تواجهها خدمته تحديدًا، لا سيما في ظل خطط زيادة عدد القوات من 72,500 إلى 76,000 جندي في البرلمان القادم.

مراجعة الدفاع

وكانت مراجعة الدفاع حددت الحاجة إلى مزيد من القوات، لكن هذه الخطوة تتطلب تمويلًا كافيًا لتجنيدهم وتدريبهم وتجهيزهم.

وهناك أيضًا هدف لتوسيع قوات الاحتياط، وهو أمرٌ يتطلب تكاليف مالية أيضًا.

وقال تقرير إنه انضم إلى قائد القوات الجوية المارشال نايتون والجنرال ووكر في الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء في وزارة الدفاع رؤساء القوات الأخرى، الجنرال السير جوين جينكينز، اللورد البحري الأول، والجنرال الجوي المارشال هارف سميث، رئيس أركان القوات الجوية.

ومن المرجح أيضًا أن يكون الجنرال السير جيم هوكنهول، قائد قيادة العمليات السيبرانية والخاصة، حاضرًا.

يذكر أنه هذا اجتماعٌ دوريٌّ يُعقد كل أسبوعين للقادة. حيث ناقشوا هذا الأسبوع محتوى خطة استثمار دفاعي قادمة، من المتوقع نشرها الشهر المقبل - وهو جدول زمني يُعتقد أنه تأخر بسبب خلاف حول كيفية جعل الأموال تتناسب مع الطموحات.

اجتماع صعب

وقال مصدر ثالث: "أعلم أن الاجتماع كان صعبًا للغاية".

وأضاف المصدر: "كان من الصعب دائمًا إدراج حقوق السحب الخاصة ضمن خطة الاستثمار الدفاعي (DIP) في ظل التضخم، وتقلبات أسعار الصرف، وإعادة تقدير التكاليف، ومشاكل التسليم خلال العام، والتكاليف الإضافية غير المتوقعة".

وأضاف: "إن المبلغ اللازم لتحقيق التوازن ضئيل مقارنةً بقطاعات أخرى من القطاع العام، ولكنه أيضًا غير متاح من هذه الحكومة. لا تزال المسألة مسألة خيارات، وليست مسألة قدرة على تحمل التكاليف بشكل عام".

وأشار المصدر إلى ما تقوم به ألمانيا وبولندا في مجال الدفاع، حيث تعمل الدولتان على زيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير وسريع وتوسيع جيشيهما.

ميزانية الدفاع

في المقابل، سترفع المملكة المتحدة ميزانيتها الدفاعية الأساسية تدريجيًا إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 2.3% بحلول عام 2027، مع خطط لتحقيق هدف جديد لحلف الناتو بنسبة 3.5%، وهو هدف لا يُتوقع تحقيقه قبل عام 2035.

وتعليقًا على ادعاء مجلة "سبكتاتور"، قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "جميع قطاعات الدفاع تدعم بقوة تنفيذ مراجعة الدفاع الاستراتيجية التحويلية (SDR)، التي تضع خطة قابلة للتنفيذ وبأسعار معقولة لمواجهة تحديات وتهديدات وفرص القرن الحادي والعشرين.

وتدعم الخطة أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة، لتصل إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027".

ويشمل رقم 2.6% الذي ذكره المتحدث أيضًا الإنفاق الاستخباراتي بالإضافة إلى الإنفاق الدفاعي الأساسي.