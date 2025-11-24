إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن بدء تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) واعتبارًا من فبراير 2026، لن يتمكن الزوار من السفر إلى المملكة المتحدة دون إذن مسبق.

لن يتمكن الزوار من 85 جنسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وفرنسا، ممن لا يحتاجون إلى تأشيرة، من السفر قانونيًا إلى المملكة المتحدة دون تصريح سفر إلكتروني (ETA) اعتبارًا من 25 فبراير 2026.

وتُعدّ هذه خطوةً هامةً نحو رقمنة نظام الهجرة، وتمهد الطريق لحدود بريطانية بلا تلامس في المستقبل.

ويعني تطبيق هذا النظام أن كل من يرغب في القدوم إلى المملكة المتحدة يجب أن يحصل على تصريح رقمي إما من خلال تصريح سفر إلكتروني (ETA) أو تأشيرة إلكترونية. وستُجري شركات الطيران فحصًا للأشخاص قبل سفرهم.

ومنذ إطلاق تصريح السفر الإلكتروني (ETA) في أكتوبر 2023، قدّم أكثر من 13.3 مليون زائر طلباتهم بنجاح، واستفادوا من سفر أسرع وأكثر سلاسة. أصبح تصريح السفر الإلكتروني (ETA) الآن جزءًا أساسيًا من السفر، بما في ذلك للزوار الذين يستقلون رحلات ربط ويمرون عبر مراقبة جوازات السفر في المملكة المتحدة.

ضبط الهجرة

وقال وزير الهجرة والمواطنة البريطاني، مايك تاب: تُعطينا أوامر السفر الإلكترونية (ETA) سلطةً أكبر لمنع من يُشكلون تهديدًا من دخول البلاد، وتُقدم لنا صورةً أشمل عن الهجرة.

كما تُعدّ أوامر السفر الإلكترونية (ETA) أفضل للمسافرين. فرقمنة نظام الهجرة تضمن لملايين الأشخاص الذين نرحب بهم في المملكة المتحدة كل عام تجربة سفر أكثر سلاسة.

وفي حين كان تطبيق أوامر السفر الإلكترونية (ETA) قيد التنفيذ، لم يُطبّق بصرامة، وذلك لإعطاء الزوار متسعًا من الوقت للتكيف مع الشرط الجديد. وهو النهج نفسه الذي اتبعته دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا في برامج السفر الخاصة بها.

ويُمكن التقدم بطلب للحصول على أوامر السفر الإلكترونية (ETA) بسرعة وبساطة من خلال تطبيق UK ETA الرسمي، وتكلفته تنافسية تبلغ 16 جنيهًا إسترلينيًا. وبينما يحصل معظم الأشخاص حاليًا على القرار تلقائيًا في غضون دقائق، يُنصح بتخصيص 3 أيام عمل لمراعاة العدد القليل من الحالات التي تتطلب مراجعة إضافية.

وختاما يشار إلى أنه سيُعفى المواطنون البريطانيون والأيرلنديون، بمن فيهم المواطنون المزدوجون، من طلب أوامر السفر الإلكترونية (ETA).

وتوصي حكومة المملكة المتحدة بشدة المواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسية بالتأكد من امتلاكهم جواز سفر بريطاني ساري المفعول أو شهادة استحقاق، لتجنب مشاكل مثل منعهم من الصعود إلى الطائرة عند السفر إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من 25 فبراير 2026.