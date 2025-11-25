إيلاف من لندن: يعقد قادة المملكة المتحدة وأقاليم ما وراء البحار اجتماعات في لندن لتعزيز شراكتهم التاريخية، مع تأكيد المملكة المتحدة التزامها الراسخ تجاه أقاليمها في الخارج.

يستضيف الاجتماع الاجتماع السنوي للمجلس الوزاري المشترك، وزير شؤون أقاليم ما وراء البحار، ستيفن دوتي، حيث تتم مناقشة النمو والمناخ والأمن والحوكمة الرشيدة في جدول أعمال المجلس.

وتؤكد المملكة المتحدة التزامها بالدفاع عن سيادة أقاليم ما وراء البحار البريطانية وأمنها وحقها في تقرير المصير.

وسيبحث القادة المنتخبون وممثلو أقاليم ما وراء البحار البريطانية مناهج تعاونية لمواجهة التحديات المشتركة، بما يضمن شراكة قائمة على الاحترام والاستدامة للمستقبل.

وسيُناقش الاجتماع تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة وتعزيز الأمن.

يستضيف وزير شؤون أقاليم ما وراء البحار، ستيفن دوتي، الاجتماع السنوي للمجلس الوزاري المشترك، في الوقت الذي تؤكد فيه المملكة المتحدة التزامها الراسخ تجاه أقاليمها في الخارج.

جزء مهم

وتُعد الأقاليم جزءًا قيّمًا ومنتجًا من العائلة البريطانية، إذ تُشرف على 94% من الأنواع الفريدة في بريطانيا، وتُحقق تجارة ثنائية بقيمة 17 مليار جنيه إسترليني (مما يضع الأقاليم ضمن أكبر 25 شريكًا تجاريًا للمملكة المتحدة)، وتُرسل رياضيين للتنافس في ألعاب الكومنولث أكثر من الدول الكبرى التي يبلغ عدد سكانها ملايين السكان.

وقال وزير أوروبا وأميركا الشمالية والأقاليم ما وراء البحار، ستيفن دوتي: تُعتبر الأقاليم ما وراء البحار جزءًا لا يُقدر بثمن من العائلة البريطانية - فهي مجتمعات ديناميكية تُساهم في ازدهارنا وأمننا المشترك، وتُعتبر قيّمة على محيطاتنا وأنظمتنا البيئية، على سبيل المثال لا الحصر، من مزاياها العديدة.

وأضاف: إن معالجة القضايا التي تهم أقاليمنا فيما وراء البحار - بما في ذلك الأمن وتغير المناخ والنمو - تُعدّ أولوية لهذه الحكومة، بالإضافة إلى مواصلة عملنا معًا للحفاظ على الحوكمة الرشيدة والشفافية.

وخلال الاجتماع سيؤكد الوزير أيضًا على التزام المملكة المتحدة الراسخ بالدفاع عن أقاليم ما وراء البحار وسيادتها وحقوقها - بما في ذلك حق تقرير المصير - وهي أولويات يرتكز عليها شعار اللجنة الوزارية المشتركة لهذا العام: الحماية، النمو، الاستدامة - معًا.

سيحضر المندوبون اجتماعات في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في لندن على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، حيث سيجري الوزير محادثات مع قادة وممثلين من مختلف أنحاء حكومة المملكة المتحدة.

وسيشمل المشاركون في المجلس أنغيلا وأسينسيون وبرمودا وجزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان وجزر فوكلاند وجبل طارق ومونتسيرات وبيتكيرن ومنطقتي القواعد السيادية في أكروتيري وديكيليا وسانت هيلينا وتريستان دا كونها وجزر تركس وكايكوس.