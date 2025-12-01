ألقت السلطات الأسترالية القبض على زوجين من كازاخستان بعد اتهامها بالغش والاحتيال في كازينو للقمار، وتحقيق مئات آلاف الدولارات.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن الزوجين استخدما كاميرا خفية وسماعات أذن لتحقيق أرباح 1.2 مليون دولار أسترالي (784 ألف دولار أمريكي) بشكل احتيالي في الكازينو.

وأكدت الشرطة أنه تم القبض على الزوجين بعد أن لاحظ موظفو الكازينو في حي بارانجارو بوسط سيدني، ارتداء السيدة ديلنوزا إسرائيلوفا، 36 عاما، كاميرا صغيرة غير ظاهرة على قميصها الذي يحمل صورة ميكي ماوس.

وبعدها تم القبض على زوجها، عليشريخوجا إسرائيلوف، 44 عاما، وعثرت معهما الشرطة على "مجسات مغناطيسية" ومرآة ملحقة بهاتف يُزعم أنها تستخدم للتلاعب أثناء ممارسة ألعاب القمار في الكازينو.

وجهت السلطات للزوجين تهمة الحصول على مزايا مالية بطريقة احتيالية، وتم وضعهما رهن الاحتجاز.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن الزوجين وصلا إلى سيدني قادمين من كازاخستان في أكتوبر/تشرين الأول وتقدما بطلب عضوية الكازينو في اليوم نفسه.

وخلال الأسابيع التالية لوصولهما، زار الزوجان عدة مرات الكازينو، الموجود على الواجهة البحرية في سيدني، حيث حققا مكاسب مالية إجمالية بلغت 1,179,412.50 دولاراً أسترالياً.

وأثار هذا الأمر شكوك موظفي الكازينو، الذين زعموا أنهم ضبطوهما متلبسين يوم الخميس.

وقالت الشرطة إن أجهزة التجسس كانت متصلة بهواتف الزوجين المحمولة، مما سمح لهما بالتقاط صور للطاولة.

كما كانوا يتلقون من خلال الهواتف تعليمات حول متى يجب عليهما وضع المراهنة على ألعاب الورق.

وقال متحدث باسم شرطة نيو ساوث ويلز لبي بي سي، إنه لا يوجد المزيد من المتهمين في القضية، وتوقف البحث عن أي شخص آخر فيما يتعلق بالاحتيال المزعوم.

وعثرت الشرطة أثناء تفتيش محل إقامتهما بالقرب من الكازينو، على "أدوات قمار" أخرى ومجوهرات باهظة الثمن و2000 يورو نقداً.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إن الزوجين مثلا أمام المحكمة يوم الجمعة، ورفضت الإفراج عنهما بكفالة.

ومن المقرر أن تعود إسرائيلوفا إلى المحكمة في فبراير/شباط، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان أستراليا، في حين من المقرر أن يظهر زوجها إسرائيلوف في المحكمة 11 ديسمبر/كانون الأول.