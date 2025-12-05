إيلاف من القاهرة: أكدت هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان) نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، أنه بخلاف الترجيحات الأولية فإن ياسر أبو شباب قائد ميليشيا القوات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي، قتل على يد "حماس" وليس خلال اشتباكات بين عدة حمايل في قطاع غزة.

وأضاف المصدر الإسرائيلي أن أبو شباب نُقل إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي حيث فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

في المقابل، أفادت قنوات على "تيلغرام" في غزة بأن زعيم الميليشيا وعددًا من عناصره قُتلوا في كمين نفذته "حماس".

وكان قد كشف في تموز (يونيو) الماضي، أن سلطات الاحتلال سلحت ميليشيا أبو شباب ببنادق كلاشنيكوف، بموافقة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وأن الفكرة كانت بمبادرة من جهاز الشاباك وبمشاركة جيش الاحتلال.

وذكرت مصادر إسرائيلية لـ"كان" مؤخرًا أن الميليشيا كانت مرشحة لتأمين أعمال إعادة الإعمار في رفح، وأنها ستتولى مسؤولية حماية مشاريع الترميم في المناطق الخاضعة لنفوذها إلى جانب إسرائيل.

وكشف مصدر مقرب من "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس" أمس الخميس، أن اغتيال ياسر أبو شباب، جرى عبر كمين محكم نفذته الكتائب داخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن العملية تمت من خلال شاب من عشيرة أبو شباب، تظاهر بالرغبة في الانضمام إلى المجموعة المسلحة التي كان يقودها ياسر أبو شباب، قبل أن ينفذ الخطة بدقة ويقوم بتصفيته مع عدد من مرافقيه.

وأشار المصدر إلى أن الكمين جاء على نحو غير متوقع، إذ كانت التقديرات أن "القسام" قد يرسل وحدة نخبة لمهاجمة المجموعة فوق الأرض، ما دفعها إلى الاحتماء بجانب الدبابات الإسرائيلية. غير أن المفاجأة جاءت من داخل المجموعة نفسها، عبر اختراق مدروس أفضى إلى تنفيذ العملية بنجاح.

إسرائيل قصيرة النظر بتعاونها ياسر أبو شباب

من جانبها قالت جيروزاليم بوست :" أثبت التاريخ دائمًا أنه عند تسليح جماعات المقاومة، يُمكن العمل مع جميع الأطياف. على سبيل المثال، كانت حركة طالبان أو القوات المُنظَّمة ضدها مزيجًا من أنواع مختلفة من الناس. بعض الجماعات نشأت من تهريب المخدرات أو تهريب الأسلحة. في الحروب في أمريكا الجنوبية، وُجدت كارتلات تعمل أيضًا مع مختلف الجماعات الماركسية أو المتمردة.

لذا، لم يكن العمل مع أبو الشباب بالنسبة لإسرائيل شاذًا تمامًا، ولكن كان من الواضح أن على أي شخص يدعم هذا البديل المدعوم من إسرائيل أن يأخذ في الاعتبار التحديات المقبلة. لا يبدو أن جماعة أبو شباب كانت تضم عددًا كبيرًا من المقاتلين. غالبًا ما لا تضم ​​هذه الميليشيات سوى بضع عشرات من الرجال. وتشير بعض التقارير إلى أنه سُمح لهم بإحضار عائلاتهم. بعضهم نشأ من عرب محليين عملوا مع منظمات مثل GHF بشكل أو بآخر.

بالنسبة لجيش الدفاع الإسرائيلي، قد تُسهم فرصة وجود بعض الجماعات المحلية المدعومة من إسرائيل في منطقة الخط الأصفر الإسرائيلي في تقليل الحاجة إلى أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية. من ناحية أخرى، هذه الجماعات مسلحة، وقد تنقلب على بعضها البعض أو على نفسها. ويمكن لحماس اختراقها.

طبيعة المرتزقة والعصابات، أو حتى العشائر والقبائل، هي أنهم ينطلقون أينما هبّت الرياح. قد يريدون السلاح أو المال. قد يسعون ببساطة للحفاظ على إقطاعيتهم.

تتكون غزة من عدد كبير من السكان في مجتمع متعدد الطبقات. ينتمي بعض سكانها إلى سكان غزة قبل عام 1948. تميل هذه المجموعات إلى الرسوخ في الأرض، وغالبًا ما تكون غير تابعة لحماس. كما توجد قبائل وعشائر بدوية. ترتبط هذه القبائل أحيانًا بقبائل النقب وسيناء. فر بعضهم من إسرائيل في عامي 1948 و 1949، أو حتى في خمسينيات القرن الماضي. ويقيم آخرون في غزة منذ مئة عام، ويهاجرون إلى أماكن أخرى حتى أجبرتهم الحدود على العيش في مكان واحد.

لطالما اعتمدت حماس على معسكرات غزة كمصدر للقوى البشرية. وتتمركز قواتها بشكل أقوى في خان يونس والمخيمات الوسطى، بالإضافة إلى رفح وجباليا والشجاعية وأجزاء من مدينة غزة. وبالتالي، توجد مناطق على أطراف القطاع تنشط فيها ميليشيات مدعومة من إسرائيل. ومع ذلك، فإن هذه الجماعات مسلحة تسليحًا خفيفًا، ورغم امتلاكها بعض المركبات، إلا أنها غير مؤهلة لحكم غزة أو حتى مناطقها.

إن صعود أبو شباب وسقوطه درسٌ يُحتذى به بالنسبة لإسرائيل. فرغم أن بعض التقارير رجحت وجوده في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) خلال عملية "عربات جدعون" ومبادرة "صندوق التنمية العالمي"، إلا أن هذا كان في معظمه وهمًا.

فالميليشيات المختلفة ليست مستعدة لمواجهة حماس، وليست مدربة تدريبًا احترافيًا. إنها نتيجة سياسة إسرائيلية قصيرة النظر، لا يبدو أنها تريد رؤية حكومة شرعية ومستقرة في غزة.

تريد الولايات المتحدة وجود حكومة وقوة استقرار دولية. أما إسرائيل فلا تريد أن تحكم السلطة الفلسطينية غزة. هذا يؤدي إلى الفوضى والعمل مع ميليشيات صغيرة، محلية نسبيًا، أو ضعيفة.

ليس من الواضح ما إذا كان سيتم استبدال أبو شباب، أم أن هذا سيؤدي إلى تفكك الميليشيا. إن وقوع عملية القتل، على ما يبدو، في منطقة "المنطقة الخضراء" الآمنة خلف الخط الأصفر في غزة أمرٌ مثير للقلق. فهو يُظهر الفوضى التي تُسببها الميليشيات والتهديدات التي قد تنشأ عنها. تحتفل حماس اليوم لأن تكتيكًا قصير النظر لم يُستبدل بها، مرة أخرى.