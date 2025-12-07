إيلاف من بيروت: أفادت وسائل إعلام سورية محلية، يوم الأحد، بإنفجار عبوة ناسفة قرب محيط "الفورسيزون" بالعاصمة السورية دمشق.

#عاجل | انفجار عبوة صوتية في محيط الـ"فور سيزون" في دمشق من دون تسجيل اصابات pic.twitter.com/EsnRhRAdRF — Al Modon - المدن (@almodononline) December 7, 2025

وأشار تقرير لـ"سكاي نيوز" إلى إن المعلومات الأولية تفيد بانفجار عبوة ناسفة قرب جسر الحرية وسط دمشق دون تسجيل إصابات".

وتزامن الانفجار مع تحضيرات احتفالية بالذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، وقد ظهرت سيارات الإسعاف وهي تتحرك إلى مكان الانفجار.