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اختتمت‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬مسابقة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للروبوت‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭. ‬وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬للعام‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬يؤكد‭ ‬تحقيقها‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬إبراز‭ ‬القدرات‭ ‬الإبداعية‭ ‬والابتكارية‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭.‬

ان‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬المستمر‭ ‬لمجال‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬رؤيته‭ ‬المستقبلية‭ ‬والاستراتيجية‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والروبوتات‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬والشابات‭ ‬البحرينيات‭.‬

تم‭ ‬إنشاء‭ ‬الروبوتات‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬خيالا‭ ‬علميا‭ ‬أصبح‭ ‬واقعا‭ ‬ملموسا‭. ‬سنغافورة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والصين‭ ‬وألمانيا‭ ‬هي‭ ‬أعلى‭ ‬منتجي‭ ‬الروبوتات‭. ‬كانت‭ ‬الأولى‭ ‬محدودة‭ ‬فيما‭ ‬يمكنهم‭ ‬القيام‭ ‬به،‭ ‬ولكن‭ ‬الآن‭ ‬الروبوتات‭ ‬مطلوبة‭ ‬للقيام‭ ‬بجميع‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬يفضل‭ ‬البشر‭ ‬عدم‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭.‬

مزايا‭ ‬الروبوتات‭ ‬كثيرة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكنها‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬خطرة‭ ‬على‭ ‬البشر،‭ ‬مثل‭ ‬مكافحة‭ ‬الحريق‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مفاعل‭ ‬نووي‭. ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬تكاليف‭ ‬بدء‭ ‬التشغيل‭ ‬مرتفعة،‭ ‬لكنها‭ ‬فعالة‭ ‬جدا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الكلفة‭ ‬بمجرد‭ ‬العمل‭. ‬إنهم‭ ‬لا‭ ‬يأخذون‭ ‬أياما‭ ‬مرضية‭ ‬أو‭ ‬لديهم‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

كما‭ ‬أنهم‭ ‬عمال‭ ‬متفانون‭ ‬يمكنهم‭ ‬تكرار‭ ‬نفس‭ ‬الإجراء‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭ ‬وأكثر‭ ‬دقة‭ ‬من‭ ‬البشر‭. ‬تتحسن‭ ‬مراقبة‭ ‬الجودة،‭ ‬وتقل‭ ‬الحوادث‭. ‬لا‭ ‬تشعر‭ ‬الروبوتات‭ ‬بالملل‭ ‬ويمكنها‭ ‬أداء‭ ‬نفس‭ ‬المهمة‭ ‬بشكل‭ ‬لا‭ ‬تشوبه‭ ‬شائبة‭ ‬طوال‭ ‬اليوم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للشخص‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المستوى‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭.‬

يتحد‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬مع‭ ‬الروبوتات‭ ‬لتسهيل‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬البشر‭ ‬ومشاركة‭ ‬العمل‭. ‬في‭ ‬الصناعة،‭ ‬تعمل‭ ‬الروبوتات‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬البشر‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بمراقبة‭ ‬الجودة‭. ‬يمنح‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الروبوتات‭ ‬قدرات‭ ‬متزايدة‭ ‬مثل‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬الرؤية‭ ‬مما‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بالتفاعل‭ ‬مع‭ ‬عناصر‭ ‬معينة‭ ‬أو‭ ‬تجنبها‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬تفعل‭ ‬العين‭ ‬البشرية‭.‬

يسمح‭ ‬لهم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالتنقل‭ ‬في‭ ‬بيئتهم‭ ‬وإدراك‭ ‬محيطهم‭ ‬ومعالجة‭ ‬البيانات‭. ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الذات‭ ‬وزيادة‭ ‬الاستقلالية‭. ‬يعتمد‭ ‬مستقبل‭ ‬الروبوتات‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الوظائف‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬السلبي،‭ ‬تكاليف‭ ‬بدء‭ ‬التشغيل‭ ‬مرتفعة،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬استثمارا‭ ‬محفوفا‭ ‬بالمخاطر‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭. ‬وستقوم‭ ‬الروبوتات‭ ‬قريبا‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬البشر،‭ ‬مما‭ ‬يجعلها‭ ‬تبدو‭ ‬وكأنها‭ ‬تهديد‭ ‬وظيفي‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬فإنها‭ ‬تخلق‭ ‬أيضا‭ ‬فرص‭ ‬عمل،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يصنعها‭ ‬البشر‭ ‬ويحافظوا‭ ‬عليها،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬توازن‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت‭. ‬إنها‭ ‬تتطلب‭ ‬كادرا‭ ‬مدربا‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬للحفاظ‭ ‬عليها‭. ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬جيد‭ ‬لخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يمثل‭ ‬نفقات‭ ‬كبيرة‭ ‬للشركات،‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتحمله‭ ‬الميزانية‭.‬

بعض‭ ‬أهم‭ ‬المجالات‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬الروبوتات‭ ‬هي‭ ‬التعليم‭ ‬والطب‭ ‬والصناعة‭ ‬والنقل‭. ‬بحلول‭ ‬ثلاثينيات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬ستكون‭ ‬المركبات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالروبوت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬للمدينة‭ ‬الذكية‭. ‬ستجعل‭ ‬أنواع‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬النقل‭ ‬متاحا‭ ‬وصديقا‭ ‬للبيئة،‭ ‬وستكون‭ ‬السيارة‭ ‬الذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬هي‭ ‬القاعدة‭.‬

مستقبل‭ ‬الروبوتات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬موجود‭ ‬بالفعل‭ ‬هنا‭. ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬المعلمون‭ ‬روبوتات‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭. ‬هناك‭ ‬مشروع‭ ‬يسمى‭ ‬نيون،‭ ‬حيث‭ ‬ابتكروا‭ ‬روبوتات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬البشرية‭ ‬ذات‭ ‬الشخصيات‭ ‬والتخصصات‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المعلمين‭. ‬سيساعد‭ ‬التصميم‭ ‬المجسم‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬بسهولة‭ ‬أكبر‭.‬