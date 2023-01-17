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المواهب الفنية السعودية المميزة تمر بمرحلة شحيحة رغم أن الوقت تغير والإمكانيات متوفرة على كافة أنواعها، هناك مواهب سعودية من الجنسين في كافة مناطق المملكة تتطلع إلى الدعم لتحقيق أول خطوة في مجال الغناء الأصيل الذي يمثل هويتنا، أصوات جميلة ومتمكنة في الأداء، أصوات عذبة تتغلغل في القلوب، تبث روح الحب والسعادة، وتنثر التفاؤل والبهجة.

هذه المواهب فتحت لها أبوابها سعودي آيدول، برنامج مسابقات غنائي سعودي وهو النسخة السعودية من البرنامج العالمي أمريكان آيدول، يسلط البرنامج الضوء على الفن السعودي والموسيقى السعودية، ويعد من أضخم برامج الهواة. وهو مبني على مواهب سعودية تتنافس على لقب سعودي آيدول وتقيّمها لجنة تحكيم من ألمع النجوم كل من الفنانين: أصيل أبو بكر وأحلام الشامسي وأصالة نصري وماجد المهندس.

كم هو جميل أن يضاف إلى لجنة التحكيم ملحن سعودي متمكن فهو قادر على يكتب الموسيقى التي تحتوي على نظام إيقاعي معين ولديه حس موسيقي عند للمواهب، كذلك إضافة استشاري نفسي فهو يعرف تماماً مل يخفي الإنسان الموهوب الذي يقف أمام اللجنة ويبدي رأيه من ناحية نفسية.

شخصياً لا أعرف هل هناك معايير لاختيار لجنة التحكم، ومعايير أخرى لاجتياز الموهوب وقبوله من لجنة التحكيم جميل أن تكون معروفة وواضحة. شكراً الهيئة العامة للترفيه شكراً مجموعة إم بي سي على هذه المبادرة التي تسلط الضوء على الفن السعودي والمواهب الغنائية التي تستحق أن يراها ويسمعها الناس ويقدم لها كافة الدعم والمساعدة والتشجيع.

عادة في المسابقات هناك ثلاثة فائزين الفائز الأول، الثاني، والثالث أقترح على الهيئة العامة للترفيه ومجموعة إم بي سي أن يكون هناك ثلاثة موهوبين فائزين بدلاً من فائز واحد لا إعطاء فرصة أكبر مجرد فكرة فهل تستحق الأخذ بها. رحلة تجارب الأداء، يعيش معها الموهوب لحظات الفرح والحزن جميل أن تكون لحظة الفرح معبرة فهي ترفع الروح المعنوية للموهوب، أما لحظة حزن الموهوب أن تكون قصيرة جداً فهي مؤلمة. انفعالات لجنة التحكيم هي عنوان احترام الموهوبين والمشاهدين.

كواليس البرنامج جميلة جداً والأجمل ما يعطي من لمحة سريعة عن الموهوب أو الموهوبة قبل أن يدخل على لجنة التحكيم والابتعاد عن الأسئلة التي تؤثر على المتسابق والتي ربما تؤثر على أدائه الغنائي. أتساءل ما هي عناصر لجنة التحكيم في الموافقة على الموهبة هل هو الأداء أم المظهر الخارجي أم الأغنية التي سوف يؤدها أم الحنجرة الماسية أم ماذا؟ شخصياً أرى كل الذين وصلوا اليوم للقمة في الغناء، كانوا أمس مجرد حالمين يتمنون الفرصة للظهور وهذه فرصة مقدمة من ذهب فلا تتأخروا أيها الموهوبون والموهوبات فالمجال مفتوح أمامكم والطريق سهل للوصول إلى البرنامج. همسة: الصوت الجميل في الغناء يأخذك إلى عالم آخر.