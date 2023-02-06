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أحد أهم الإنجازات الرياضية خلال الفترة الحالية هو فوز المملكة العربية السعودية باستضافة منافسات أكبر بطولات القارة الآسيوية، كأس آسيا 2027 لكرة القدم، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ33، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، وستستضيف السعودية هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخها، وذلك منذ انطلاق منافساتها عام 1956، إنه إنجاز وطني كبير جاء وفق توجيهات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وتتويج لكثير من الرعاية والاهتمام التي يوليانها لقطاع الشباب وهم أهم أهداف الرؤية 2030 لدولة أغلب سكانها من الشباب.. وجاء هذا الفوز والنجاح بتصويت 43 دولة وتضم الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم 46 عضوا ودولة واحدة كعضو مراقب.

إن النهضة الرياضية التي تشهدها المملكة هي التي تجعلنا على ثقة كبيرة أننا في السعودية قادرون ومستعدون لاستضافة هذه البطولة الإقليمية المهمة وهي نهضة تقوم على أساس من التنظيم والتخطيط يقود هذه الوزارة اليافعة الوزير الشاب الأمير عبدالعزيز بن تركي، هذا الوزير الأمير الشغوف بالرياضة، حيث نرى ونسمع في كل يوم بطولات وإنجازات جديدة يتم الخوض بها لكلا الجنسين من أبناء وبنات هذا الوطن الغالي، حيث بدأت مرحلة جديدة من مراحل الرياضة السعودية في الخوض والتنظيم لبطولات مهمة وجديدة دون التركيز على رياضات معينة ومع هذا التوجه الجديد أصبح الجميع يمارس ويهتم برياضته على اختلاف أنواعها، وفتحت الوزارة أبوابا كبيرة ومهمة للرياضيين السعوديين، وهي إحدى أهم ميزات الفترة الحالية.

إن تنظيم بطولة في المملكة العربية السعودية يعتبر إحدى النوافذ على العالم حتى يعرفوا بلادنا، وتعد إحدى القوى الناعمة التي يجب أن تستفيد منها جميع الوزارات والهيئات المعنية داخل المملكة لنخبر العالم عن هذا الوطن العظيم وتصحيح كثير من الأفكار المغلوطة عنا، ولنعرض لهم عن التاريخ والحضارة والثقافة هنا، فالأعوام التي تفصلنا عن الزمن هي أربعة عوام وهي عدد أيام كثيرة لكنها في مقياس العمل هي أيام قليلة يجب أن يستفاد منها في وضع الخطط والتنظيم الممتاز الذي سيأخذنا إلى أيام البطولة التي ستأتي ويأتي معها دول ووفود وفعاليات كبيرة وقوية ومهمة لبلادنا السعودية.

إن الرياضة وبكل ما يأتي معها هي مرافق وجهود ستكون محل رعاية واهتمام كل من هو معني بتلك البطولة المهمة التي ستقام على هذه الأرض الحبيبة، وستذلل كل الصعاب من أجل بطولة ناجحة وقوية وسيعمل الجميع على رفع أسم المملكة العربية السعودية عالياً سواء في حصد البطولة أو في تنظيمها، وسنزيد رصيد إنجازاتنا إنجازا جديدا.