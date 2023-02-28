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فترة‭ ‬صعبة‭ ‬نمر‭ ‬بها‭ ‬بشأن‭ ‬أخبار‭ ‬مقلقة‭ ‬نسمعها‭ ‬بصورة‭ ‬شبه‭ ‬يومية‭ ‬عن‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المجاورة‭ ‬لنا‭ ‬ما‭ ‬أصاب‭ ‬بعضنا‭ ‬بالقليل‭ ‬من‭ ‬القلق‭ ‬والبعض‭ ‬الآخر‭ ‬بات‭ ‬يشعر‭ ‬بالهلع‭.‬

يتفق‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الكوارث‭ ‬الطبيعية‭ ‬أن‭ ‬تخلق‭ ‬ردات‭ ‬فعل‭ ‬‮«‬متطرفة‮»‬‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الجسدي‭ ‬والنفسي‭ ‬عند‭ ‬الإنسان‭.‬

تجربة‭ ‬ليست‭ ‬سهلة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬الأخبار‭ ‬ونقل‭ ‬الصور‭ ‬والفيديوهات‭ ‬التي‭ ‬تحوطنا‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعب‭ ‬الأعصاب‭ ‬وخلق‭ ‬ضغط‭ ‬نفسي،‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كنا‭ ‬عايشنا‭ ‬الحدث‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬ويجعلنا‭ ‬عرضة‭ ‬لتوقع‭ ‬هزة‭ ‬أرضية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يضعنا‭ ‬في‭ ‬ضيق‭ ‬مستمر‭ ‬ويقظة‭ ‬مفرطة‭. ‬

قد‭ ‬يتعرض‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأكثر‭ ‬حساسية‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬لديهم‭ ‬تاريخ‭ ‬عائلي‭ ‬لأحد‭ ‬الاضطرابات‭ ‬النفسية‭ ‬مثل‭ ‬القلق‭ ‬والاكتئاب،‭ ‬وتظهر‭ ‬عليهم‭ ‬أعراض‭ ‬مؤقتة‭. ‬من‭ ‬المهم‭ ‬التأكيد‭ ‬أنّ‭ ‬جميع‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬قد‭ ‬تخف‭ ‬وطأتها‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بالشكل‭ ‬السليم‭.‬

علينا‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬بتخفيف‭ ‬وطأة‭ ‬الحدث‭ ‬على‭ ‬الأطفال‭ ‬وايضا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الشباب،‭ ‬ووفقا‭ ‬لمركز‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬فإن‭ ‬الشباب‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لخطر‭ ‬المعاناة‭ ‬من‭ ‬صحتهم‭ ‬العقلية‭ ‬في‭ ‬أعراض‭ ‬مثل‭ ‬القلق‭ ‬والاكتئاب‭ ‬واضطراب‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الصدمة،‭ ‬فهم‭ ‬أكثر‭ ‬الأشخاص‭ ‬احتياجا‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭ ‬الصعب‭.‬

وكبار‭ ‬السن‭ ‬أيضا‭.. ‬فإحساسهم‭ ‬بعدم‭ ‬الأمان‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬منازلهم‭ ‬سوف‭ ‬يؤثر‭ ‬عليهم،‭ ‬لذا‭ ‬احرص‭ ‬تماما‭ ‬على‭ ‬إبعادهم‭ ‬عن‭ ‬الأخبار‭ ‬السيئة‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مع‭ ‬خلق‭ ‬جو‭ ‬هادئ‭ ‬لهم‭.. ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬إذا‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬واحتجنا‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬طبية‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬وطأة‭ ‬الأمر‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬مشاعر‭ ‬القلق‭ ‬والخوف‭ ‬بطريقة‭ ‬أكثر‭ ‬إيجابية‭.‬

ونصيحة‭ ‬أنا‭ ‬أتبعها‭ ‬شخصيا،‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬التصفح‭ ‬الذي‭ ‬يصيبك‭ ‬بالاضطراب‭ ‬أو‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬المشاعر‭ ‬السلبية‭ ‬لديك‭ ‬وابتعد‭ ‬عن‭ ‬الأحداث‭ ‬المؤلمة‭.‬