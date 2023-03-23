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أدلى الكازاخستانيون بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية مبكّرة قد تفضي إلى وصول أعضاء مستقلّين إلى البرلمان، في مؤشر يدل على انفتاح ديمقراطي خجول.

أنعشت هذه الانتخابات إلى حدّ ما المشهد السياسي في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة المتاخمة لروسيا والصين، والتي شهدت أحداث شغب دامية في يناير (كانون الثاني) 2022.

في الفناء الخلفي لروسيا المنهكة وفي طريق الصين الصاعدة، تتحوَّل كازاخستان إلى نقطة ساخنة من الاهتمام الجيو - استراتيجي في حد ذاتها، حيث تسعى إلى مخرج من الوقوع بين فكي جارتيها الحازمتين.

تزدهر أعمال الموارد في السهوب الشاسعة في كازاخستان. يشكل النفط والغاز والحديد والنحاس واليورانيوم المستخرج من قِبل الشركات المملوكة للدولة والمشاريع المشتركة مع شركات الطاقة الرئيسية وعمالقة التعدين في العالم، جوهر اقتصاد التصدير المزدهر. ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى مناخ الاستثمار الترحيبي وبرنامج تحديث البنية التحتية (المسار الساطع)، حيث تتطور البلاد لتصبح قناة مهمة للتجارة بين الشرق والغرب، وتعود إلى القرون الماضية عندما كانت طريق الحرير هي السياق الرئيسي للتجارة العالمية.

جلب العام الماضي تحديات متميزة لآستانة، حيث أثار التضخم المرتفع اضطرابات مدنية، واجتياح فلاديمير بوتين الرئيس الروسي لأوكرانيا الذي ألقى سلاسل التوريد الإقليمية في حالة من الفوضى. العديد من السلع الكازاخستانية إما تمرّ عبر روسيا أو تخضع للمعالجة النهائية هناك قبل دخول الأسواق العالمية. هذه الروابط الصناعية العميقة هي إرث من الحقبة السوفياتية بقدر ما هي حقيقة جغرافيا كازاخستان النائية غير الساحلية. وحيث تحتفظ روسيا بعلاقة أبوية قوية مع دولها التابعة السابقة.

أزعج الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف الكرملين في فبراير (شباط) الماضي برفضه طلب مشاركة جيشه في أوكرانيا، على الرغم من حقيقة أنه قبل شهر واحد فقط، طلب مساعدة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا لقمع الاحتجاجات المحلية. وذهب توكاييف إلى أبعد من ذلك في إبعاد نفسه عن موسكو من خلال حظر الرموز العسكرية الروسية، وإلغاء موكب يوم النصر السوفياتي في 9 مايو (أيار)، وحتى الإعلان أنه لن يعترف بالمناطق الانفصالية في دونباس أثناء جلوسه بجانب بوتين في مؤتمر اقتصادي في يونيو (حزيران) الماضي. يمثل هذا التحدي خروجاً عن الوضع تجاه موسكو الذي اعتمده الأب المؤسس للأمة، نور سلطان نزارباييف، على مدى فترة ولايته التي استمرت سبعة وعشرين عاماً.

في حين أن آستانة أكثر تصميماً ذاتياً للخروج من تحت موسكو الضعيفة، إلا أنها لا تملك الضمانات الأمنية أو العمق الاستراتيجي للوقوف شامخة من تلقاء نفسها. إذا حول الكرملين عمليات نفوذه أو عدوانه الصريح تجاه آستانة، فهي بعيدة جداً عن الغرب، سياسياً وجغرافياً، بحيث لا تتوقع المساعدات التي تُقدم إلى أوكرانيا. التقى توكاييف بوتين ست مرات منذ مؤتمر يونيو، سواء في محادثات مباشرة أم من خلال الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون.

سيتعين على الكازاخ دائماً التعامل مع حقيقة أن موسكو تعتبر الدول السوفياتية السابقة «مجال نفوذها المتميز»، وأن العديد من الروس ينظرون إلى كازاخستان من خلال نفس المنشور التحريفي المستخدم لتبرير اجتياح أوكرانيا. فقد غرّد الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف (على الرغم من حذفه لاحقاً ونسبه التغريدة إلى قراصنة مزعومين) في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن كازاخستان كانت أيضاً «دولة مختلقة»، وهو ادعاء يلوّح به بوتين منذ عام 2014، بعد ضم شبه جزيرة القرم.

مع عرض طموحات روسيا الإمبريالية الجديدة الآن بشكل كامل، لم يعد بإمكان توكاييف الشك في نيات بوتين. على الرغم من أنه لا يزال حليفاً، فإن توكاييف ليس تابعاً بسيطاً.

إحدى الرياح الخلفية وراء ثقة توكاييف المكتشفة حديثاً هي علاقته المتنامية مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي شراكته «لا حدود لها» مع روسيا، ولكن عدم ارتياح توكاييف المحجب لبوتين يجعل جينبينغ ثقلاً موازناً مناسباً لنفوذ الكرملين. كانت أول رحلة دولية لشي جينبينغ منذ أوقات ما قبل الوباء إلى آستانة، حيث تحدث هو وتوكاييف بإسهاب عن زيادة التعاون في مجال الطاقة والتجارة والإعلام والحفاظ على المياه. لطالما كانت كازاخستان ذات أهمية كبيرة لبكين - التي تم تصويرها كشريك رئيسي لنجاح مبادرة الحزام والطريق، كجسر إلى أوروبا والشرق الأوسط من خلال المناظر الطبيعية الصالحة للملاحة وخط الطول الهائل.

منذ عام 1997، استثمرت جمهورية الصين الشعبية أيضاً ما لا يقل عن 45 مليار دولار أميركي في قطاعات النفط والغاز واليورانيوم في البلاد من أجل تلبية استهلاكها المتضخم للطاقة مع تنويع الاعتماد على خطوط الأنابيب والناقلات الروسية من الخليج العربي.

على الرغم من أن الشراكة بدت مقبولة على الورق، فإن الحواجز الملموسة لعبت دوراً كبيراً في سبب وصول مبادرات بكين إلى سقف محدود؛ لأن الأغلبية العرقية الكازاخستانية تشترك في جذورها التركية وثقافتها الإسلامية واللغة مع الأويغور، الذين يواجهون قمعاً شديداً في مقاطعة شينجيانغ الحدودية المتاخمة لكازاخستان.

لكن لا يزال السياسيون والنخب التجارية يرحبون بالاستثمارات الصينية، ولكن البنك الوطني حدّ من الديون إلى مصادر جمهورية الصين الشعبية بنسبة 40 في المائة منذ عام 2014، ويضغط من أجل مشاريع التنمية التي تطور المواهب والصناعة المحلية؛ مما يعكس حذراً أعمق. إذ تسعى آستانة إلى تجنب محنة جيرانها، قيرغيزستان وطاجيكستان، اللتان تثير مستويات ديونهما الإنمائية المرهقة للصين تساؤلات حول الآثار على السيادة. ومع ذلك، لا تزال جمهورية الصين الشعبية قادرة على أن تصبح أكبر شريك تصدير لكازاخستان في السنوات المقبلة، ولن يستمر الاتصال الصيني بآسيا الوسطى إلا في النمو كمنتج لتطوير مبادرة الحزام والطريق؛ لذلك تستعد جمهورية الصين الشعبية لملء أي ثغرات في التأثير إذا استمر توكاييف في الابتعاد عن روسيا.



على مدى عقود، سمحت الدبلوماسية المتعددة لكازاخستان بأن توازن بين روسيا والصين والولايات المتحدة - ولكن ذلك لم ينجح إلا في ظل الهيمنة العالمية الأميركية، عندما كانت واشنطن على استعداد معقول لإسقاط السلطة في آسيا الوسطى. تشعر آستانة أن عليها تنويع محفظتها من الدول الراعية بقطب ثالث جديد، من أجل تهدئة الضغط الذي تواجهه من جارتيها.



لا يعرف توكاييف إلى مَن يميل، فإذا انجذب نحو الصين يمكن أن يثير الاضطرابات محلياً، وهو تهديد في ذاكرة توكاييف الحديثة جداً، في حين أن البقاء مرتبط بإحكام شديد بموسكو يمكن أن يفقده إمكانية الوصول إلى الأسواق الأوروبية أو حتى العالم الأوسع وراء ستارة حديدية جديدة من العقوبات.

تحقيقاً لهذه الغاية؛ تلقي آستانة دعمها وراء خطة مرتبطة ببحر قزوين ويعبر هذا المسار البديل بحر قزوين من الشواطئ الغربية لكازاخستان، ثم أذربيجان وجورجيا والبحر الأسود والمضائق التركية، ويبحر إلى العالم عبر البحر الأبيض المتوسط. إن تطوير هذه الطريق التجارية يمكّن تركيا التي تشترك في الموزاييك الثقافي مع كازاخستان، وأظهرت الحماسة للوقوف في وجه كل من روسيا والصين بشأن القضايا السياسية.

في الوقت نفسه، آستانة حريصة بالقدر نفسه على عدم الوقوع في لعبة شد الحبل. تمثل كلتا الجارتين تحديات طويلة الأجل للسيادة الكازاخستانية؛ لذلك يجب أن تستمر آستانة في ترقية العلاقات مع الأصدقاء الأقوياء من أجل تحقيق التوازن مع التأثير التاريخي بالقصور الذاتي لروسيا، وشد الجاذبية الهائل للصين.

لذلك في الوقت الحالي؛ علينا التوقع من توكاييف، بمفرده، أو بالتحالف مع نظرائه الأوزبكيين والقرغيزيين والطاجيكيين والتركمانيين أن يتقرب من رجب طيب إردوغان التركي لبناء الممر الأوسط، وبالتالي تمكين الانتقال من الأقمار الصناعية ما بعد الاتحاد السوفياتي إلى روابط لا غنى عنها في التجارة العالمية.

ومهما كان التناغم قوياً الآن بين روسيا والصين، علينا أن نظل مستعدين لمنافسة صينية - روسية على دول القوقاز.