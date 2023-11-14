- المستحيل ليس سعودياً... عبارة تثبت الحقائق والانجازات التي تتحق في المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة مدى صحتها و واقعيتها يوماً بعد يوم..في مملكة الريادة .. مملكة الطموح .. ممكلة الانجازات .

- مبروك للوطن... ومبروك لكل مواطن .. بل مبروك لكأس العالم فوز المملكة العربية السعودية باستضاة نهائيات كأس العالم المزمع اقامتها باذن الله في العام 2034 م.. نعيش كسعودين ولله الحمد والمنة بمعنويات مرتفعة بسبب ما نسمعه ونلمسه في كل يوم من انجازات وتطور يسابق الزمن لنعكس على رخاء المواطن ويرتقي بجودة الحياة.. وجاء ذلك الخبر الذي أعلن فوز المملكة باستضافة نهائيات كأس العالم للعام ألفين وأربعة وثلاثين ليضيف زخماً آخر لتلك المعنويات ومشاعر الفخر والاعتزاز .

- يوم أعلنت السعودية في 4 أكتوبر 2023 رغبتها بالترشح لاستضافة بطولة كأس العالم وللمرة الأولى، وكانت صاحبة العرض الوحيد لاستضافة الحدث العالمي، و أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في 31 أكتوبرعن إقامة كأس العالم 2034 .. وكما ان في هذا الخبر مدعاة للفخر وما يثلج الصدر.. فهو يعتبر حدثاً من في غاية الأهمية ومن المتوقع أن يجذب مزيداً من الأنظار للمملكة ويستقطب ملايين الزوار ليتعرفون على السعودية بشكل أفضل وليأخذوا فكرة أقرب عن التراث، والحضارة، ومناطق المملكة والتنوع الثقافي وغيره.

- كما ستساهم وسائل الاعلام، المشجعين، واللاعبين، والفرق المشاركة والصحفيين العالمين في نشر منشورات عن المملكة في مختلف المنصات وهو ما بدوره سيزيد المعرفه بالسعودية.

وتعد هذه البطولة محركاً لاقتصاد الدولة المستضيفة وفرصة تنموية كبيرة فهواستثمار ضخم.. وتهدف المملكة لرفع حجم اقتصادها وتعدد موارد دخلها والذي لا يعتمد على النفط فقط، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد ويخلق فرص وظيفية .

- ليس غريبا فوز المملكة باستضافة كأس العالم 2034م فلديها قيادة حكيمة تسابق الزمن، و لديها رؤية ساهمت في التخطيط التنموي على مستوى جميع قطاعات الدولة، كما أن شعب السعودي مضياف، كريم يتقبل ويتعايش مع الجميع ويرحب بالمشجعين من جميع أنحاء العالم ويحترم الثقافات والقيم والاديان، وكرة القدم توحد شعوب العالم بشكل استثنائي فهي تساعد على تقاطع والتقاء الثقافات، وشهدنا في السنوات القليلة الماضية الاستثمار القوي بالرياضة في السعودية من خلال استضافة العديد من الفعاليات الرياضية كالفورمولا، كأس السوبرالإيطالي والملاكمة وغيرها.. ومن المقرر افتتاح مشروعات عديدة مرتبطة بكأس العالم والتي ستكون الأكبر على مستوى العالم.

- بدأت رحلة تحويل الحلم إلى واقع، نعم نحن السعوديين نحلم ونحقق.. وأهلا بالعالم في المملكة .