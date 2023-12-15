في عيد الإستقلال، كُتِب عن فيروز أكثر مما كُتِب عن بشارة الخوري ورياض الصلح وعصبة الإستقلاليين. الناس والكتّاب والعشّاق السرمديون المنتشرون في كل مكان عايدوها بالعيد الثامن والثمانين. بعضهم حسب الأعوام فطلعت معه تسعة وثمانين حولاً. طغى عيد فيروز على عيد الإستقلال، خصوصاً في الأعوام الأخيرة، وهي المولودة في 21 نوفمبر 1935 في قرية الدبيّة.

قبيل انتخابات العام 2008، وبفضل وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، نُشرت لوائح الشطب على موقع الوزارة الالكتروني، وبات الوصول إلى أعمار الستات، نجمات وإعلاميات وقريبات وجارات متاحاً للعامة. يومها استقصيت ووصلت إلى سن صباح وسن فيروز وسميرة غوسطين كريمونا (سميرة توفيق) وغيرهنّ.

معروف أن فيروز وُلدت في بلدة الدبيّة، وعاشت طفولتها في بيئة بيروتية بمستوى اجتماعي تحت درجة البروليتاريا بدرجات. ولا نقيصة بخطوط الفقر.

لكن السؤال، هل من وُلدت في الدبية قبل 88 عاماً و24 يوماً هي فيروز أو نهاد حداد؟

وهل الإثنتان واحدة؟

طبعا لا. فتلك الفتاة الخجولة لم تكن استثنائية رغم امتلاكها صوتاً ملائكياً آسراً.

قد تكون الولادة الأولى تمت على يديّ مكتشفها الأوّل محمد فليفل والولادة الثانية تمت على يديّ من اختار لها اسم فيروز في العام 1951، حليم الرومي.

وولدت مرة ثالثة في البيئة الرحبانية الخصبة مع أغنية «عتاب» ووُلدت مرة رابعة في بعلبك؟ ووُلدت مرة خامسة في عصر ابنها؟

21 تشرين 1935، تاريخ ولادة يصلح للمعاملات الرسمية ولجواز السفر فقط باسم المدعوة نهاد بنت وديع حداد وليزا بستاني. أما ولادة فيروز فتختلف بحسب المناسبات والأشخاص.

يمكن لأي عاشق أن يؤرّخ ولادة فيروز مع ولادة أول بوح، وأول أغنية صدحت بثلاثة أصوات. أنت. هي في أوضة منسية والسيدة تغني من راديو منسي. أنتم الثلاثة تغنون:

بكرا إنت وجايي رح زين الريح

خلي الشمس مراية والكنار يصيح

وجمّع ناس وعلّي قواس

وبكل شارع ضوي حكاية.

إثنان من المؤدين هما النشاز الجميل. والثالثة اختصرت الأوصاف.

ولدت فيروز في ضجيج الناس، في مشاعرهم، في أحلامهم وفي تلك الوحدة المُختصرة بجملة:

«لما ع حالي سكرت الباب لقيتك بيني وبين حالي».

وُلدت فيروز بكلمات تجسّد البساطة المذهلة.

أنا وسهرانة

وَحْدي بالبيت

على السكّيت

ومتل الضجرانة

مَشْية قريبة

طقّت عالدرب

قلت يا قلب

جايي حبيبي»

ولدت فيروز في وقت غير محدد، لتكون الناطقة الجميلة باسم الأحزان والأشجان والألحان والأوطان.

لبنان سعيد عقل وما فيه من مغالاة.

لبنان الرحابنة وفيه ما فيه من لوز وأرض وسماء.

لبنان جوزف حرب، الشعب والذهب والغضب.

صبحاً ومساء وحلماً، سبحان من تولد كل يوم وتضرب شغاف القلب كل يوم.