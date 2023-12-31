في العالم المعاصر، أصبحت دول العالم تبحث عن المسرعات والحلول فيما يتعلق بتطوير التعليم من أجل التنمية المستدامة عالمياً، وهم يعلمون أن التنمية المستدامة هي المبدأ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السائد في العالم عن طريق تعزيز مفهوم المبادئ التعليمية ورفع وعي المعلمين بمبادئ التنمية المستدامة وتغيير اتجاهاتهم نحوها، ليس فقط على مستوى المدرسة، بل أيضاً في الحياة اليومية.

مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية) يتم الاعتراف بها على نطاق واسع في الوقت الحاضر كاستجابة فعالة للقضية العالمية لتغير المناخ، ومن ثم فإن المعاهدات والسياسات البيئية الدولية تؤكد على الحاجة إلى إعادة توجيه نماذج الطاقة في البلدان نحو استخدام هذه الموارد.

ويفترض تغيير سياسة الطاقة ونموذج استهلاك الطاقة الشامل اتباع نهج شامل ينبغي أن يأخذ في الاعتبار وإدارة سلسلة من المعايير مثل التكنولوجيا والاقتصاد والمجتمع والتعليم.

ونتيجة لذلك، ينظر إلى مصادر الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة على أنها موارد لتحسين الظروف المعيشية للسكان واستجابة للقضايا البيئية واستراتيجيات التنمية المحلية والإقليمية. وقد أدت هذه العوامل إلى نشر المعرفة والدراسات الاجتماعية لتقييم تفضيلات المجتمعات، وكذلك مستوى معرفتها في هذا المجال ذي الصلة.

علاوة على ذلك، فإن نطاقها يغطي مجموعة متنوعة من السكان، ولهذا السبب قام العديد من الباحثين بتسليط الضوء على دور وجوهر البحث في الهندسة الاجتماعية وزيادة الوعي بضرورة العمل في مجال التنمية المستدامة. والحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن فهم جوانب التنمية المستدامة يمكن تناوله بطرق مختلفة.

إن وتيرة التغيير في العالم المعاصر تتطلب اكتساب المعرفة بشكل مستمر ونشرها، ناهيك عن ضرورة التغيير في العديد من المؤسسات الاجتماعية المسؤولة عن إعداد المواطنين للعيش بوعي في المجتمع. ولذلك يلعب التعليم دوراً هاماً في هذا الشأن، إلا أنه عرضة أيضاً لعوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة، لا يمكن تحديدها أو التنبؤ بها.

يعتبر الجمهور، وخاصة الشباب، عناصر أساسية في عملية تنفيذ الطاقة المتجددة الأولية. إن النفور من الصراع والاستخدام واسع النطاق لموارد الطاقة المتجددة يعتمد جزئياً على موقفهم الإيجابي وفهمهم وتقبلهم لهذا التغيير.

ويصدق هذا بشكل خاص عندما لا يتمكن المجتمع من تحقيق بعض الفوائد غير المباشرة للطاقة المتجددة على الفور لأن الفوائد لا تتحقق إلا على المدى الطويل، وتتحقق فقط في الظروف القصوى. يعد التعليم عنصراً حاسماً وحجر الزاوية في تنمية أي أمة؛ فهو يحفز المساعي العلمية، ويضخ قوة عاملة ماهرة في سوق العمل الحديث، يمكن القول إن التعليم يحصن الدولة والمجتمع ويعزز المرونة اللازمة لمواجهة التحديات المفاجئة.

قد يغرس التعليم أيضاً لدى الشباب المعرفة المطلوبة والمسؤولية الأخلاقية اللازمة لفهم المشكلات البيئية وحلها بشكل أفضل، وخاصة تلك المتعلقة بتوليد الطاقة. من المتوقع أن يلعب تعليم الطاقة المتجددة دوراً مهماً وفعالاً في تعزيز التنمية المستدامة وأن يساهم أيضاً في تحسين نوعية الحياة لقطاعات كبيرة من سكان العالم.

ومن الضروري أن يكون واضعو السياسات على دراية بآخر التطورات في مجال الطاقة المتجددة وأن يقدروا مزاياها وإمكاناتها في توفير خيارات إمدادات الطاقة المستدامة لتلبية الطاقة العالمية المتزايدة.

أوضحت الدراسات المتعلقة بالأرض أن حالة التنوع البيولوجي للكوكب أصبحت أسوأ من أي وقت مضى. وتظهر هذه النتائج أن الاستدامة بجميع أشكالها: لا تزال مطلباً أساسياً في التعليم على جميع المستويات، بدءاً من مدارس الأطفال ورياض الأطفال وحتى التعليم مدى الحياة.

إن دراسة معارف وتصورات ومواقف الجمهور فيما يتعلق بمختلف جوانب القضايا البيئية لها أهمية كبيرة في التعليم البيئي. إن الفهم المتكامل لهذه المعايير يمكن أن يدعم بشكل صحيح تخطيط مناهج التعليم من أجل التنمية المستدامة والمواد التعليمية ذات الصلة.

يعد التعليم المدرسي تجربة اجتماعية بفضلها يثري تلاميذ المدارس علاقتهم بالآخرين، ويكتسبون المعارف والمهارات الأساسية التي تساعدهم على اختيار أسلوب حياتهم المستقبلي. ينبغي الاعتراف بالتعليم من قبل المجتمع والفرد باعتباره العنصر والعامل الأكثر أهمية في الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتشكيل الوعي العام في هذا الصدد.

إن التعليم المدرسي هو الذي يمكن أن يسهم في خلق مستقبل مستدام للعالم. علاوة على ذلك، فإنها تلعب دوراً مهماً في رفع مستوى الوعي وتشكيل المواقف فيما يتعلق بالحفاظ على الطاقة وكذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

والتعليم هو خطوة أولى وخريطة طريق مهمة في تحقيق هذا التحول في دول المنطقة، وإن تقنيات الطاقة المتجددة جاهزة للتنفيذ، ولكن هناك حاجة إلى زيادة ثقة الجمهور، والإصلاحات التنظيمية، ونظام الحوافز الاقتصادية لتنمية هذه الموارد لجعل استخدام مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع حقيقة واقعة. ولهذا السبب يجب أن يلعب المعلمون في المجتمع الخليجي والعربي دوراً فريداً في السعي لتعزيز التنمية المستدامة. ولذلك، ينبغي إعادة تعريف الدور الاجتماعي للمعلم على هذا النحو في عملية التغيير الاجتماعي الديناميكي.

ويجب على المعلم أن يشير إلى الاتجاهات في تحول العالم وتوضيح الظواهر التي تحدث في مثل هذا السياق ويقوم بتشكيل اتجاهات وقيم الطلاب ونتيجة لذلك يمكنه التأثير على تغيير سلوكهم وإدخال مبادئ التنمية المستدامة في الحياة اليومية وسيكون فهم الطاقة المتجددة جزءاً حاسماً من المعرفة العلمية للمستقبل.

وننوه أننا أصبحنا في الإمارات أحد رواد التنمية، بفضل الله، ثم قيادتنا الرشيدة، التي تعاملت مع الطاقة المستدامة بنفس المنهجية التي تم التعامل بها مع الوقود الأحفوري على أنها نعمة حبانا بها الله جعلت منها ثروة وطنية عمت البلاد والعباد بناء على رؤية وقيادة حكيمة أسسها والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لذلك علينا اليوم أن نستمر في التطوير والابتكار وأن نتعامل مع الطاقة المستدامة بنفس المنهجية التي تم التعامل بها مع الوقود الأحفوري لنجعل منها أيقونة نجاح وازدهار لاقتصادنا تنعكس إيجاباً على كل القطاعات.