أزاحت أخبار السقوط الإنساني في غزة، جميع الأنباء والأحداث الأخرى إلى الهامش، مع أن لبعضها أهمية قصوى حيال وضع العالم. في الدرجة الأولى بالطبع، الحرب الأوكرانية التي لقَّمها فلاديمير بوتين حزمة جديدة من الوقود الرهيب الاشتعال دفعة واحدة.

في «مرتبة أقل»، الأحداث المذهلة حول رجل مذهل، قد يصبح رئيساً للولايات المتحدة مرة أخرى، وقد يدخل السجن، وقد يُمنع من خوض معركة الرئاسة، وقد ينسحب. هل رأيت ثوراً هائجاً في حلبة صراع، يهدأ فجأة ويودِّع الحاضرين؟.

هذا الرجل خُلقَ ليصارع. يرافقه الضجيج والصخب حيثما حل: في تجارة الأبراج، في التمثيل «الواقعي». في علاقاته «الواقعية» بالنساء الواقعيات. هذا الرجل مذهل وعجيب ولا شيء يوقفه ولا أحد. ولا خجل ولا ملل.

كبار رجال القانون يطالبون بإسقاط حقه في الترشح للرئاسة. 11 قضية قانونية أقيمت ضده، أول رئيس يحاكم مرتين، وأول رئيس سابق توجه إليه تهمة جنائية رسمياً. ويواجه الآن 4 محاكمات تشمل 91 تهمة جنائية، بينها 34 تتعلق بتغطية علاقته مع المباحة الشهيرة ستورمي دانيالز. وأربعون منها تتعلق بنقله وثائق مهمة إلى منزله. وهناك تهمة التحريض على اقتحام وحرق مبنى الكونغرس، حيث قُتل 7 أشخاص.

لن نضيع وقتكم بالتفاصيل «المحلية». فالنظام السياسي والعدلي في أميركا، لا يشبه كثيراً، ما تعرفه عن قانون الغرب. وليست هذه هي المسألة في أي حال. المسألة هذا الرجل وطباعه وحيويته الكهربائية أمام منافس يتعثر بسنواته الثمانين، ولا يكف عن الوقوع «على مدى طوله» في الاحتفالات الرسمية.

هل هذا إعجاب بدونالد ترمب؟ كيف يمكن الإعجاب برجل يطارده القانون؟ أو برئيس فخره الأساسي وعنوان مسيرته «الصفقة»؟ منذ اللحظة الأولى لظهوره يقدم لنا عرضاً منقطع النظير لازدواجية القانون الأميركي: الجميع تحت سقفه، حتى الرئيس، والرئيس يستطيع أن يبقى مرشحاً حتى لو خالف كل قوانين العالم.ثم هناك مستوى الجدل القومي حول شخص كان رئيساً وقد يعود. غالباً ما كانت هناك امرأة خفية في البيت الأبيض. في القرن الماضي كان اسمها مارلين مونرو، وكان انتحارها غامضاً مثل اغتيال رئيسها جون كينيدي. لكن ستورمي دانيالز ورئيس قادم من التمثيل الواقعي؟ لقد تقبّل الرأي العام الأميركي أن «يخون كيندي أميرته جاكلين من أجل شقراء العصر، أما هنا فإن بياع الأبراج يتخلى عن جمال البنت السلوفينية إيفانا من أجل مَن؟.

الاستعراض الذي يقدمه «ذي دونالد» لن يتوقف في المستقبل المنظور. مؤيدوه يزدادون، وأميركا حائرة.

وقد يفيق العالم يوماً ويرى كامالا هاريس في البيت الأبيض. والعرض مستمر...