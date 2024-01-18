«أفضل ما يمكن أن يحدث لأوروبا هو أن تختفي الولايات المتحدة، عندها سنعيش في سلام».

هذه العبارة للمؤرخ والأنثروبولوجي الفرنسي إيمانويل تود، ترددت كثيراً في الأسابيع الأخيرة، وتناولتها الأقلام والألسن، بالإعجاب والاستهجان والنقد، رغم أنها مجرد فكرة في كتاب يقارب الـ400 صفحة، وضع فيه تود، الرجل الذي يصغى لآرائه بعناية، خلاصة نتائج أبحاثه، وتنبؤاته بانهيار الغرب.

حساسية الجملة متأتية من التوقيت المفصلي الذي يصدر فيه الكتاب، بعد تورط أميركي أعمى في المغطس الأوكراني، بدعم عسكري بالأسلحة واقتصادي وإعلامي، من دون أن تنجح هذه الجبهات في كسر روسيا، بل على العكس قسمت ظهر أوروبا. ثم تورطت أميركا في غزة، ليس أخلاقياً فقط بل بالتسليح والتخطيط والتنفيذ، ولا يزال الغرب عالقاً في وحولها، فيما تأتي دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية، بمثابة ناقوس إنذار، لتحذر من خطر التمادي في الانسياق وراء الجرائم الإسرائيلية.

إيمانويل تود، لا يزال يذكر كثيرون أنه أول من تنبأ بانهيار الاتحاد السوفياتي وكان ذلك عام 1976 في كتابه الشهير «السقوط النهائي»، الذي صدر قبل 13 سنة من إزالة جدار برلين. لهذا يشعر المناوئون لتود، حتى المعترضون على ما جاء في كتابه الجديد «هزيمة الغرب» من تنبؤات علمية غير شعبية، بشيء من المهابة أمام ما سطره، وإن كانوا يتمنون ألا تتحقق تصوراته.

أمران يشدد عليهما بأنهما سيجعلان الغرب في دائرة الهزيمة، وبشكل خاص أميركا؛ لأنها البؤرة والمركز. «العدمية» التي وصلت - بسبب اختفاء القيم الدينية من المجتمع، ما خلق قلقاً وجودياً، وبحثاً دائباً عن بدائل - حدّ التخبط والضياع. وربما اللحظة الفصل هي عندما تم تشريع زواج المثليين، بقرار يجسد قمة التخلي عن كل ما سبق. أما الأمر الثاني فهو تهاوي الديموغرافيا بشكل هائل، حيث إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لم تعد تسمح بزواج وإنجاب، وبناء أسرة، وإقامة نسيج اجتماعي متماسك.

إيمانويل تود، تلميذ نجيب لعالمي الاجتماع الكبيرين، ماكس فيبر، وإيميل دوركهايم، ليس رجلاً إصلاحياً، ولا مبشراً دينياً، ولا يريد أن ينظر إليه بوصفه أخلاقياً متعنتاً. البحث في البيانات والأرقام، والبنى الأسرية التي يجيدها تقوده بصفته أنثروبولوجياً إلى خلاصات لا يستطيع أن يفلت منها.

ماكس فيبر له نظرية، تربط صعود الغرب الليبرالي بازدهار البروتستانتية في البلدان التي تعتنقها، مثل بريطانيا وألمانيا، وأميركا وهولندا، وازدهرت الحرية الفرنسية بفضل جيرتها لألمانيا. البروتستانتية التي ربطت الدين بالعلم وقراءة الكتاب المقدس، وضرورة القضاء على الأمية، وأنجبت أشرس أنواع العنصرية، سواء هتلر في ألمانيا أو عبودية السود في أميركا، هي نفسها التي سيصبح ضعفها سبباً في السقوط. لهذا يرى إيمانويل تود أن فهم النهوض الغربي وأسبابه يساعد على إدراك أسباب الانحدار أيضاً الذي يتزامن والتخلي كلياً عن المبادئ البروتستانتية حتى في تمظهراتها الاجتماعية والعائلية. ولا يستغرب والحالة هذه أن يبدأ التدهور في المؤسسات التعليمية، ويبدو أن الجامعات الأميركية، تتقهقر بسرعة في عدد الدراسات التي تقدمها، وعدد المهندسين الذين تخرجهم، كما أن عدد الوفيات بين الأطفال بات أعلى منه في كثير من الدول الأوروبية، وحتى في روسيا، مع تراجع النظام الصحي.

هذه الرؤى التي وصفها البعض بـ«الأبوكالبسية» المتشائمة، وتبالغ في السوداوية، لا تمنع تود من التأكيد على أن روسيا ليست هي من تحفر الفخاخ لأميركا ولا أي دولة أخرى، بل إنها هي التي تمارس نوعاً من «الانتحار الذاتي» وأن الهزيمة ستكون أخلاقية واقتصادية، لأن الغرب كله يذهب إلى انتهاج «مسار عدواني غريب».

يردد تود باستمرار أنه يبني على قواعد علمية متينة، وأرقام وإحصاءات، وأنه قام بدراسات وافية حول الطبقة السياسية الأميركية الحالية، ليفهم توجهاتها، ويصفها بأنها «بلا أخلاق، ولا صلة لها بالدين، وتحب المال والحروب، لا بل لها متعة في زرع الفوضى في العالم. وهذه هي العدمية».

وهو ما يعد نوعاً من النخر الذاتي في بنية باتت شديدة الهشاشة. «روسيا لا تريد غزو الغرب، ولا طاقة لها بذلك، خاصة أنها تعاني من ديموغرافيا شديدة الضعف لا تسمح لها حتى بالتفكر في الأمر».

الاتهامات لإيمانويل تود بمناصرة بوتين، تأتي من كل جانب، وثمة من يعده محافظاً أخلاقياً. الكاتب دومينيك سيمونيه، يظن أن هذه الآراء «مذهلة» و«غير واقعية» و«استفزازية»، وأن إيمانويل تود يتبنى دائماً وجهات نظر متناقضة حتى يتحدث الناس عنه. لأنَّ بوتين هو الذي غزا أوكرانيا، على عكس ما يلمح إيمانويل تود بقوله إن الولايات المتحدة استفزت روسيا. و«هذا لا يوجد إلا في خيالاته».

وثمة من يجد أن تود كان باستمرار منتقداً شرساً لأوروبا الليبرالية، و«محافظاً يسارياً، ينشر كتباً سميكة وكثيفة، تمكَّنت أطروحاتها من إثارة الحماس والفزع»، كما كتب سيمون بلين الصحافي في «ليبراسيون».

لكن الاهتمام الشديد بكتاب إيمانويل تود الجديد، الذي لا يأتي على ذكر غزة - وإن كان بمقدور القارئ أن يضعها في السياق - والتساؤل المتزايد حول صحة التحليلات، والخوف من تحقق بعض ما ورد فيه، تؤكد أن ما كل ما يقوله إيمانويل تود، هو للترويج، وإنما يضع اليد على الجرح في وقت يتزايد فيه الإحساس في الغرب كله بأن الآتي لا يدعو للطمأنينة أبداً.